Huhtamäki aikoo myydä Venäjän-toimintonsa

Pakkausyhtiö Huhtamäki aikoo irtautua Venäjästä.

Kertapakkauksia valmistava Huhtamäki on päättänyt käynnistää prosessin liiketoimintojensa myymiseksi Venäjällä, yhtiö kertoo tiedotteessaan. Huhtamäki kertoo lopettaneensa kaikki investointinsa Venäjälle heti hyökkäyksen alettua Ukrainaan.

– Huhtamäki katsoo Venäjän nykytilanteen kehityksen ja pitkän aikavälin näkymien muodostavan esteen yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle maassa, yhtiö sanoo.

Huhtamäellä on Venäjällä neljä valmistusyksikköä, jotka työllistävät noin 700 henkilöä. Yhtiö on toiminut maassa 30 vuoden ajan. Huhtamäen Venäjän-toimintojen liikevaihto on noin kolme prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta.

– Huhtamäki kartoittaa mahdollisia ostajia Venäjän operaatioilleen jatkaen samalla toimintojaan toimitusketjun sallimissa rajoissa, sopimukselliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset huomioiden sekä työntekijöistään ja asiakkaistaan huolehtien, yhtiö sanoo.