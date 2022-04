”Aikamoinen sekasotku” Kiinassa ujuttaa lonkeronsa Suomeen, ja sillä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia

Kauppaketjujen mukaan ongelmia on esimerkiksi pelikonsolien, puhelimien, tablettien, tietokoneiden, pesukoneiden ja astianpesukoneiden saatavuudessa.

KoronaepidEMIOITA on yritetty nitistää tänä vuonna eri puolilla Kiinaa. Heti vuoden alussa koronasulku tuli voimaan Yuzhoun ja Anyangin kaupungeissa.

Maaliskuussa tartunnat levisivät suurkaupunki Shenzenissä, jossa on leijonanosa maailman elektroniikkatuotannosta. Siellä on muun muassa Applelle tuotteita valmistava taiwanilainen Foxconn. Lukuisat elektroniikkavalmistajat sulkivat tuotantolaitoksiaan.

Kun Shenzen alkoi avautua, alkoivat koronatartunnat levitä Shanghaissa. Ne ovat nyt kääntyneet lievään laskuun, mutta edelleen enemmistö kaupungin 25 miljoonasta asukkaasta on tiukkojen koronarajoitusten piirissä. Keskiviikkona kaupungissa oli 18 000 uutta koronatartuntaa.

Viime viikolla kymmenet elektroniikkavalmistajat sulkivat karanteenitoimien takia tehtaitaan Kunshanissa, joka on Shanghain lähistöllä sijaitseva kaupunki. Elektroniikkavalmistusta on myös muualla Shanghain lähistöllä.

– Aikamoinen sekasotku. Shanghain alueella on valtava määrä erilaisia valmistavan teollisuuden yrityksiä eri sektoreilta, kommentoi suuren suomalaisen elektroniikkayrityksen johtaja. Hän uskoo häiriöiden olevan pitkäkestoisia.

Shanghaissa on myös maailman suurin satama ja koronarajoitukset ovat merkinneet sitä, että laivojen lastin purkaminen ja niiden lastaaminen on vaikeutunut. Tämä on näkynyt sataman kasaantuvina konttivuorina.

Myös Shanghain Pudongin kansainvälinen lentokenttä on tukkeutunut koronasulkujen aikana.

Tilannetta markkinoilla hankaloittaa se, että samaan aikaan puolijohdesiruista on pulaa, koska niiden valmistuskapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää. Tämä on näkynyt kulutuselektroniikan saatavuudessa jo pidempään.

Ukrainan sota voi pahentaa tilannetta entisestään. Ukrainassa on tuotettu runsaasti jalokaasu neonia. Sitä tarvitaan lasereissa, joita puolestaan käytetään puolijohteiden valmistuksessa.

Suomen Pankin vanhemman ekonomistin Juuso Kaaresvirran mukaan koronatoimien kiristäminen eri puolilla Kiinaa vaikuttaa etenkin kuljetuksiin maan sisällä.

– Tieliikenteessä rekkakuskit joutuvat jonottamaan sulkujen ja koronatestien takia. Tämän johdosta monet yritykset valittavat, ettei tehtaille saada tarpeeksi komponentteja, minkä takia tuotanto ei pääse käyntiin, Kaarrevirta sanoo.

– Vaikka henkilökuntaa saataisiin paikalle, komponenttipula voi estää tuotannon. Ennemmin tai myöhemmin tilanne heijastuu myös kansainvälisiin tuotantoketjuihin. Se voi tapahtua nopeastikin.

Kaarrevirran mukaan Kiina näyttää pitävän edelleen kiinni nollatoleranssista koronatartuntojen suhteen. Ei ole mitään merkkejä, että siitä alettaisiin joustaa, vaikka toimien tehoa voidaan kyseenalaistaa.

– Omikron-virusmuunnos tuntuu tarttuvan Kiinassakin hyvin herkästi, ja on vaikea nähdä, että sitä saataisiin kuriin Kiinan toimilla.

Uutistoimisto Reutersin arvion mukaan viime viikolla yhteensä 373 miljoonaa kiinalaista oli erilaisten liikkumisrajoitusten piirissä.

Kaarrevirta uskoo, että Kiina voi joutua pidemmäksikin aikaa sulkutoimien kiristämisen ja löysentämisen kierteeseen.

Suuren kuluttajatuotteiden jälleenmyyjän Gigantin toimitusjohtaja Laura Tarkka uskoo, että Kiinan koronasulut tulevat väistämättä heijastumaan myös Suomeen. Hänen mukaan tilanne näkyy sekä tuotevalikoimassa että toimitusajoissa.

– Yksittäisiä tuotteita ei pysty enää nimeämään, tämä näkyy läpi linjan. Tämän kanssa taistellaan joka päivä. Pyrimme informoimaan kuluttajia siitä, että toimitusajat ovat pitkiä ja saatavuus vaihtelee.

Tarkan mukaan on vaikea sanoa, onko kevään koronatilanne Kiinassa näkynyt vielä muutoksena huonompaan suuntaan.

– Koronasulut ovat näkyneet jo viimeiset puolitoista vuotta. Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, mutta se on ollut sellainen jo pidemmän aikaa, Tarkka sanoo.

Toisen jälleenmyyjän, Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto kertoo, että aivan viime aikoina tuotteiden saatavuus on muuttunut hieman paremmaksi, joskin tilanne vaihtelee tuoteryhmittäin.

– Maalis–huhtikuun aikana tilanne on hieman parantunut, mutta kyllä siellä on edelleen merkkejä sirupulasta ja puuttuvasta kapasiteetista tuotannossa, Saviluoto sanoo.

Hänen mukaansa tämä näkyy yksittäisten tuotemerkkien ja mallien kohdalla.

– Hyvä puoli on se, että meillä on paljon eri merkkejä, joten jos merkillä x on ongelmia niin merkkiä y on yleensä saatavilla.

Saviluodon mukaan saatavuusongelmia on ollut esimerkiksi pelikonsoleissa, mutta myös muualla, kuten kodinkoneissa.

– Valmistajilla tehtaat ovat olleet kiinnikin komponenttipulan takia. Pahimmat ovat olleet pyykinpesu- ja astianpesukoneet, joissa on ollut ongelmia vielä maaliskuunkin aikana, Saviluoto sanoo.

Verkkokauppa.comin ostopäällikön Antti Aulavuoren mukaan tehtaiden parin viikon kiinniolo Kiinassa tulee aiheuttamaan pullonkauloja.

– Vaikutus tulee näkymään alkukesästä. Tavaraa on tulossa renkaiden päällä taikka laivassa, mutta kahden viikon katkos vaikuttaa, Aulavuori sanoo.

Ukrainan sota on tuonut lisää vastatuulta.

– Alkuvuonna mietittiin, ettei korona voi enää pahentua, mutta sitten tuli lisää muita haasteita.

Aulavuoren mukaan tilanne näkyy enemmän tai vähemmän kaikissa tietotekniikkaan liittyvissä tuotteissa.

– Pelikonsolit, puhelimet, tabletit, tietokoneet. Tuotteita saadaan, mutta niitä joutuu odottelemaan pidemmän aikaa.