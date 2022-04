Moni sen jo sanoo ääneen: Suomessa rakennetaan vääränlaisia asuntoja

Rakennusteollisuus perustelee pienten asuntojen suurta määrää yhteiskunnan sinkkuuntumisella ja dinkkuuntumisella. Professori ihmettelee pitkiä, kapeita ja pimeitä "hotellihuoneita".

Kallion yksiö on ollut viime vuosina asuntosijoittajan unelmakohde. Tilanne voi olla muuttumassa.

Suomessa rakennetaan kasvukeskuksiin vilkkaasti pieniä asuntoja, mutta onko niille tulevaisuudessa tarpeeksi kysyntää? Pienten asuntojen buumin vaihtuessa tilantarpeeseen herää kysymys, ovatko rakentajat pysyneet muutosten mukana.

Koronapandemia on merkinnyt muutosta, jonka myötä asuinpaikan sijainnin merkitys on vähentynyt etätöiden myötä. Monet haluavat myös etätöiden takia asunnoltaan lisäneliöitä.

Suomeen rakennettavista uusista asunnoista noin kaksi kolmasosaa on kerrostaloasuntoja.

Esimerkiksi Helsinkiin viime vuonna valmistuneista asunnoista noin 91 prosenttia sijoittui kerrostaloihin.

Näistä valmistuneista kerrostaloasunnoista peräti 65 prosenttia oli yhden tai kahden huoneen asuntoja. Valmistuneiden kerrostalojen huoneistoalan keskiarvo pieneni edellisvuoden 53,2 neliömetristä viime vuonna 50,7 neliömetriin.

OP-Kodin toimitusjohtajan Lasse Palovaaran mukaan kysynnän painopisteen muuttuminen on ollut selvää.

– Ilmiö alkoi nostaa päätään viime vuoden aikana. Suurten asuntojen kysyntä on kasvussa ja pienten laskussa, Palovaara sanoo.

Hänen mukaansa ihmiset ovat alkaneet kaivata enemmän tilaa ympärilleen samaan aikaan kun rakennettujen uusien asuntojen koot ovat pienentyneet.

– Tähän vaikuttaa lisääntynyt etätyö. Ne, jotka pystyvät tekemään töitä kotona, myös tekevät näin. Pandemia on nopeuttanut kehitystä entisestään.

– Etätyö vaatii, jos ei nyt oman huoneen, niin ainakin oman nurkkauksensa.

Myös vähentynyt matkailu on lisännyt kotona vietettävää aikaa ja tätä kautta tilantarvetta.

Ilmiö on näkynyt Palovaaran mukaan etenkin takavuosina uinuneessa omakotitalojen kaupassa, ja siksi pääkaupunkiseudun omakotitalojen hinnat ovat olleet nousussa.

– Omakotitalojen hinnat eivät pitkään nousseet samaa tahtia kuin kasvukeskusten pienten asuntojen. Nyt hintaeroa on otettu kiinni.

Myös Huoneistokeskus kertoo tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessaan, että omakotitalokauppa käy nyt vilkkaana, mutta ostajia kiinnostavia omakotitaloja on useilla alueilla liian vähän myynnissä.

Kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara on jo pidempään ihmetellyt rakennusliikkeiden intoa rakentaa pienasuntoja.

– Kaikki eivät voi muuttaa asumaan kymmenen neliön asuntoon, Vaattovaara sanoo.

Pieniä asuntoja on rakennettu etenkin suuriin kasvukeskuksiin, missä sijoitusasunnoilla on ollut viime vuosina kysyntää. Vuonna 2019 yli puolet myydyistä yksiöistä siirtyi sijoittajien omistukseen.

Helsinki ei ole suinkaan tässä suhteessa pahimmasta päästä, sillä se on pitänyt huolen perheasuntojen rakentamisesta. Sijoittajien suosimia pieniä asuntoja on tullut enemmän Vantaalle ja Espooseen ja muualla maassa esimerkiksi Tampereelle.

Vaattovaara korostaa, että samalla yksiöiden ja kaksioiden keskikoko on pienentynyt ja niitä on tullut taloihin, joissa runkosyvyys on suuri.

Mitä suurempi talon runkosyvyys on, sitä pidempi on matka esimerkiksi yksiössä ainoalta ikkunalta asunnon peräseinään. Tämä vähentää valoisuutta.

– Asunnot eivät ole ainoastaan pieniä neliöiltään, vaan ne ovat muodoltaan ja malliltaan kuin hotellihuoneita, pitkiä, kapeita ja pimeitä.

Vaattovaaran mukaan kansainväliset asuntorakentamisen standardit ovat jääneet ”isossa osassa uutta tuotantoa toissijaisiksi”.

– Pieniä asuntoja on syntynyt isoihin taloihin, isoihin kortteleihin ja pitkälti etäällä keskustasta.

Seuraava kysymys on, miksi rakennusliikkeet ovat sitten rakentaneet näin paljon pieniä asuntoja? Onko se ollut kannattavampaa kuin suurien asuntojen rakentaminen?

Rakennusteollisuus RT:n johtajan Anu Kärkkäisen mukaan asia ei ole näin yksinkertainen.

– Kun uudiskohde tehdään, kylpyhuoneet ja keittiöt tehdään sekä suuriin että pieniin asuntoihin eli sama rakentamisessa suurimpia kustannuksia aiheuttava perusinfra pitää tehdä kaikkiin asuntoihin, Kärkkäinen sanoo.

Hänen mukaansa selittävä tekijä pienasunnoille on tähän päivään saakka jatkunut vilkas kysyntä.

– Rakennusliikkeet myyvät sitä, mikä käy kaupaksi. Taustalla on yhteiskunnan sinkkuuntuminen ja dinkkuuntuminen sekä yksinasuvien määrän kasvu, Kärkkäinen sanoo.

– Etenkin nuorempi polvi on myös sitä mieltä, että elämää voi olla asunnon ulkopuolellakin.

Kärkkäisen mukaan nyt näyttää siltä, että suuremmillekin asunnoillekin on kysyntää. Näissä kuitenkin myös hankinta- ja asumiskustannukset ovat suuremmat.

– Mielenkiintoista on seurata, miten pandemia vaikuttaa asuntojen kysyntään tulevaisuudessa. Johtaako se siihen, että halutaan esimerkiksi ylimääräinen työhuone?

Kohta asuntorakentaminen voi olla ylipäänsä taas hiljenemässä. Ennätysvilkas vauhti viime vuonna on jo vaihtunut hitaampaan tahtiin.

Siihen vaikuttaa kansainvälisen epävarmuuden lisääntyminen sekä korkojen orastava nousu.

Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa rakentamisen määrän kasvavan tänä vuonna 1–3 prosenttia. Ennuste on maaliskuun alusta ja se voi olla liian optimistinen.