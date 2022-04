”Nyt on se vihoviimeinen hetki” – asiantuntijat maalavat synkän näkymän sijoittajille

Nordnet Pankin Martin Paasi pitää pörssiromahdusta todennäköisenä. Hänen mukaansa tuottojen sijaan on nyt tärkeintä keskittyä turvallisuuteen.

– Jos olen nyt väärässä, niin minua sitten haukutaan tästä eteenpäin. Mutta jos olen oikeassa, niin ehkä muutaman perheen elämä säilyy parempana, sanoo talousasiantuntija Martin Paasi Nordnet Pankista.

Hänen ennusteensa talouden kehityksestä lähivuosina on erittäin synkkä.

– Nyt on se h-hetki, se vihonviimeinen hetki varautua tulevaan, Paasi varoittaa.

Ennen Ukrainan sotaa esimerkiksi inflaation kiihtymisen arveltiin jäävän vain lyhyeksi piikiksi. Nyt siitä näyttäisi tulevan pidempiaikainen ilmiö.

– Sodan ja sanktioiden takia energian ja arkihyödykkeiden hintojen nousu on vain kiihtynyt, mikä ennestään nostaa inflaatiota. Näillä näkymin mitään helpotusta ei ole lähitulevaisuudessa luvassa, eikä edes viiden vuoden näköpiirissä, Paasi arvioi.

Keskuspankit pyrkivät hillitsemään inflaatiota lopettamalla talouden elvytyksen sekä nostamalla korkoja. Esimerkiksi Yhdysvaltojen keskuspankin Fedin johtaja Jerome Powell vihjasi torstaina, että ohjauskoron puolen prosenttiyksikön korotus on harkinnassa.

Lue lisää: EKP piti korkonsa ennallaan –elvytysohjelma päättyy syyskesällä

– Luulen että Fedin ohjauskorkoa nostetaan vuoden vaihteeseen mennessä vielä yli prosenttiin, ja Euroopan keskuspankki EKP seuraa perässä, Paasi sanoo.

Euroalueen ongelma on Paasin mukaan se, että EKP:n taseen rahallinen määrä on 75 prosenttia euroalueen pörssiyhtiöiden markkina-arvosta.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että nyt kun määrällistä elvytystä lopetetaan, eli vähennetään Euroopan velkapapereiden ostoa, niin se raha alkaa imeytyä pois markkinoilta kun euroalueen valtioiden lainat erääntyvät maksuun, Paasi sanoo.

– Joten Euroopan markkinoiden kannalta määrällisen elvytyksen loppuminen on aika järisyttävä asia. Lähtökohtaisesti puhutaan korkomarkkinoista, mutta suuri osa rahasta on hakeutunut myös osakemarkkinoille, mikä on tukenut niitä viimeisen 10 vuoden aikana.

Puhutaan niin sanotusta Buffett-indikaattorista, mikä on nyt historiallisen korkea. Se antaa kuvaa pörssikuplan koosta.

Yhdysvalloissa määrällisen elvytyksen merkitys ei ole yhtä tärkeä, mutta Paasin mukaan pörssikuplan puhkaisee todennäköisesti korkojen nosto.

– Yhdysvalloissa pörssiyhtiöiden markkina-arvo on kaksinkertainen bruttokansantuotteeseen verrattuna. Puhutaan niin sanotusta Buffett-indikaattorista, mikä on nyt historiallisen korkea. Se antaa kuvaa pörssikuplan koosta, Paasi kertoo.

Sijoittajat ovat siirtyneet viime kuukausien aikana niin sanotuista kasvuyhtiöistä laatuyhtiöihin, joiden arvostuksessa on mukana vähemmän toiveita tulevaisuuden kovasta kasvusta ja enemmän arkista kassavirtaa.

– Kun korko muuttuu positiiviseksi jopa prosenttiin tai yli, niin se rankaisee näiden laatuyhtiöiden arvostusta kovalla kädellä. Ja tämä on se asia, mikä puhkaisee kuplan, Paasi sanoo.

– Kun ensimmäinen suuryhtiö menee nurin, koska he eivät pysty maksamaan korkojaan, niin se tulee olemaan se h-hetki. Silloin markkinat sisäistävät, että korko vaikuttaa aivan suoraan yritysten arvoon. Siinä vaiheessa kupla todennäköisesti puhkeaa.

– Jos tämä kaikki kuulostaa hirveältä, niin nyt olisi hyvä keventää omaa taloutta niin, että se pysyy pystyssä vaikka pörssikurssit puolittuisivat ja korot nousisivat, Paasi sanoo.

Pitkäjänteisen sijoittajan ei kannata hänen mukaansa tehdä juuri mitään.

– Osakesalkku kannattaa olla sellainen, että sen kanssa voi elää, vaikka arvo puolittuisi. Jonkinlaista taistelukassaa on myös hyvä kerätä, Paasi sanoo.

Pitkäaikaista sijoittamista suosii myös Osakesäästäjien puheenjohtaja Timo Rothovius.

