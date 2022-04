Lapin tuntureilla on nyt huippu­palkat, mutta töitä jopa 70 tuntia viikossa – ”Menossa on 10 viikon sesonki­maraton”

Matkailualan työvoimapulan takia Lapin hiihtokeskuksissa pääsee hyville ansioille, kun jaksaa tehdä töitä muidenkin edestä.

Niko Hildén tekee tarjoilijan hommia Ylläksellä toukokuun alkuun asti. Keittiömestari Max Lindroos kertoo, että viikkotunteja on kertynyt joillekin työntekijöille jopa 70.

Ravintola- ja matkailualan työntekijät ovat saaneet paiskia Lapin tuntureilla tänä keväänä töitä niin paljon kuin sielu sietää. Ala kärsii koronapandemian jälkeisestä työntekijäpulasta, mikä heijastuu kaikkiin hiihtokeskusten hotelleihin ja ravintoloihin.

Työvoimapulan takia aukioloaikoja on supistettu ja töihin palkatut ammattilaiset ovat joutuneet venyttämään jaksamistaan äärimmilleen.

Ylläksen Äkäslompolossa pizzeria Via Tribunalissa työskentelevä tarjoilija Niko Hildén sanoo, että tänä keväänä töitä on saanut tehdä niin paljon kuin haluaa ja jaksaa.

– Kaikki tekevät pitkää päivää ja extravuoroja. Vapaata voisi olla enemmän, sillä luonnon ja harrastusten takiahan tänne tullaan sesongiksi, hän pohtii.

Ylläksen laskettelurinteet sesonkiaikaan.

Hildén ei halua paljastaa ansiotasoaan, mutta sanoo, että kuukausipalkka on kohtuullinen.

– En valita, kun en ole kouluttautunut alalle.

Pirkanmaalla asuva Hildén teki joulusesongin ajan töitä Saariselällä. Kevätsesongin eli helmikuun puolivälistä toukokuun alkuun työpaikkana on Ylläs.

Hänen mukaansa työvoimapula on johtanut siihen, että tarjoilija voi tienata tunturissa jopa 4 000 euroa kuukaudessa. Muissakin hommissa ansiotaso on noussut.

– Nytkin naapuriravintolaan etsitään koko ajan tiskaajaa, jolle maksettaisiin 15 euron tuntipalkkaa.

Via Tribunalin keittiömestarina häärivä Max Lindroos kertoo, että ravintolan keittiöön tarvittaisiin viisi työntekijää, jotta kaikki työt sujuisivat järkevästi. Sesonki on pärjätty kuitenkin suurilta osin neljän hengen voimin.

– Viikkotunteja on kertynyt joillekin työntekijöille jopa 70. Noin 50 tunnin viikko ei ole poikkeus. Menossa on sellainen 10 viikon sesonkimaraton, hän veistelee.

Ravintolapäällikkö Lotta Pummila vahvistaa Hildénin ja Lindroosin kertomukset.

– Pizzeriaketjun muista ravintoloista on tuotu työvoimaa tänne. Varsinkin hiihtoloma­viikoilla ja nyt pääsiäisenä on tarvittu paikkaustyövoimaa etelästä. Etenkin kokeista on ollut pulaa, Pummila sanoo.

Lapin hiihtokeskuksissa on pulaa lähes kaikkien alojen ammattilaisista.

Lapland Hotelsin Levin ja Ylläksen alueen aluejohtaja Tommy Sippo sanoo, että työvoimaa on ollut vaikea saada talven aikana tuntureille.

Kun henkilökuntaa on vähän, aukioloaikoja on jouduttu supistamaan ja työssä olevat ammattilaiset ovat venyneet äärimmilleen.

Lapin matkailun elpyminen koronasta oli hankalaa ennustaa ja siitä johtuen työvoiman rekrytoiminenkin meni hieman pieleen.

– Takana on hyvin poikkeuksellinen talvi. Kukaan ei tiennyt miten matkailu elpyy. Henkilökunnan resursointi ei osunut kohdilleen ja kesken kauden uusien työntekijöiden löytäminen on ollut vaikeaa, hän sanoo.

Noin 50 tunnin viikko ei ole poikkeus, sanoo Via Tribunalin keittiömestarina häärivä Max Lindroos.

Pulaa on ollut lähes kaikista ammattilaisista. Osa matkailu- ja ravitsemusalan työntekijöistä on vaihtanut koronan takia muihin töihin. Erityisen hankalaa on ollut kokkien palkkaaminen.

– Monenlaisilla houkutuksilla on oltu liikkeellä. Kokkeja ei ole löytynyt mistään. Ulkomaalaista henkilökuntaa on joka paikassa, Sippo sanoo.