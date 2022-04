Finanssivalvonta on saanut yhteydenottoja Nordean ongelmista – Kuluttajaliitto: ”Näin usein näitä ei saisi käydä”

Nordea-pankkia ovat viime aikana vaivanneet tekniset viat, joiden vuoksi asiakkaiden tilit ovat näyttäneet nollaa, vaikka niillä on ollut rahaa.

Nordea on kärsinyt viime aikoina teknisistä vioista.

Tekniset ongelmat ovat koetelleen Nordeaa viime viikkojen aikana. Nordea on tiedottanut ongelmistaan äärimmäisen niukkasanaisesti. Pankki on vakuutellut, että viat olivat toisistaan riippumattomia, mutta liikesalaisuuteen vedoten ei ole kertonut enempää.

– It-järjestelmiin liittyvät asiat kuuluvat liikesalaisuuden piiriin, minkä takia emme valitettavasti voi taustoittaa asiaa tarkemmin, viestintäpäällikkö Maria Mäkinen Nordean ulkoisesta viestinnästä sanoi tiistaina.

Toimistopäällikkö Markku Koponen Finanssivalvonnasta kertoo, että Fiva on saanut muutaman ilmoituksen Nordean viimeaikaisista ongelmista.

Myöskään Fiva ei voi kommentoida yksittäisiä tapauksia. Yleisellä tasolla Koponen ymmärtää niukkaa tiedotuslinjaa ja korostaa, että yksityiskohtaisesti teknisistä ongelmista puhuminen voisi jopa vaarantaa yrityksen tietoturvan.

– Eikä se olisi tarkoituksenmukaistakaan. Asiakkaalle on tärkeää tietää, millainen häiriö on, mistä on kyse ja miten kauan se kestää.

Asiakkaiden hermoja on voinut kiristää viime aikoina juuri se, että tietoa ei ole ollut saatavilla. Koponen sekä vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen jaostopäällikkö Tuomas Hidén ymmärtävät asiakkaiden tuskastumisen, mutta haluavat rauhoitella näitä.

– Pankkien järjestelmät on moneen kertaan varmistettu ja hajautettu eri paikkoihin. Kyllä ne varat tallessa ovat, Koponen sanoo.

– Asiakkaan varat eivät ole vaarassa, jos verkkopankissa ei näy oikeaa tietoa teknisen häiriön vuoksi, sanoo Hidén.

Hidén sanoo, että asiakkaalle voi olla jopa huojentava tieto, että rahat ovat tallessa ja kyse on järjestelmähäiriöstä.

Lue lisää: Nordean saldo näytti monille nollaa – Voiko pankkitilit tyhjentää verkko­hyökkäyksellä?

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo, että saman vian toistuminen lyhyen ajan sisällä ei ole hyväksyttävää. Hänen mielestään Nordean viimeaikaiset tekniset viat ovat osoitus laajasta ”vakavasta ongelmasta”.

Yksittäisen teknisen vian sijaan Beurling-Pomoell haluaa kiinnittää huomion isoon kuvaan eli siihen kuinka usein verkkopankeissa on ongelmia.

– Niiden yleisyys on aivan liian suuri suhteessa siihen, kuinka riippuvaisia kuluttajat ovat pankeista.

– Näin usein näitä ei saisi käydä.

Luottolaitoslain mukaan maksujärjestelmien pitää olla turvallisia ja toimintavarmoja. Fiva tarkentaa laissa olevia määräyksiä omilla ohjeistuksilla ja määräyksillä.

– Ydinsanoma on, että maksu- ja muiden tietojärjestelmien on oltava luotettavia ja turvallisia, Koponen sanoo.

Finanssivalvonta edellyttää, että vikaa aletaan korjata heti, kun se ilmaantuu. Häiriötilanteessa valvottavan – esimerkiksi pankin – pitää toimittaa Fivalle ilmoitus heti häiriön alettua. Kun häiriö on ohi, valvottavan pitää toimittaa Fivalle loppuraportti, josta selviää, mikä häiriön aiheutti.

– Ja ennen kaikkea, kuinka jatkossa estetään vastaava tilanne.

Lisäksi Fiva tekee maksujärjestelmiin liittyviä tarkastuskäyntejä.

Lue lisää: Nordean säästötilien ongelma saatiin korjattua – kyseessä jo kolmas kerta lyhyen ajan sisään

Jos valvottavan toiminnassa havaitaan jatkuvasti samoja puutteita, Fiva käy tarkempia keskusteluja valvottavan kanssa. Koponen sanoo, että on vaikeaa määrittää raja, jonka jälkeen Fiva ryhtyy toimenpiteisiin. Yksi tekijä on ongelman toistuvuus.

– Silloin edellytämme, että he laativat toimintasuunnitelman, jolla asia saadaan kuntoon ja asia käydään heidän kanssaan läpi.

Hän ei vastaa suoraan kysymykseen siitä, onko Fiva ollut yhteydessä Nordeaan viimeaikaisia ongelmia koskien.

– Sekin on jo yhteydenpitoa, että he toimittavat meille häiriöraportin, jonka me käsittelemme ja kommentoimme.

Jos muut toimenpiteet eivät auta ja ongelmat jatkuvat, Fiva voi antaa valvottavalle julkisen varoituksen tai määrätä rikemaksun tai seuraamusmaksun. Koponen korostaa, että normaalisti riittää, että ongelmat käydään läpi valvottavan kanssa.

– Kyllä he valvojaa uskovat ja kuuntelevat meitä.

Vuonna 2021 Fiva määräsi kaksi seuraamusmaksua ja yhden rikemaksun.

Lue lisää: Nordean tilejä nollille kahdesti viikon sisään – näin pankki selittää

Finestä ja Kuluttajaliitosta kerrotaan, että he eivät ole saaneet yhteydenottoja Nordean viime aikojen ongelmiin liittyen. Finestä arvellaan, että asiakkaat ovat suoraan yhteydessä pankkiin, mikäli asiasta on koitunut ongelmia.

– Yleensäkin, jos on teknisiä häiriöitä, saamme yhteydenottoja aika vähän, Hidén sanoo.

Hidén arvioi, että asiakkaille hetkellisesti tyhjältä näyttävästä tilistä oleva haitta on suhteellisen pieni. Tilanne olisi täysin toinen, jos tili oikeasti olisi tyhjä tai kortti ei toimisi pitkään aikaan.

Lisäksi Nordean ongelmissa kyseessä ovat olleet säästämiseen liittyvät tilit, eivät siis käyttötilit. Pankilta voi hakea korvausta, jos pystyy osoittamaan, että teknisestä viasta on koitunut haittaa.

Ongelmien minimoimiseksi Fivan Koponen suosittelee, että kotona olisi hyvä pitää pieni määrä käteistä siltä varalta, että pankkikortti ei toimisi. Ongelmatilanteissa myös tileistä eri pankeissa on hyötyä.

– Yleensä ainakin yksi kortti toimii, jos jollakin toisella pankkiryhmällä on ongelmia, Koponen sanoo.

– Jos olemme vain yhden kortin varassa, se voi aiheuttaa erilaisia haasteita, Beurling-Pomoell sanoo.