– Perussääntö on, että osakkeet pitkällä tähtäyksellä tuottavat paremmin kuin muut sijoituskohteet, hän sanoo.

– Mutta isommalla riskillä. Se tarkoittaa sitä, että niiden hinnat heilahtelevat lyhyellä tähtäyksellä enemmän kuin muiden sijoituskohteiden.

Pienempää riskiä toivovien kannattaa hänen mukaansa yleensä valita hyvää osinkoa maksava yritys, kun taas kasvuyhtiöissä riskiä on enemmän.

– Ja kyllähän Ukrainan sota ja inflaatio on jo tällä hetkellä huomioitu osakkeiden hinnoissa, Rothovius sanoo.

Osakkeille ei hänen mukaansa edes ole oikein vaihtoehtoja. Esimerkiksi korkopaperit eli bondit ja obligaatiot tuottavat huonosti, jos korot nousevat.

Helppoja tuottoja ei ole saatavissa mistään.

Myös analyysiyhtiö Inderesin osakestrategi Juha Kinnunen pitää tilannetta sijoittajan kannalta haastavana.

– Helppoja tuottoja ei ole saatavissa mistään, hän toteaa.

– Osakemarkkinat ovat Yhdysvalloissa edelleen hieman korkealle arvostettuja, Suomessa ollaan historiallisesti neutraalilla tasolla, mutta tällä hetkellä riskit ovat koholla. Tällä hetkellä tuloskasvun näkymä on hyvin epävarma, hän sanoo.

Lue lisää: Inderes: Näin Venäjä-pakotteet vaikuttaisivat suomalais­yhtiöihin

Vaikeinta on yhtiöillä, jotka eivät pysty siirtämään kustannusten nousua hintoihin.

– Ostoja kannattaa hajauttaa ajallisesti, niin silloin ei ota riskiä siitä, että ajoitus on juuri väärä. Sijoittaminen on mukavaa, kun kurssit nousevat. Kun kurssit laskevat, voi tulla pakonomainen tarve poistua markkinoilta, ja silloin aika on yleensä väärä. Kehottaisin siis edelleen pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Pankkitilille ei suuria säästöjä kuitenkaan kannata kerätä.

– Kun inflaatio on viisi prosenttia ja tilillä tuotto on nolla, niin silloin varmasti häviää viisi prosenttia vuodessa, Rothovius sanoo.

Paasi taas laskee, että esimerkiksi kuuden prosentin inflaatio söisi viidessä vuodessa pankkitililtä neljänneksen rahan arvosta.

– Jos haluaa suojata rahojaan inflaatiolta, niin en nyt keksi muuta kuin jenin. Japanissa on tällä hetkellä matala inflaatio. Jos siis muualla on kuuden prosentin inflaatio, niin jos siirrät rahasi nyt jeneiksi, saat viiden vuoden päästä 25 prosenttia enemmän euroja takaisin.

Lue lisää: Nyt se tapahtui: asuntolainojen suosituin viitekorko nousi plussalle

Asuntosijoittaminenkaan ei ole välttämättä tällä hetkellä hyvä vaihtoehto.

– Asuntoluoton kiinteiden korkojen perään huutelu on jo vähän myöhäistä, sillä ne luokitellaan jo aika korkealle. On tietenkin omasta harkinnasta kiinni, suostuuko hintaa maksamaan, Paasi sanoo.

Rothoviuksen mukaan kiinteistöjen tuotto-odotukset ovat jo alhaalla.

– Helsingissä kiinteistön tuotto-odotus on jo inflaatiota pienempi, hän sanoo.

– Toki kiinteistöissä on sellainen inflaatioturva, että niiden hinnat noussevat inflaation mukana.

Lue lisää: Lainakorkojen nousu uhkaa, mutta kannattaako tähän harvinaiseen kikkaan turvautua? ”Vähän kuin vakuutus”

Kinnusen mukaan kannattaa muistaa, että korkojen nousu vaikuttaa myös asuntomarkkinoihin.

– Asuntojahan ostetaan yleensä velalla, joten korkojen noustessa ostokyky heikkenee, hän sanoo.

– Pitkällä aikavälillä asunto todennäköisesti säilyttää arvonsa myös reaalisesti eli inflaatiokorjattuna ainakin kasvukeskuksissa, mutta lyhyellä aikavälillä korkojen nousu voi vaikuttaa hintaan. Taas ollaan siis suhteellisen hankalassa ympäristössä.

Paasi näkee vaaroja myös asuntomarkkinoilla. Myös asuntojen hinnat voivat tulla alas, jos tarpeeksi monet pyrkivät samaan aikaan eroon liian kalliiksi käyneestä asunnostaan.

– Kannattaa järjestää asiat niin, ettei oma koti lähde alta, Paasi varoittaa.

– Nyt on hyvä varautua mahdollisimman pahaan tulevaisuuteen. Jos on väärässä, niin on ehkä menettänyt jonkun verran tuottoja, mutta ainakaan ei ole joutunut luopumaan asunnostaan, koska ei ole pystynyt maksamaan asuntolainojensa korkoja.