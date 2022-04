Suomen sijainti sotivan Venäjän naapurina huolestuttaa ulkomaisia työnhakijoita

Aiemmin työntekijäehdokkaiden kanssa ei ole tarvinnut keskustella siitä, onko Suomeen turvallista tulla.

Suomen pitkä raja sotivan Venäjän kanssa on alkanut huolettaa kansainvälisiä työnhakijoita.

Ulkomailla on jonkin verran jo huolestuttu Suomen asemasta sotivan Venäjän naapurina, kertovat työvoimaa ulkomailta houkuttelevat tahot Taloussanomille.

– Kyllä tällainen ilmiö jossain määrin on olemassa, henkilöstöyhtiö Baronan kansainvälisestä työvoimasta vastaava johtaja Elina Koskela sanoo.

Hän kertoo, että muutama henkilö on jo suoraan kieltäytynyt työpaikasta ja perustellut päätöstään Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan.

Turvattomuuden tunne Suomeen tuloa kohtaan on uusi ilmiö ja liittyy nimenomaan Venäjän hyökkäykseen.

– Aikaisemminhan tällaista keskustelua ei tarvinnut käydä kenenkään kanssa, Koskela sanoo.

Huolet näyttävät olevan sitä suuremmat, mitä kauempaa työnhakija on tulossa.

Kansainvälistymispalveluja yrityksille tarjoavassa Business Finlandissakin tämä on huomattu. Kansainvälisiä osaajia Suomeen houkuttelevan Talent Boost -toimenpideohjelman vetäjä Ulla Hiekkanen-Mäkelä sanoo, että tunnetut suomalaiset yritykset koetaan edelleen turvallisina vaihtoehtoina.

Heikommin tunnettujen yritysten kohdalla tilanne voi olla toinen. Intiasta tai Kaakkois-Aasiasta katsoen Suomi on kaukana, naapurimaa käy hyökkäyssotaa ja työnantajakandidaattikin ennestään tuntematon. Mieleen saattaa tulla, onko Suomeen turvallista tulla.

– Erityisesti jos ollaan tuomassa perhettä mukana, mietitään Suomen pitkää rajaa itänaapurin kanssa, Hiekkanen-Mäkelä sanoo.

Sama koskee Suomeen tulossa olevia opiskelijoita. Esimerkiksi Intiassa Business Finlandin Delhin-toimisto on saanut vanhemmilta kyselyitä siitä, onko turvallista lähettää oma lapsi Suomeen.

Vielä kuitenkin työnantajakuva painaa valinkauhassa enemmän kuin se, onko työpaikka Suomessa vai jossain muussa Euroopan maassa, Hiekkanen-Mäkelä sanoo.

Kun kansainvälinen tilanne pysyy epävakaana, ajatukset Suomeen liittyvästä kasvaneesta maariskistä saattavat yleistyä. Suomessa tämä aiheuttaa huolta työvoiman saatavuuden heikkenemisestä.

– Jo ennestään kilpailemme osaajista monen muun maan kanssa. Meidän etumme ei tietenkään ole, että on tällainen koettu vaaratekijä tai maariski olemassa, sanoo Baronan Koskela, jonka mukaan Suomen on tässä tilanteessa maana pohdittava viestintäänsä.

Business Finlandissa viestintä onkin jo muuttunut. Naapurimaamme Venäjän käydessä julmaa hyökkäyssotaa Ukrainassa tarina Suomesta maailman onnellisimpana maana ei ole paras näkökulma.

Onnellisuuden sijaan Suomea markkinoidaan vakaana pohjoismaisena yhteiskuntana.

– Tämä on se, minkä me voimme tänne tulijoille luvata, Hiekkanen-Mäkelä sanoo.

Vaikuttavinta markkinointia on kuitenkin se, mitä Suomessa jo olevat ulkomaiset työntekijät kertovat kokemuksistaan omille verkostoilleen.

– Kun ihminen on muuttamassa maasta toiseen ja varsinkin kun hän on tulossa perheensä kanssa, vertaistuen ja maassa jo olevien kokemusten merkitys päätöksenteon tukena on tosi iso.

Asiasta kertoi aiemmin Yle.