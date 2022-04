Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Koronarajoitukset synnyttivät yllättäviä hitti-ilmiöitä: Tällaiset tuotteet käyvät edelleen kaupaksi

Pandemia on merkinnyt muutoksia ihmisten kulutustottumuksiin. Esimerkiksi pizzauunien ja seksilelujen suosio on jatkunut pandemian hiipuessa, mutta osa on jäänyt vain koronahiteiksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Pizzauuneja myynnissä Lanternan K-Raudasta Helsingin Roihupellossa.

Kuluneet kaksi koronavuotta ovat muovanneet ihmisten elämää ja kulutustapoja. Hintavertailupalvelu Hintaopas on tutkinut suomalaisten ostokäyttäytymistä ja tuote-ilmiöitä, joita on syntynyt koronarajoitusten myötä. Pizzauunien ja seksilelujen suosio on jatkunut myös pandemian hiipuessa, kun taas osa on jäänyt vain koronahiteiksi. Pandemia alkoi levitä Suomessa laajemmin maaliskuussa 2020, ja tämä näkyi nopeasti suomalaisten kulutuskäyttäytymisessä. Pizzauunien suosio on kasvanut Hintaoppaassa kahden vuoden takaisesta peräti 4 175 prosenttia ja seksilelujen 664 prosenttia. – Kodin ja keittiön varustelu sekä ruoanlaittoon panostaminen ovat olleet yksi korona-aikaa eniten kuvaavista ilmiöistä. Pizzauuni on todellinen pandemiahitti, mutta reilua kasvua on näkynyt myös muissa kokkailuvälineissä kuten airfryereissa, sanoo Hintaoppaan Suomen maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett tiedotteessa. – Seksilelujen suosio lähti puolestaan kovaan nousuun syksyllä 2020, kun rajoitukset pitivät ihmisiä kotona. Sama trendi on jatkunut tähän päivään asti. Myös robotti-imureiden suosio on jatkunut, sillä niitä haetaan edelleen noin 300 prosenttia enemmän kuin koronaa edeltävänä aikana. Koronan tuoma etätyöskentely viisinkertaisti toimistokalusteiden kysynnän ja tuplasi nettikameroiden suosion, mutta viimeisen vuoden aikana elektroniikkakategoriassa on nähty jo laskua. – Elektroniikkakategoriat ovat perinteisesti jatkuvasti kasvussa, mutta viimeisen vuoden aikana ne ovat poikkeuksellisesti monelta osin laskeneet. Tämä selittyy todennäköisesti sillä, että moni panosti ensimmäisen koronavuoden aikana kodin varusteluun keittiövälineiden ohella muun muassa pelikonsoleilla, kotiteatterijärjestelmillä, uusilla televisioilla ja robotti-imureilla, Matinvesi-Bassett sanoo. Viime kesänä nähtiin myös 564 prosentin kasvu ulkoporeammeissa, kun suomalaiset satsasivat mökkeihinsä ja pihoihinsa. Lue lisää: Suomessa todettu 5 690 uutta korona­virus­tartuntaa – katso oman kuntasi tilanne Lue lisää: Selvitys: Nuorten kokema lähisuhde­väkivalta ja seksuaalinen häirintä lisääntyneet pandemian aikana