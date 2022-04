Näin varakkaat mökkeilevät Suomessa: Oma saari ja oma rauha, jotkut haluavat mökille helikopterilla

Venäläisten omistama huvila on 300 000 euron alennusmyynnissä.

Kun on varaa sijoittaa vapaa-ajanasuntoon satoja tuhansia euroja tai enemmän, on myös varaa vaatia, että tietyt asiat ovat kunnossa just eikä melkein.

40 vuotta kiinteistönvälittäjänä toiminut Ilkka Vuoksenturja tiivistää kriteerit pariin lauseeseen:

– Kohde on tien päässä, ympärivuotinen, siellä on kaikki mukavuudet, eikä naapuri ole heti nurkan takana. Rannan pitää olla hyvä ja ilmansuunnan oikea.

Arvokohteita välittävä Pasi Saari Westaus Oy:stä sanoo sijainnin olevan kaikkein tärkein kriteeri.

– Rakennuksia voi aina muokata, mutta sijaintia ei. Vaativa asiakas ostaa tontin hyvällä sijainnilla ja toteuttaa sinne sellaisen kokonaisuuden kuin haluaa.

Suunnittelu, lupaprosessit, maansiirtotyöt ja rakentaminen vievät aikaa, joten kiireisempi valitsee valmiin kohteen. Saaren mukaan sijainnista ei tingitä silloinkaan.

– Kaikki mukavuudet täytyy tietysti olla, ja ilmavuutta ihmiset hakevat, eli korkeita huoneita, isoja ikkuna-lasipintoja ja luontoa ympärillä. Varustelulta halutaan samaa tasoa kuin omakotitalolta, ja talo rakennetaan niin, että sitä voi käyttää ympärivuotisesti. Varsinkin autotien päässä olevia kohteita käytetään ympäri vuoden.

Tämä uniikki ja ainutlaatuinen kohde sijaitsee Kokkolassa Palman huvila-alueella meren rannassa. Empiretyylinsen Villa Palman rekennuttivat tervaporvarit vuonna 1839 kesähuvilaksi ja konttoriksi. Nykyinen omistaja on paikan kuudes omistaja. Päärakennusta ja muita tontilla sijaitsevia kiintestöjä on entisöity ja ylläpidetty pieteetillä 30:n viime vuoden aikana erityisesti. Asuintilojen pinta-ala on 392 neliötä. Kohteen hinta on 1,25 miljoonaa euroa.

Talviasuttava Villa Palma on sisustettu pieteetillä ja vanhoja perinteitä kunnioittaen. Tämä kuva on puutarhan kesähuoneesta.

Myös saarissa sijaitsevat loma-asunnot ja huvilat kiinnostavat varakkaita ostajia.

– Saaressa on enemmän omaa rauhaa, parhaat maisemat ja kauneimmat kalliorannat, kuvailee kiinteistövälittäjä Pasi Saari.

Puolella miljoonalla eurolla ei saa samaa kuin kahdella miljoonalla, mutta vähään ei tarvitse tyytyä silläkään rahalla.

– Jos käytössä on puoli miljoonaa euroa tai yli miljoona, mieltymykset ovat varmasti samoja, mutta rakennuskanta puolen miljoonan kohteessa on pienempi, samoin pinta-alat. Varmasti joutuu vähän joustamaan tontista.

Saaren mukaan Helsinki–Hanko on tämän hetken halutuin suunta, mikä tarkoittaa, että siellä hinnat ovat korkeammat kuin vastaavissa kohteissa muualla.

Monet Saaren välittämistä kohteista ovat venäläisten omistamia.

Tämä Kustavissa sijaitseva "viiden tähden aurinkoranta" sijaitsee suojaisessa poukamassa meren rannalla. Ympärivuotiseen käyttöön soveltuvan paikan päärakennus on vuodelta 2013. Hirsimökin olohuoneessa on isot turvalasi-ikkuknat merelle päin. Pihapiirissä on kaksi vierasmökkiä, komea holvisauna ja lasitettu lisärakennus, joka toimii kuntosalina. Kohteessa ja yksityiskohdissa näkyy design-suunnittelijoiden käden jälki. Hinta on 1,49 miljoonaa euroa.

Kustavin Anavaisessa sijaitsevan kohteessa riittää kauniita yksityiskohtia sekä sisällä että ulkona.

Tässä kohteessa riittää loppuun asti hiottuja ja taidolla tehtyjä yksityiskohtia sekä sisällä että ulkona.

Oman, viimeisen päälle suunnitellun aurinkorannan rakennuksineen saa 1,49 miljoonalla eurolla Kustavin Anavaisista.

Kiinteistönvälittäjä Jari Vähämäki RE/MAX Asuntoneliöistä kertoo kalleimpien loma-asuntojen olevan kuin luksustason omakotitaloja.

