Bensan hinta kirvoittaa epätoivoa, ja osa pohtii jo lopputiliä – ”Ei ole järkeä ajaa neljäksi tunniksi purkamaan aamulla kuormaa töihin”

Hintojen nousu tuntuu iskevän erityisesti suomalaisten autoiluun, sillä polttoaineet ovat kallistuneet rajusti.

Hintojen nousulla vaikuttaa olevan eniten vaikutusta suomalaisten autoiluun. Ilta-Sanomat kysyi lukijoilta, miten hintojen nousu on vaikuttanut elämään. Vastauksia tuli nopeasti satoja.

Lähes jokaisessa vastauksessa kiinnitettiin huomiota siihen, miten suuri merkitys polttoaineiden hinnan nousulla on arkeen. Vastausten perusteella se vaikuttaa lähes kaikkeen työssäkäynnistä harrastuksiin, sosiaaliseen elämään ja kaupassa asiointiin.

– Polttoaineiden hintojen nousun myötä lasten tapaamiset, muistisairaan äidin omaishoitajakäynnit, sisämarkkinoita hyödyttävä karavaanariharrastus sekä muukin kotimaankin hiihtomatkat ja automatkailu kotimaan kohteissa jäivät pois, sanoo Tapio.

– Pihtaaminen kulkemisessa ottaa jo päähän, koska nyt jää monet odottamamme ostosreissut ja palvelut käymättä, sekä kotimaan viikonloppureissut tekemättä, sanoo Timo.

– Kun kuitenkin on ajettava, pitää säästää muualta. Esimerkiksi ulkona ei oikeastaan enää käydä syömässä, ei tehdä heräteostoksia ja muutoinkin ostetaan vain pakolliset. Vaikuttaa siis todella paljon, harrastuksiin, sosiaalisiin suhteisiin ynnä muuhun, sanoo Jenni.

Polttoaineiden hinnan nousulla on monenlaisia vaikutuksia suomalaisten arkeen.

Vastausten perusteella lohduttomimmalta vaikuttaa tilanne syrjäseuduilla asuville, jotka käyvät töissä. Moni kertoo, että julkiset eivät kulje riittävän kattavasti, jotta töihin pääsisi. Moni vastaaja sanoo, että työmatkaa kertyy päivittäin yli sata kilometriä eli työmatkat ovat liian pitkiä pyörällä kuljettaviksi.

– Polttoainekulut ovat näillä hinnoilla lähes tuplaantuneet, mutta palkka ei, sanoo Teijo.

– Autoa en voi jättää pois, töihin en pääse julkisillakaan.

Sähköauton hankkiminen on monelle vastaajalle liian kallista, minkä lisäksi sähkön hinta aiheuttaa huolta.

– Sähköauto ei tule näillä palkoilla kysymykseenkään.

Osa vastanneista kertoo jopa jääneensä pois töistä, koska polttoaineen kallistumisen vuoksi töissä ei ole varaa käydä. Esimerkiksi nimimerkki Seppo sanoo lopettaneensa työnsä.

– Luultavasti moni muukin lopettaa työt matkakulujen noustua liian korkeaksi, hän arvelee.

Vanhempainvapaalla oleva Leena kertoo ”näkevänsä painajaisia” siitä, että pitää palata töihin, koska hän aikoo irtisanoutua heti.

– Ei ole järkeä ajaa näillä polttoaineen hinnoilla neljäksi tunniksi purkamaan aamulla kuormaa töihin. Ei ole varaa.

Eeva kertoo ainakin harkitsevansa irtisanoutumista.

– Tällä hetkellä puntaroin että olisiko järkevämpää lopettaa työt sekä opiskelu ja jäädä vain kotiin työttömäksi ja säästäisi ne vähäisetkin bensakulut kököttämällä kotona.

Osa vastaajista sanoo muuttaneensa lähemmäs työpaikkaa tai vaihtavansa uuteen työpaikkaan, jotta polttoainekustannukset pysyisivät maltillisina.

Lähes kaikki vastaajat kertovat karsineensa autolla ajamisesta. Jos autolla ajettiin aiemmin huolettomasti, enää sillä tehdään välttämättömimmät matkat. Samalla matkalla pyritään hoitamaan mahdollisimman paljon asioita, jotta kilometrejä kertyisi mahdollisimman vähän.

– Autoa käytetään vain kun on pakko ja koska meillä on kaksi autoa niin yritetään yhdistää matkoja. Työt etänä mahdollisuuksien mukaan, sanoo Martti.

– Kaikki ajot autolla suunnitellaan siten, että samalla reissulla hoituu monta asiaa järjestyksessä jotta ei tule edes takaisin ajamista ja näin säästyy hävyttömän kallista polttoainetta, sanoo Siina.

Nimimerkki Tyytymätön opiskelija kertoo aloittavansa pian kesätyöt, joissa on työmatka on yhteensä 140 kilometriä. Julkisilla hän ei pääse kulkemaan huonojen yhteyksien takia. Hän on huolissaan siitä, miten pärjää kesätöissä tienatuilla rahoilla syksystä eteenpäin.

– Kesätyörahoilla pitää elää taas yksin 8 kuukautta.