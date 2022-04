Tällaista Levin yöelämä on nyt – ”Uusi normaali”

Bilepäivät ovat palanneet! Tätä ilosanomaa toistettiin pääsiäisenä Levillä.

Levillä on päästy takaisin normaaliin huvitteluelämään koronaepidemian vaivaaman ajan jälkeen.

Kello 20 aikaan lauantaina Levin keskusta on mustanaan väkeä. Ravintoloiden ulkoterasseilla istutaan juomassa kuin ennen vanhaan.

Parkkipaikat ovat täynnä suomalaiskilvin varustettuja autoja. Ulkomaalaisia turisteja ei näy missään, liikkeellä ovat kotimaan matkailijat.

Bar Ihkun ovista pursuaa ulos karaokelaulu. Naislaulaja vetelee Erika Vikmanin Cicciolinaa. Osa baariin yrittävistä asiakkaista on jo tukevassa humalassa. Kasvomaskit ja turvavälit on unohdettu.

Pitkän korona-ajan jälkeen matkailijoilla on taas lupa nauttia elämästä ja juhlia kunnolla.

Tinderella aikoo viettää Levillä 2,5 viikkoa. Kyseessä on yhdistetty työ- ja lomamatka.

Karaokebaarin järjestysmies kertoo, että paikka on ollut tupaten täynnä koko pääsiäisen. Terassilla Tiina eli Tinderella iloitsee, kun ravintoloissa on päästy takaisin tavalliseen elämään.

– Kato nyt, meno näyttää just samalta kuin ennen koronaa. Eikö olekin ihanaa?

Tinderella on tullut Leville 2,5 viikoksi. Matkalla yhdistyvät työ ja hupi. Bar Ihkusta hän aikoo lähteä kiertelemään alueen muita kuppiloita.

– Kohti uusia seikkailuja, hän huudahtaa.

Kello 21 aikaan meno vain kiihtyy. Karaokebaarin ovella on jo jonoa. Naapuripubissa ensimmäiset asiakkaat ohjataan ulos liiallisen humalatilan takia. Ulko-ovien vieressä olevalla penkillä nuokkuu väsynyt juhlija.

Taksiralli kiihtyy, kun mökkialueelta tilataan kyytiä keskustan huvittelupaikkoihin.

Levillä jonotettiin pääsiäisenä Hullu Poro Areenalle.

Levin yöelämän keskus Hullu Poro Areenakin on avannut ovensa kevään aikana. Kevätsesongin aikana esiintymässä käyvät muun muassa Antti Tuisku, Anssi Kela, Vesala ja Erin.

Lauantaina Areenalla esiintyy Gasellit. Kello 22 piha alkaa täyttyä ja kohta ovien edessä kiemurtelee satojen ihmisten jono. Ensimmäiset humalikot poistetaan huvittelukeskuksen sisätiloista ulos jäähtymään.

Sisään pääsyä jonottavat myös Tea Korpi, Juuso Heikkinen ja Joonatan Rauhala. Jonottaminen ei haittaa, sillä lämpötila on plussan puolella ja jonossa voi nauttia omia juomia.

Kolmikko iloitsee, kun Levillä on taas elämää. Gasellien keikka on heille ensimmäinen livekeikka Lapissa kahteen vuoteen.

– Paluu entiseen on tapahtunut. En tiedä onko tilanne nyt normaali, mutta ainakin uusi normaali, pohtii Korpi.

– After ski meninki on ollut hienoa pitkästä aikaa. Ihmisillä tuntuu olevan menohaluja, hän sanoo.

Levin hiihtokeskuksessa ovat pääsiäisenä liikkeellä suomalaiset matkailijat.

Rauhalan mielestä illan esiintyjälläkään ei ole paljon merkitystä, kunhan Areena on auki ja ihmiset saavat kokoontua.

– Gasellit on ihan ok, mutta tännehän sitä on tultava, kun ei ole muutakaan paikkaa, hän arvioi.

– Paluu vanhaan on tapahtunut ja siitä ollaan tyytyväisiä, Heikkinen tiivistää kolmikon tunnelmat.