– Paljon arvostetaan veneilymahdollisuutta, eli kohteet ovat meren tai ison järven rannassa. Ääritoiveena voi olla, että perille pääsee helikopterilla. Jos on paljon rahaa, ei välttämättä halua istua kolmea tuntia perjantairuuhkassa autossa. Sijainti on tärkeä.

Hänellä on välityksessä Savonlinnassa Kongonsaaressa sijaitseva venäläisten omistama 2,2 miljoonan euron luksushuvila, jossa riittää sekä korkeutta, avaruutta että kalliita yksityiskohtia. Huvila on omalla niemellä 10 hehtaarin tontilla, jossa on useita rakennuksia ja vielä rakennusoikeuttakin jäljellä 1 500 neliötä.

– Tähän voi rakentaa useampia rantamökkejä. Se on ollut ostajan ideakin, että lapset, lapsenlapset ja sukulaiset tekisivät omat mökkinsä saman niemen kärkeen. Merkittävä osa hinnasta on rakennusoikeutta.

Saimaan rannalla Savonlinnan Kongonsaaressa sijaitsevan luksuskohteen päärakennus on 245-neliöinen hirsilinna. Hiekkarantaisen lahdenpoukaman kainalossa on iso vierastalo, ja tontilla on myös autotallit. 2,2 miljoonaa euroa maksava kohde on niemen kärjessä 10 hehtaarin tontilla. Rakennusoikeutta on jäljellä 1500 neliön verran.

Korkeat katot ja vaaleaksi sävytetyt hirret tuovat avaruuden tuntua tähän 245-neliöiseen talviasuttavaan huvilaan.

Pyöröhirrestä tehdyt rakennukset, 245 neliön päärakennus ja lähes 100 neliön vierastalo ovat Vähämäen mukaan maksaneet yli miljoona euroa. Rakennusvuosi on 2004.

Kahden hiekkarannan luksuskohde Saimaan rannalla on ollut myynnissä jo useamman vuoden ajan. Viime vuonna siitä pyydettiin 2,5 miljoonaa euroa, mistä hinta on pudonnut peräti 300 000 eurolla.

– Kun korona tuli, kiinnostus tyssäsi kokonaan. Ennen koronaa tämä herätti mielenkiintoa ympäri maailmaa, ja jopa kiinalaisten kanssa käytiin hyviä keskusteluja. Viime kesänä oli kotimaisiakin kyselijöitä, ja toivottavasti nyt päästään tekemään kauppaa.

Vähämäki pitää kiinteistön yhtenä myyntivalttina betonilaituria, johon pääsee isolla veneellä ja jossa on venesähköt.

– Osa arvokohdetta hakevista ei halua saareen. Se jakaa ihmisiä. Jotkut taas hakevat juuri sellaista paikkaa, jossa on oma rauhansa.

Käringarna-saaressa kauniilla kalliolla sijaitsevasta huvilasta on komea näkymä merelle eikä naapureita ole lähellä. Päärakennuksen edessä on oma, erillinen saari ja siellä vanha kalastajamaja. Polttopuut saa omasta metsästä, sähkö tuotetaan aggregaatilla. Omaan laituriin pääsee isolla veneellä. Paikasta on 10 minuutin venematka Tallinnaan. Kohteen hinta on 749000 euroa.

Loma-asumisesta koituvat kulut, maksut ja käyttökustannukset mietityttävät myös niitä, joilla on varaa sijoittaa vapaa-ajan kohteeseen useita satoja tuhansia euroja.

– Kun ajattelee esimerkiksi kalliita Levin kohteita, kyllä niissä on noussut esiin lämmitysmuoto. Maalämpö on plussaa, tietää Vähämäki.

Arvokohde voi olla myös ”sähkötön”, kuten Inkoossa Käringarna-saaressa myynnissä oleva 749 000 euron Lapponia 112 -huvila. Paikassa on kaikki mukavuudet ja nettikin toimii, vaikka kiinteä sähköliittymä puuttuu. Samalla puutuvat kiinteät siirto- ja kuukausimaksut.

– Sähköt on, muttei kiinteää sähköliittymää. Tekniikka on kehittynyt niin paljon, että ilmankin pärjää. Saareen kyllä ollaan vetämässä sähköä, kertoo Hannu Pesonen Inkoon LKV:stä.

Levillä Utsuvaarassa sijaitsevan yli 300-neliöisen lomahuvilan valttina ovat jylhät ja avarata maisemat, jotka avautuvat kaikkiin ilmansuuntiin. Kelohirrestä vuonna 2008 tehty rakennus lämpiää maalämmöllä. Arvokohteen hinta on 3,2 miljoonaa euroa.