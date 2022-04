Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Taas uusi yhtiö jättämässä pörssin – Baswaresta tehtiin ostotarjous

Suomalainen kasvuyhtiö on jälleen lähdössä pörssistä amerikkalaiseen omistukseen. Eilen varmistui peliyhtiö Next Gamesin lähtö ja nyt on tehty ostotarjous ohjelmistoyhtiö Baswaresta.

Baswaren osakkeesta tarjotaan reipasta preemiota.