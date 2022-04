Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Hesburger lupasi sulkea ravintolansa tässä kuussa Venäjällä – vappu lähestyy eikä edistymisestä ole mitään kerrottavaa

Hesburgerilla on Venäjällä 38 ravintolaa, joista 20 on paikallisten yrittäjien pyörittämiä franchising-ravintoloita. Se on luvannut sulkea omat ravintolansa vappuun mennessä.

Hesburgerin pikaruokaravintoloita on muun muassa Pietarissa. Kuva on maaliskuun lopulta.