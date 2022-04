Prada teki hyvän tuloksen, vaikka koronasulut haittasivat kauppaa Kiinassa

Yhdysvalloissa kauppa kävi, mikä paikkasi Kiinan koronasulkujen aiheuttaman hiipumisen.

Pradan myynti Yhdysvalloissa on tänä vuonna sujunut hyvin.

Italialainen ylellisyysmerkki Prada on tammi–huhtikuussa tehnyt hyvän tuloksen, vaikka koronasulut haittasivat liiketoimintaa Kiinassa ja jakson jälkipuoliskolla yhtiö keskeytti toimintansa Venäjällä.

Näin näkee Pradan toimitusjohtaja Patrizio Bertelli italialaislehti Corriere della Seran haastattelussa.

Pradan pääkonttori on Milanossa, mutta yhtiön osake on listattu Hongkongin pörssissä. Bertellin mukaan pohdittavana on mahdollinen rinnakkaislistaus Milanossa.

Venäjän osuus Pradan liikevaihdosta on vain kaksi prosenttia, mutta Kiina ”on tärkeä ja viimeisten 15 päivän aikana yli puolet myymälöistämme on ollut suljettuna”, hän kertoo.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä eli tammi–maaliskuussa tulos kuitenkin ylitti odotukset, sillä liiketoiminta sujui hyvin Yhdysvalloissa ja kattoi siten hiipumisen Kiinassa. Myös huhtikuun alkupuoli on sujunut Bertellin mukaan hyvin.