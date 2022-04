Historiallinen tilanne: Vuokrat jatkoivat laskuaan pääkaupunkiseudulla

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat vuodentakaisesta hieman koko maassa. Pääkaupunkiseudulla nousu oli vähäisempää. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrat hieman laskivat pääkaupunkiseudulla.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu hidastui tammi-maaliskuussa koko maassa, kertoo Tilastokeskus. Vuokrat nousivat vuoden takaisesta pääkaupunkiseudulla 0,2 prosenttia ja muualla Suomessa 0,7 prosenttia.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vuokrat laskivat 0,1 prosenttia koko maassa ja 0,3 prosenttia pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä, Espoossa ja Kauniaisissa vuokrat laskivat viime vuoden loppuun verrattuna 0,2 prosenttia ja Vantaalla 0,3 prosenttia.

Pääkaupunkiseudun vuokrakehitys jatkui miinusmerkkisenä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat alueella jo toista neljännestä peräkkäin.

Vuokrien lasku kiihtyi alkuvuonna, sillä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä pudotus oli molemmissa 0,1 prosenttia.

– Vapaarahoitteiset vuokrat eivät ole pääkaupunkiseudulla laskeneet aiempina vuosina, joten muutos on tietyssä mielessä jopa historiallinen. Asuntojen tarjonta on lisääntynyt selvästi viime vuoden lopulla sekä alkuvuoden aikana, ja tämä muutos on kääntänyt vuokrat laskuun, Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen sanoo tiedotteessa.

Tarjontaa on kasvattanut esimerkiksi lisääntynyt etäopiskelu, ulkomaisten opiskelijoiden kato ja Airbnb-asuntojen siirtyminen pitkäaikaiseen vuokraukseen matkailun vähenemisen takia. Myös pääkaupunkiseudun vilkas rakentaminen vaikuttaa asiaan.

Tilastokeskuksen mukaan tilanne näkyy myös vuokrailmoituksissa. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ilmoitusten määrä kasvoi Espoossa 60 prosenttia vuodentakaisesta. Helsingissä kasvu oli 36 prosenttia ja Vantaalla 31 prosenttia.

Vuokrailmoitustiedot perustuvat Oikotie-verkkopalvelun aineistoon. Mukana ovat sekä kiinteistönvälittäjien että yksityisten ilmoittajien tiedot.