Kaasunaamareista, kypäristä ja luotiliiveistä jopa pulaa, Varusteleka sanoo – sota sai varustautumisen kovaan nousuun

Myynti oli jo alkuvuonna kasvussa, mutta Ukrainan sodan jälkeen kasvu on jyrkentynyt selvästi. Joistain tuotteista on jo pulaa.

Tänään julkistetun tiedon mukaan suomalaiset ovat tehneet verkossa miltei kaksi kertaa aiempaa suurempia ostoksia Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan.

Näin kertoo yli 2 000 verkkokaupan myyntiä reaaliajassa seuraava Verkkokauppaindeksi. Sen mukaan keskimääräisissä ostoksissa on ollut noin 75 prosentin kasvu.

Ilmiö on huomattu myös Varustelekassa, joka myy armeijan ylijäämätavaroita sekä sekä ulkoilu- ja retkeilytarvikkeita.

Toimitusjohtaja Jari Laineen mukaan lähes välittömästi Venäjän hyökkäyksen jälkeen myynti lähti ”todella kovaan nousuun”.

– Liikevaihtomme on kasvanut yli 65 prosenttia sodan alusta tähän päivään verrattuna kun verrataan viime vuoden tasoon. Normaali kasvumme olisi ollut noin 15–20 prosentin luokkaa, joten tämä tilanne on vaikuttanut meihin positiivisesti, Laine sanoo.

Hänen mukaansa kysynnän kasvu on ollut niin äkillistä, että joistakin tuotteista on tullut pulaa.

– Ollaan jouduttu tekemään hartiavoimin töitä, että tavara saadaan riittämään, Laine sanoo.

Esimerkiksi kaasunaamarit ovat olleet ajoittain hyllyistä lopussa. Laineen mukaan vielä enemmän kysyntää niille oli kuitenkin koronapandemian alussa.

– Kaasunaamarit eivät ole ainoa ryhmä, missä on puutteita. Kaikista taisteluvarusteista on ollut saatavuusongelmia. Kypärät, ballistinen suojaus, kiristyssiteet, tällaiset on aika ohuella tarjonnalla, Laine sanoo.

Jo ennen Ukrainan hyökkäystä helmikuun alussa Varusteleka kertoi myyntinsä selvästä kasvusta.

Kaupaksi kävivät esimerkiksi taisteluliivit, kuulosuojaimet, ampujan vyöt, kypärät, luotisuojaliivit, aseen puhdistusvälineet kuin vaatteetkin.

Ukrainan sodan puhkeamisen jälkeen taisteluvarusteiden myynti on vain kasvanut entisestään. Tähän lukeutuvat muun muassa erilaiset taskut, vyöt ja kypärät. Näiden myynti on kasvanut Laineen arvion mukaan 195 prosenttia.

Vielä suurempi kasvu on ensiapuun liittyvissä tuotteissa, joiden kasvu on ollut Laineen mukaan 432 prosenttia.

Myös leiriytymisvarusteiden myynti on kasvanut 88 prosenttia. Näihin luetaan muun muassa makuupussit, alustat, keittimet ja kenttäpullot.

Vuonna 2003 perustettu Varusteleka on kasvanut viime vuosina Euroopan suurimmaksi armeijan ylijäämävaatteiden myyjäksi. Nykyään noin 40 prosenttia myynnistä tulee kansainvälisiltä markkinoilta.

– Suurin ulkomaan markkina on Yhdysvallat, mistä tulee noin 12 prosenttia meidän liikevaihdosta, Laine sanoo.

Noin 70 prosenttia Varustelekan myynnistä tulee verkkokaupan kautta. Tuotteiden palautusprosentti on hyvin matala.

Kun suurten pikamuodin verkkokauppojen palautusluvut ovat pahimmillaan 40–50 prosenttia, Varustelekan verkkomyynnistä palautuu selvästi alle 10 prosenttia.

– Olemme sellaisella tuotealueella, joka liittyy ihmisten harrastuksiin ja intohimoihin, joten ihmiset ovat aika hyvin perillä siitä mitä ostavat, Laine sanoo.

– Pyrimme myös antamaan verkkokaupasta tuotteesta niin hyvät tiedot, että asiakas onnistuu kertaheitolla ostoksessaan. Tämän eteen tehdään valtavasti töitä.