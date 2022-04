Elon Musk ei ota vastaan Twitterin hallituspaikkaa

Musk on ostanut itsensä Twitterin suurimmaksi osakkeenomistajaksi, mutta onkin päättänyt olla liittymättä yhtiön hallitukseen.

Sähköautonvalmistaja Teslan omistajana tunnettu Elon Musk on päättänyt olla liittymättä pikaviestipalvelu Twitterin hallitukseen, vaikka on hiljan ostanut itsensä yhtiön suurimmaksi osakkeenomistajaksi.

Musk on kutsunut itseään sananvapausabsolutistiksi ja moittinut Twitteriä. Viime viikolla hän julkisti omistusosuutensa yhtiöstä olevan 9,1 prosenttia ja ilmoitti tekevänsä yhtiössä ”merkittäviä parannuksia”.

Twitterin toimitusjohtaja Parag Agrawal sanoo uskovansa, että Muskin ratkaisu on kaikkien parhaaksi ja että Twitter on aina kuunnellut herkällä korvalla omistajiaan istuivat he sitten hallituksessa tai eivät.

– Elon on suurin osakkeenomistajamme, ja suhtaudumme avoimesti siihen, mitä hänellä on sanottavanaan, Agrawal sanoo.

Twitterin työntekijöiden keskuudessa tieto Muskin hallituspaikasta herätti huolta siitä, voiko yhtiö jatkaa alustallaan julkaisun sisällön moderointia. Ennen Twitter-ostoksensa julkistamista Musk oli tehnyt Twitterissä kyselyn siitä, uskoivatko sen käyttäjät yhtiön noudattavan sananvapauden periaatteita.

Päivä ostoksensa jälkeen hän teki toisen kyselyn siitä, haluavatko Twitterin käyttäjät alustaan viestien editointinappulan. Yhtiö on jo jonkin aikaa valmistellut editointinappulan lisäämistä palveluun.