Alkuvuosi on ollut yhdistelmärahastoille vaikea –sijoittajien määrä silti kasvussa

Ukrainan sota ja vuoden alun markkinaturbulenssi eivät ole vieneet suomalaisten säästämis- ja sijoittamishaluja, sanoo S-Pankki.

Yhdistelmärahastoihin tuli viime vuonna uusia merkitsijöitä ennätystahtiin, kun osuudenomistajien määrä kasvoi lähes 140 000:lla, S-Pankin Rahastopörssi-selvitys kertoo.

– Tämän vuoden alussa sijoitusmarkkinoiden suunta on kääntynyt lievän alavireiseksi inflaatio-, rahapolitiikka- ja sotahuolien vetämänä. Samalla myös sijoittajavirta yhdistelmärahastoihin on hidastunut, mutta ei kuitenkaan katkennut, sillä uusia osuudenomistajia tuli reilut 19 000 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, S-Pankin päästrategi Lippo Suominen sanoo pankin tiedotteessa.

Sijoittajat ovat suhtautuneet tämän vuoden alamäkeen maltillisemmin kuin kaksi vuotta sitten koronapandemian ensi säikähdyksessä.

– Maaliskuussa 2020 yhdistelmärahastot menettivät nettona lähes 15 000 sijoittajaa. Tämän vuoden alussa sijoittajien määrä on kuitenkin kasvanut. Vaikka kiireisimmät vetävät rahojaan pois aina kriiseissä, yhdistelmärahastoihin tuli sekä helmi- että maaliskuussa sotauutisten keskellä tuhansia uusia sijoittajia lisää.

S-Pankin Rahastopörssi kertoo, että alkuvuosi on ollut yhdistelmärahastoille vaikea, kun sekä osake- että korkomarkkinat ovat laskeneet. Inflaation kiihtyminen on nostanut korkoja ja siten painanut korkorahastojen arvoja. Korkojen noustessa myös osakkeiden hinnat ovat laskeneet. S-Pankin mukaan yhdistelmärahastot ovat keskimäärin menettäneet arvostaan vajaat viisi prosenttia. Vuositasolla ne ovat yhä plussalla

– Markkinoiden sisällä on ollut suuria tuottoeroja. Venäjän osakkeiden täysromahdus oli omaa luokkaansa. Suomalaisittain tunnelma on ollut synkkä, sillä Helsingin pörssi on ollut teollisuusmaista yksi heikoimpia valuttuaan yli kymmenen prosenttia pakkaselle, Suominen sanoo.

Yhdysvaltain osakkeissa tappiota on kertynyt vain kolmisen prosenttia ja Latinalaisessa Amerikassa puolestaan tuottoa on kertynyt yli 30 prosenttia.