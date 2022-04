Näin säästät arjen menoissa, kun nousevat hinnat kiristävät taloutta – tässä lukijoiden ja asiantuntijan parhaat vinkit

Taloussanomat sai lukijoiltaan monipuolisia säästövinkkejä muun muassa asumiseen, syömiseen ja liikkumiseen. Asiantuntija kertoo, miksi ihan kaikesta ei kannata karsia.

Osta vain sitä, mitä todella tarvitset, kaikesta muusta voit karsia.

Tähän kiteytyy Taloussanomien lukijoiden suosituin säästövinkki.

– Älä osta sitä, mitä tarvitset, vaan sitä, mitä ilman et voi elää. Säästyy kummasti rahaa, kun harkitsee kaiken, mitä aikoo ostaa, yksi lukija neuvoo.

Toinen lukija vinkkaa, että kaikki kannattaa maksaa pankkikortilla. Hän käy tiliotteen läpi kerran kolmessa kuukaudessa ja viivaa yli pakolliset menot, kuten vuokran ja välttämättömät laskut.

Jäljelle jäävät menot voi luokitella tarpeellisuuden mukaan, jolloin tarpeettomista on helpompi luopua.

– Meidän perheessämme auto on myyty. Kaupan hyllylle jäävät, leipä, leikkeleet, kala, maito ja tomaatit, kertoo Henri.

Halutessaan summia voi kirjata taulukkolaskentaohjelmaan, kuten Exceliin, jolla voi helposti laskea, millaisia vaikutuksia yksittäisistä asioista luopumisella on talouteen. Saatavilla on myös sovelluksia, joilla voi käydä läpi menojaan.

Kokeilemalla jokainen löytää itselleen sopivan tavan säästää.

– Menin leipäjonoon. Käyn kerran viikossa. Aloitin laihdutuskuurin. Syön aamulla ja illalla kaurapuuroa, se on halpaa ja täyttävää. Yksi lämmin ruoka ja parit kahvit. Kahvin kanssa puolikas omena. Enää ei kahvileipää syödä. Ennen syötiin jugurtteja, nyt teen mannapuuroa perheen välipalaksi, lukija luettelee säästövinkkejä.

Monet säästämiseen liittyvät vinkit sopivat niin suurille perheille kuin yhden hengen talouksillekin. Esimerkiksi sopimusten kilpailuttaminen tai energiakulujen pienentäminen on mahdollista riippumatta talouden koosta.

Terveellisesti syöminen on järkevää, vaikka ajatuksena ei olisikaan säästää rahaa.

Ongelmia voi tulla vaikkapa, jos haluaa tehdä suuria määriä ruokaa kerralla, mutta syöjiä on yksi ja asunnossa on vain pieni pakastin. Tällaisiinkin ongelmiin on olemassa ratkaisuja.

Marttaliiton kehittämisjohtaja Emmi Tuovinen sanoo, että arkkupakastin voi olla järkevä hankinta, jos haluaa sienestää, marjastaa ja säilöä ruokia ja kotona on tilaa. Pakastamalla ei tarvitse syödä samaa ruokaa useita päiviä, vaikka tekisikin suuria määriä ruokaa kerralla, vaan pakastimesta voi valita haluamansa rasian.

– Niin suurista määristä saa hyödyn pienessäkin taloudessa, Tuovinen sanoo.

Marttaliiton kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen

Tuovinen vinkkaa, että nykyään on saatavilla pieniä arkkupakastamia, jotka mahtuvat pieneen asuntoon.

Pakastinta ei tarvitse myöskään ostaa uutena. Tuovinen tosin suosittelee harkitsemaan tarkkaan ennen hankintaa, onko pakastin todella tarpeellinen.

– Jos innostuu kesällä poimimaan mustikoita, pakastin auttaa todella paljon.

Suuria määriä tekemällä energiakulut pysyvät pienempinä, kun keittiölaitteita ei tarvitse käyttää kovin usein.

Energian lisäksi säästyy aikaa. Tuovinen muistuttaa, että kuivatuotteet säilyvät pitkään, jolloin pakkauskoolla ei ole väliä. Juuri kuivatuotteiden pakkauskoolla voi saada aikaan säästöjä.

– Niitä voi ostaa isojakin pakkauksia, vaikka ei heti käyttäisikään.

Huonosti säilyviä tuotteita hän suosittelee ostamaan irtokappaleina oman talouden tarpeen ja koon mukaan, vaikka kilohinta olisi hieman kalliimpi.

– On se silti halvempaa kuin laittaa paljon lihaa hävikkiin, jos se ei tule syödyksi.

Jotta aivan kaikesta ei tarvitsisi luopua, Tuovinen kannustaa ihmisiä erottamaan arjen ja juhlan.

