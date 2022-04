Iida Tanin kolumni: Nainen! Tervetuloa työelämään, jossa et edelleenkään ole saman arvoinen kuin mies

Naisvaltaisen hoiva-alan palkat puhuttavat. Naisekonomit tienaavat yli kaksikymmentä prosenttia miespuolisia kollegoitaan vähemmän. Miksi elämme yhä maailmassa, jossa nainen ei ansaitse työstään samaa palkkaa kuin mies? kysyy toimittaja Iida Tani.

Aina säännöllisin väliajoin suomalaisten kahvipöydät valtaava palkkakeskustelu on kuluneen kuukauden aikana käynyt vilkkaampana kuin aikoihin. Muun muassa aprillipäivän aamuna alkanut hoitajien lakko sekä Suomen Ekonomien selvitys kauppatieteilijöiden tienesteistä ovat kiihdyttäneet keskustelua entisestään.

Näitä kahta toisaalta toisistaan täysin irrallista, mutta samaan aikaan toisiaan sivuavaa aihetta yhdistää yksi yhteinen seikka: sukupuolten välinen palkkatasa-arvo ei edelleenkään toteudu Suomessa. Ei, vaikka kuka väittäisi mitä.

Sairaanhoitajien ammattiyhteisön selvityksen mukaan sairaanhoitaja on suomalaisten työssä käyvien naisten kolmanneksi yleisin ammatti. Samaisen vuonna 2019 toteutetun selvityksen mukaan suomalaisista sairaanhoitajista peräti 92 prosenttia oli naisia. Yksi yleisimmistä käytettävistä selityksistä alan matalalle palkkatasolle onkin sen naisvaltaisuus.

Selitystä ei kuitenkaan ole löydetty sille, että kyseisen tutkimuksen mukaan miessairaanhoitaja tienasi Suomessa vuonna 2019 keskimäärin 266 euroa enemmän kuin naiskollegansa.

Sairaanhoitajien ansioihin vaikuttavat olennaisesti esimerkiksi vuorotyöstä kertyvät lisät, jotka voivat osaltaan selittää sukupuolten välisiä eroja. On myös hyvä muistaa, että päätä huimaavista summista ei miessairaanhoitajienkaan kohdalla voida puhua. Lakon taustalla onkin hoitajaliittojen vaatimus viisivuotisesta palkkaohjelmasta, joka nostaisi hoitajien peruspalkkaa vuosittain 3,6 prosenttia.

Hoitajat ovat vaatineet lisää palkkaa ja täysin perustellusti. Siinä missä lukuisat suomalaiset ovat olleet heidän puolellaan, ovat monet lyöneet pöytään myös kulutettuja ja väsyneitä vasta-argumentteja. Puhutaan esimerkiksi ammatinvalintakysymyksestä, sillä sairaanhoitajan työtä pidetään kutsumusammattina.

Itseään voi siis syyttää, sillä onhan Suomessa teoriassa kellä tahansa mahdollisuus kouluttautua vaikkapa kauppatieteiden maisteriksi sosioekonomisesta taustasta riippumatta.

Fakta on kuitenkin se, että edes kauppatieteiden maisterina nainen ei ansaitse yhtä paljon kuin miespuolinen kollegansa. Tämä käy ilmi Suomen Ekonomien tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan yksityisellä sektorilla työskentelevien naisekonomien keskipalkka on 78 prosenttia miesekonomien keskipalkasta.

Selityksiä on toki olemassa. Miehet esimerkiksi sijoittuvat naisia useammin johtotehtäviin ja parempipalkkaisille aloille. Lisäksi miehillä on naisia vähemmän poissaolovuosia työelämästä. Nämäkin ovat ongelmia, jotka kaipaavat kipeästi ratkaisuja. Varsinkin, kun keinoja on jo olemassa esimerkiksi vanhempainvapaa­uudistuksen muodossa.

Pysäyttävintä on kuitenkin se, että jopa erilaisten selittävien tekijöiden jälkeen jäljelle jää selittymätön yhdeksän prosentin palkkaero mies- ja naisekonomien välillä. Tämän yhdeksän prosentin kohdalla ainoa erottava tekijä on sukupuoli.

Lue lisää: Selvitys osoitti nais- ja miesekonomien ison palkkaeron: naiselle jopa 291 000 euroa vähemmän työuran aikana

Suomesta puhutaan usein tasa-arvon mallimaana, jossa mahdollisuuksien ikkunat ovat avoinna kaikille sukupuolesta riippumatta. Mutta onko todella näin, jos nainen ei edelleenkään ansaitse työstään samaa palkkaa kuin mies?

En usko olevani yksin sanoessani, että olen kuullut liikaa tekosyitä sille, miksi naiset ansaitsevat miehiä vähemmän. En myöskään halua nähdä yhtäkään naista syyllistettävän siitä, että hän on sattunut valitsemaan ”matalapalkkaisen ja naisvaltaisen alan” tai jäänyt hetkeksi sivuun työelämästä perustaakseen perheen. Nämä kun ovat kaikki eri keinoin korjattavissa olevia asioita.

Mitä tulee hoitajiin, ansaitsevat he ehdottomasti lisää korvausta arvokkaasta työstään, josta palkan saa tällä hetkellä lähinnä kiittämättömyyden ja työuupumuksen muodossa. Mitä tulee naisekonomeihin, on selvää, että he ansaitsisivat saman palkan kuin mieskollegansa.

Sillä tasa-arvoisessa yhteiskunnassa naisen euron ei pitäisi olla 84 senttiä. Oli ala mikä tahansa.