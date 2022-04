Venäjä käyttää ulkomaisten yritysten henkilökuntaa pelinappuloina – Lauri Veijalainen: ”15 vuoden vankeus on kova uhka”

Länsimaisten yritysten on lähes mahdotonta toimia nyt Venäjällä, ja lähes yhtä mahdotonta tulla sieltä pois, koska koko ajan on mietittävä henkilökunnan turvallisuutta. Venäjä on erittäin taitava käyttämään henkilökuntaa pelinappulana.

Suomalaiset yritykset ovat Venäjällä nyt pattitilanteessa, täysin selkä seinää vasten. Yhtiöt ovat kuitenkin hyvin erilaisia, ja tilanne vaikuttaa niihin eri tavoin. Näin sanoo East Officen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen.

East Office on suomalainen asiantuntijaorganisaatio, joka on auttanut yrityksiä idänkauppaan liittyvissä asioissa. Nykytilanteessa se auttaa yrityksiä löytämään parhaan reitin ulos kriisistä, mukaan lukien Venäjältä poistumisen, mikä on helpommin sanottu kuin tehty. Jäsenyrityksiä on noin kolmekymmentä; esimerkiksi Fazer, Fennovoima, Finnair, Nokia, Nokian Renkaat, Valio ja VR. Jokainen niistä on ollut otsikoissa viime viikkoina Venäjään liittyvien vaikeuksiensa vuoksi.

Eniten asioista on puhunut Fazer. Toimitusjohtaja Christoph Vitzthum sanoi (HS 25.3.), että kun yhtiö julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta, Venäjän viranomaiset ottivat yhteyttä puolessa tunnissa. Sunnuntai-iltana.

Tuntuu aika nopealta toiminnalta.

– Ei se edes ollut erityisen nopeaa, paljon pikaisempiakin viranomaisreaktioita on valitettavasti nähty, Veijalainen sanoo, muttei suostu kertomaan, millaisessa yhteydessä.

Venäjältä lähtevien yritysten ykköshuoli on nyt henkilökunta. Heidän voi Veijalaisen sanoin kuvata olevan vain ”panttivankeina”, koska Venäjän viranomaiset voivat vaikuttaa heidän kauttaan yhtiöihin.

– Kohteina ovat ensisijaisesti paikalliset toimitusjohtajat ja pääkirjanpitäjät. Jos venäläistä lainsäädäntöä rikotaan, heitä saattaa odottaa jopa 15 vuoden vankeusrangaistus, Veijalainen sanoo.

– Lainsäädäntö taas voi muuttua päivän varoitusajalla. Duuma on muuttanut toimintaansa niin, että se saa lakeja jopa päivässä voimaan. Yhtiöiden pitää olla koko ajan varuillaan, juridisesti toimintaympäristö on lähes mahdoton.

Kaikesta tästä seuraa, että yhtiöt elävät ikään kuin päivän kerrallaan. Tärkeintä on turvata henkilökunta. Jokaista toimenpidettä pitää miettiä siltä kannalta, onko sillä vaikutuksia henkilökuntaan.

Suomalaista johtoa on kotiutettu Venäjältä – jäljellä on lähinnä paikallista johtoporrasta ja muuta henkilökuntaa. Jos yritys toimii Venäjän viranomaisten mukaan huoltovarmuuden kannalta keskeisellä toimialalla, kuten Fazer ruoantuotannossa, vaikeuksia voi tulla lisää. Paikallisen johdon on esimerkiksi allekirjoitettava papereita, joissa on vakuutettava toiminnan jatkuvan.

Veijalainen ei halua kertoa jäsenyritysten asioista yrityksiä nimeltä mainiten, mutta sanoo venäläisten viranomaisten uhkailleen joidenkin länsiyritysten henkilökuntaa.

Tilanne ei ole helpottamassa. Suunnitteilla on esimerkiksi lakiehdotus: jos länsimainen yritys ei suostu toimimaan lännen sanktiolistalla olevan venäläisyrityksen kanssa, siitäkin voi päätyä pian vankilaan.

– Jotkut yhtiöt ovat kohta operatiivisesti umpikujassa. Satamat, raideliikenne ja laivaliikenne ovat käytännössä poikki, rahaliikenne ei toimi kunnolla, raaka-aineista ei saa, toimintatila kapenee koko ajan. Et voi toimia Venäjällä, etkä voi lähteä pois, Veijalainen sanoo.

Samaan aikaan länsimaiset kuluttajat ovat raivoissaan. Yhtiöitä vastaan syntyy helposti ostoboikotteja, koska ihmiset tulkitsevat, että yritykset eivät poistu maasta voittojen menettämisen pelossa.

Joka arkiaamu kello 8 Veijalainen avaa Teams-yhteyden, ja keskustelee East Officen yritysryppään firmojen kanssa. Paikalla on yhtiöiden HR-ihmisiä, talousväkeä, it-väkeä, viestinnästä ja hallinnosta vastaavia ihmisiä.

– Kun tilanteet muuttuvat päivittäin, keskeisintä on tiedonvälitys ja informaation vaihto. Nämä ovat suurimmat lisäarvot, mitkä pystymme nyt antamaan. Muodostamme yhteisön, jossa kaikilla on samanlaisia ongelmia ja jossa niitä ratkotaan yhdessä.

East Office auttaa myös juridisen avun löytämisessä. Helsingin toimipisteen lisäksi yhtiöllä on toimisto Moskovassa, josta vapaana olevia juristeja on lähes mahdotonta löytää. Kaikki länsimaiset yhtiöt tarvitsevat juridista tukea vaihtoehtojen selvittämisessä.

Lisäksi East Office tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä, erityisen tiiviisti ruotsalaisten isompien yhtiöiden kanssa.

– Kaikki ovat nyt samassa tilanteessa. Euroopassa meitä jopa kadehditaan. Suomessa on erittäin toimiva yhteistyö yritysten ja valtion kesken. Tapaamme ministeriöiden väkeä säännöllisesti ja tieto kulkee.

Lauri Veijalainen on itsekin asunut ja työskennellyt 15 vuotta Moskovassa. Hän toimi siellä muun muassa Ikean Venäjän talousjohtajana ja Skanskan Moskovan-yksikön talousjohtajana. Suomessa hän on työskennellyt seitsemän vuotta, viimeksi Stockmannin toimitusjohtajana, josta hän siirtyi nykyiseen toimeensa.

Tällä taustalla, näkikö hän, mitä tuleman pitää?

– En. Siinäkin vaiheessa, kun Venäjä jo kokosi joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen, ajattelin, että he eivät hyökkää.

Veijalainen seuraa myös venäläisiä uutisia, jotka suoltavat kansalle propagandaa hyvällä menestyksellä. Suuri osa kansasta tukee sotaa.

East Officella on toimintaa myös Ukrainassa. Joka viikko Veijalainen avaa Teams-yhteyden Kiovaan. Se on onnistunut koko sodan ajan, vaikka hetkittäin yhteys pätki pahasti.

Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, mutta millaisiksi Veijalainen näkee lähikuukaudet.

– Tilanne tulee kestämään kauan, ja ikävä kyllä se vielä pahenee ennen kuin kääntyy paremmaksi. Ihmisten kannattaa pitää pää mahdollisimman kylmänä. Venäjä on taitava informaatiovaikuttamisessa, ja se tulee käyttämään sitä lähikuukausina.