Arkisin voi hyvin tehdä arkisia ruokia, kuten laatikoita, kasvissosekeittoja ja muita edullisia ruokia. Silloin viikonloppuisin on mahdollista panostaa ruokailuun ja harrastuksiin. Harrastamisen ja tekemisen ei tarvitse myöskään olla kallista – tai maksaa mitään.

– Ajattelen, että silläkin on arvo, että voi hyvin. Ehkä ihan kaikesta ei kannata karsia. Kannattaa valita kohdat, joissa voi säästää ja se tuntuu mielekkäältä, että jotain voi myös tehdä.

Aivan kaikesta ei siis välttämättä kannata karsia, jos ei ole pakko. Tuovinen korostaa, että paras tieto talouden tilanteesta löytyy taloudesta itsestään.

– Toki Suomessa on paljon ihmisiä, joille hintojen nouseminen on todella haastavaa.

Taloussanomat kysyi lukijoilta vinkkejä, joilla arjessa säästetään. Alle on kerätty teemoittain vinkkejä.

Asuminen

Asuinpaikka kannattaa valita niin, että palvelut ovat lähellä, jolloin säästää liikkumiskuluissa.

Välttämättömyydet – kuten vakuutukset ja sähkö – kannattaa kilpailuttaa.

Huonelämpötilaa voi alentaa.

Valoja ei tule pitää turhaan päällä.

Käyttämättömät sähkölaitteet kannattaa irrottaa pistorasiasta.

Laajakaista on syytä irtisanoa ja käyttää puhelimen nettiyhteyttä.

Sähkön kuluttamista voi hillitä monella tavalla.

Ruoka

Suosi alennustuotteita ja hyödynnä kauppojen alennuskuponkeja.

Ruokamenoja saa karsittua suosimalla kasvisproteiineja, kuten papuja ja linssejä.

Jos herkuttelet, herkuttele kohtuudella.

Syö terveellisesti niin, että pysyt terveenä. Pidä huolta itsestäsi.

Marjasta, sienestä, metsästä ja kalasta.

Kiinnitä huomiota kilohintaan.

Suunnittele ruoat pitkäksi ajaksi kerrallaan, jotta kaupassa ei tarvitse käydä usein.

Osta vain sitä, mitä todella tarvitset. Älä mene nälkäisenä kauppaan.

Älä tee heräteostoksia. Pysyttele etukäteen laaditussa ostoslistassa.

Opettele leipomaan ja tekemään ruokaa. Huonoksi menevät hedelmät voi hyödyntää leivonnassa.

Ruokaa kannattaa tehdä kerralla suuria määriä. ”Ylimääräiset” kannattaa pakastaa.

Kasvata itse. Kesällä parvekkeellakin voi kasvattaa esimerkiksi yrttejä.

Kaupassa kannattaa käydä illalla, koska niin sanottujen punalaputettujen tuotteiden alennukset ovat normaalia suurempia.

Osta hävikkiruokaa. Vältä hävikin syntymistä.

Lähikaupoissa tuotteet ovat monesti kalliimpia kuin suurissa kaupoissa. Kannattaa siis käydä lähimmässä suuressa kaupassa.

Kauppakuluja saa pienemmiksi, kun ostaa niin sanottuja punalaputettuja tuotteita.

Vältä turhuuksia

Irtisano suoratoistopalvelut.

Käy museoissa ja näyttelyissä päivinä, jolloin se on ilmaista.

Elokuvia, sarjoja, kirjoja ja jopa käyttötavaroita voi lainata.

Huvituksissa ja harrastuksissa on joskus mahdollista löytää edullisempi vaihtoehto.

Liikkuminen

Jos mahdollista, pakolliset autolla ajamiset kannattaa tehdä työnantajan autolla.

Jos autoa ei käytä, se kannattaa laittaa seisontavakuutukseen.

Jos autoa ei todellakaan tarvitse, sen voi myydä ja ostaa tilalle polkupyörän.

Suosi kimppakyytejä.

Käveleminen kannattaa. Kauppaan kävellessä saa samalla liikuntaa.

Matkaliput saa edullisesti, kun ne ostaa hyvissä ajoin. Rahaa säästyy, kun matkalle ottaa mukaan omat eväät.

Kesällä ja syksyllä voi marjastaa ja säilöä luonnon antimet pakastimeen.

Tee se itse

Tee lahjat itse.

Korjaa vaatteet ja huolla polkupyörä itse.

Osta tarpeelliset käyttötavarat käytettynä.

Harvoin käytettäviä käyttötavaroita voi lainata tai vuokrata muille.

Myy käyttötavarat, joita et tarvitse.

Muutot, remontit ja vastaavat kannattaa tehdä talkootyönä. Kun auttaa muita, myös muut auttavat.

Suunnittele suuret hankinnat etukäteen ja harkitse niiden tarpeellisuutta huolella. Pyri ennakoimaan, millaisia suuria hankintoja joudut tekemään tulevien kuukausien ja vuoden aikana.