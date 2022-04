Lapin mökkien yhden vaihtopäivän perinne on menossa uusiksi.

Siivoojan työ lomakohteissa on täynnä yllätyksiä. Kun Ylläksellä mökkejä ja huoneistoja siivoavat Jaana Saarinen ja Tiina Walin-Jatkola avaavat kohteen ulko-oven ensimmäistä kertaa, koskaan ei tiedä mitä asiakkaiden jäljiltä löytyy.

– Koko päivän työlista voi mennä uusiksi, kun oven avaamisen jälkeen huomaat, että mökki on kuin pommin jäljiltä, YlläsAvain Oy:n yrittäjä Walin-Jatkola sanoo.

Pahimmat tapaukset ovat jääneet molemmille mieleen. Koiranomistajat ovat yleensä siistiä sakkia, mutta joissakin tapauksissa lemmikin jälkiä on jouduttu korjaamaan jopa tuhansien eurojen edestä.

– Koira oli teljetty mökin tuulikaappiin, kun lomailijat lähtivät ulos. Se oli päivän aikana järsinyt rikki ulko-oven karmit ja lämpöoven sisäpuolen. Myös väliovi oli purtu. Koko ovi meni vaihtoon, ja siitä lähti mökin vuokraajalle 3 000 euron lasku, Saarinen kertoo.

Koiran tylsistyminen tuli kalliiksi myös mökin omistajalle, sillä uuden ulko-oven tilausaika venyi kahdeksaan viikkoon ja sinä aikana mökkiä ei voinut vuokrata.

Mökkien avaimet desinfioidaan jokaisen vieraan jälkeen ultravioletilla.

Lemmikkien mökkiin jättäminen on aina riski. Toinen asiakas jätti mökkiin kaksi koiraa, aikuisen ja pennun.

– Koirat olivat pissanneet ja ulostaneet koko kämpän. Siivosimme sitä kuusi tuntia. Iso lasku siitäkin lähetettiin. Vuokraaja joutui maksamaan myös pesulalaskun, kun kaikki petivaatteet menivät pesuun, Saarinen huomauttaa.

Koiraa ei yleensäkään saa teljetä mökissä koko päiväksi tuulikaappiin, saunaan, pukuhuoneeseen tai pesuhuoneeseen.

– Saunan pukuhuoneeseen yksin jätetty koira oli purrut lasiovesta rikki koko pitkän puisen kädensijan. Sen uusiminen ei ollut halpaa.

Yleensä lomalaiset jättävät jälkeensä siistin mökin. Petivaatteet on kerätty pyykkipussiin ja tuhkat on tyhjennetty asianmukaisesti. Astiat on ladattu koneeseen.

Poikkeuksiakin on.

– Onpa vastaan tullut myös mökki, joka haisi pahalle. Kun hajun lähdettä etsittiin, löytyi petauspatjan ja patjan välistä sitä itseään. Kuka kääntää vain petarin toisin päin, jos sattuu vahinko? Saarinen ihmettelee.

– Asiakkaita on laidasta laitaan. Joskus ei edes huomaa, että mökissä on asuttu. Toisinaan taas kaikki huonekalut siirretty pois paikoiltaan, roskikset pursuavat, kylppärissä on vaipat lattialla, makuuvaatteet sängyissä ja tiskit tiskaamatta pöydillä. Walin-Jatkola kuvailee.

Mökin vieraat pakkaavat lähtiessään vuodevaatteensa pesupussiin, näyttää Jaana Saarinen.

Walin-Jatkola muutti Tampereelta Ylläkselle vuonna 1999. Vuonna 2000 hän aloitti työt Lomarenkaan omistamassa Ylläksen Matkailussa.

Hyvin pian hän huomasi, että mökkien vuokraamisessa tarvittiin uudenlaista ajattelua. Vuokralaiset siivosivat mökit itse, ja siivouksesta tulleen reklamaation käsittely aina vain enemmän aikaa.

– Perustin oman yrityksen, ja alusta asti on selvää, että haluan tarjota asiakkaille kokonaisvaltaista palvelua: avainpalvelut, siivouksen ja huollon.

YlläsAvain aloitti vuonna 2007 yhden työntekijän voimin. Koronapandemian aikana yritys on kokenut kasvupyrähdyksen. BusinessFinlandin koronatuen avulla Walin-Jatkola on keskittynyt laadun parantamiseen ja palvelujen digitalisoimiseen.

– Olemme tehneet uudistuksen, jonka kautta pystytään reaaliaikaisesti kirjaamaan asiakkaat sisään ja ulos mökeistä. Tieto tyhjästä mökistä menee suoraan siivoojille, siivooja taas kuittaa kun huone on siivottu ja tekstiviesti ilmoittaa asiakkaalle koska mökki on käytössä, Saarinen kertoo.

YlläsAvaimella on nyt kuusi vakituista ja kaksi väliaikaista työntekijää. Siivouskohteita on 60. Avainpalvelua hoidetaan useille sadoille mökeille.

YlläsAvain käyttää siivouksessa ympäristöystävällisiä tuotteita. Lasipinnat pudistetaan mahdollisuuksien mukaan luonnonmukaisesti, Tiina Walin-Jatkola sanoo.

Ylläksen siivousalan kehittäjät ovat innoissaan myös uudistuksesta, joka ilahduttaa varmasti monia Lapista mökkiä vuokraavia.

Jo ensi vuoden pääsiäiseksi Ylläkseltä voi varata mökin torstaista maanantaihin. Vaihtopäivä ei ole enää aina vain lauantaina.

– Meillä on nyt neljä vaihtopäivää: perjantai, lauantai, sunnuntai ja maanantai. Tätä yritämme voimakkaasti markkinoida mökin omistajille.

Walin-Jatkolan mukaan vaihtopäivien lisääminen hyödyttää kaikkia, sillä yksi vaihtopäivä on rasittanut VR:ää, lentoliikennettä, linja-autoyhtiöitä, siivoojia ja yleensäkin liikennettä pohjoisen ja etelän välillä.