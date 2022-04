Laajat sulkutoimet alkavat näkyä yksityisessä kulutuksessa, joka muodostaa suuren osan Kiinan taloudesta.

Kiinan talous oli alkuvuonna markkinaodotuksia vauhdikkaammassa kasvussa. Koronatapausten lisääntyminen voi kuitenkin hidastaa kasvua jatkossa.

– Maassa on uusiutuvia aaltoja pandemiasta monissa paikoin ja niiden vaikutus talouteen on nousussa, sanoi Kiinan tilastolaitoksen edustaja Fu Linghui talouslehti Financial Timesin mukaan.

Kiinan talous kasvoi tammi-maaliskuussa 4,8 prosenttia vuotta aikaisemmasta, kun ekonomistit odottivat vain 4,4 prosentin kasvua. Loka-joulukuussa vastaava kasvulukema oli 4,0 prosenttia.

On merkkejä siitä, että jälleen leviävä korona ja siihen liittyvät tiukat rajoitukset ovat alkaneet näkyä yksityisessä kulutuksessa.

Kiinan vähittäismyynti oli maaliskuussa 3,5 prosentin laskussa, mikä oli ensimmäinen miinuslukema sitten heinäkuun 2020.

Koronatapauksia on ollut Kiinan finanssikeskuksessa Shanghaissa, joka on kärsinyt karanteeneista. Nyt tehtaat siellä ovat ensi viikolla avaamassa taas oviaan.

Presidentti Xi Jinping on pitänyt edelleen kiinni nollatoleranssista koronatartuntojen suhteen, mikä merkitsee sitä, että yksikin koronatartunta voi johtaa laajoihin karanteeneihin.

Hallituksen kasvutavoite taloudelle on tänä vuonna 5,5 prosenttia, mikä on alin lukema kolmeen vuosikymmeneen.

Uudet koronatapaukset ovat tulleet pahaan aikaan, sillä Kiinan talous on kärsinyt myös kiinteistösektorin velkakriisistä.