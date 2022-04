Hesburger sulkee omat ravintolansa Venäjällä vappuun mennessä – ”Paikallisille yrittäjille on lähtenyt purkuilmoitus”

Hesburger sulkee kaikki omat ravintolansa Venäjällä viimeistään huhtikuun viimeisenä päivänä.

Ravintolaketju Hesburger aikoo sulkea kaikki omat ravintolansa Venäjällä huhtikuun puolenvälin ja viimeisen päivän välisenä aikana.

– Paikallisille yrittäjille on lähtenyt myös purkuilmoitus, jossa heille on ilmoitettu, että ravintoloiden ovet on suljettava välittömästi, Hesburger kertoo tiedotteessaan.

Hesburger ilmoitti maaliskuun alussa vetäytyvänsä Venäjältä.

Yhtiön mukaan ravintoloiden sulkemisaikataulua ovat hidastaneet huoli henkilökunnan turvallisuudesta ja juridiset haasteet.

Hesburgerilla on seitsemän ravintolaa myös Kiovassa, Ukrainassa.

– Tietojemme mukaan kaikki ukrainalaiset työntekijämme ovat elossa. Ravintoloita ei ole myöskään tuhoutunut taisteluissa. Emme avaa yhtään ravintolaa, ennen kuin se on täysin turvallista kaikille työntekijöille ja asiakkaille, toimitusjohtaja Kari Salmela sanoo tiedotteessa.

Yhtiö on jo aiemmin sanonut, että se maksaa kaikille työntekijöilleen Ukrainassa täyttä palkkaa, vaikka ravintolat ovat kiinni.