Elinkustannukset voivat nyt nousta jopa tuhansilla euroilla vuodessa – hintojen noustessa Kimmo Nikula vaihtoi auton junaan ja paistin jauhelihaan

Hintojen nousu syö kansalaisten ostovoimaa. Suomalaiset ehtivät jo tottua paikallaan polkeviin hintoihin. Inflaatio iskee pahimmin niihin, joiden talous oli kireällä jo ennestään.

Kuluttajahintojen nousu eli inflaatio on pitkän tauon jälkeen palannut kansalaisten kiusaksi. Suurin osa inflaatiosta johtuu kallistuneesta energiasta, mutta myös muut kuin energian hinnat ovat tänä vuonna kääntyneet nousuun.

Hintojen nousu on näkynyt myös Päijät-Hämeen Kuluttajien puheenjohtajan Kimmo Nikulan kukkarossa.

Lahdesta Helsingissä töissä käyvän Nikulan työmatkat sujuvat nyt lähes pääsääntöisesti junalla. Oman auton käyttö on jäänyt kasvaneiden polttoainekulujen myötä vähäiseksi.

– Olen siirtynyt junailemaan, ja käytän autoa enää hyvin harvoin ja harkiten, Nikula sanoo.

Myös vapaa-ajalla auto on vaihtunut yhä useammin junakyytiin.

– Juna on tullut edullisemmaksi, kun polttoaineen hinta on noussut jyrkästi.

Hintapaineet näkyvät myös rivitalohuoneiston sähkölaskussa, joka on noussut useilla kympeillä kuukaudessa. Sama pätee ruokalaskuun.

– Tarjouksia tulee seurattua tarkemmin. Paisti on muuttunut enemmän jauhelihaksi, ja myös kanaa tulee käytettyä. Aikaisemmin tuli käytettyä enemmän kalaa, mutta senkin hinta alkaa olla tänä päivänä aika korkea.

Nikulan mukaan Suomessa sovitut palkankorotukset ovat jäämässä inflaation vauhdista.

– Totuus on, että nykyiset palkankorotukset eivät kata inflaation nousua. Inflaatio leikkaa ostovoimaa.

Eurostatin ennakkotietojen mukaan kuluttajahinnat olivat maaliskuussa nousseet Suomessa reippaasti yli viisi prosenttia edellisvuodesta. Helmikuussa inflaatio oli 4,5 prosenttia.

Muutos on ollut suhteellisen rivakka.

Pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 hintojen nousu hidastui, mutta jo seuraavana vuonna inflaatio kiihtyi selvästi viime vuosia nopeammaksi. Taustalla on etenkin energian hintojen nousu.

Tämä näkyy kuluttajalle. LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro arvioi, että helmikuun inflaatiotasolla kustannusten nousu kotitalouksille olisi keskimäärin lähes 2000 euroa vuodessa. Maaliskuun inflaatioluvuilla vaikutus lähentelee jo 2 500 euroa.

– Kun välttämättömät hyödykkeet, kuten energia ja ruoka on kalliimpia, jää rahaa vähemmän muuhun kulutukseen, Nummiaro sanoo.

Inflaation käytännön vaikutus riippuu paljon siitä, missä ja miten asuu sekä siitä, miten kuluttaa tavaroita ja palveluita. Suurituloisten suurempi kulutus tietää myös suurempia euromääräisiä menetyksiä.

Nummiaron laskelmien mukaan Tilastokeskuksen vuoden 2016 kulutuskorin perusteella laskettuna euromääräinen vaikutus suurituloisimpaan tuloviidennekseen on lähes 3 000 euroa, kun taas pienituloisin tuloviidennes on kärsinyt inflaatiosta vajaat tuhat euroa vuodessa. Tämäkin voi olla liikaa, jos talous on todella kireällä.

Monille on myös koronan aikana kertynyt säästöjä, jotka uhkaavat nyt mennä kallistuneisiin kustannuksiin.

Polttoaineiden hinta voi vielä nousta, jos energiakriisi pahenee Ukrainan sodan takia. Tämä riippuu myös EU:n päätöksistä.

Maataloustuotteiden kaikki hintapaineet eivät Nummiaron mukaan ole vielä kulkeutuneet ostoskoriin asti, vaan elintarvikkeiden kuluttajahintojen voi olettaa nousevan lähikuukausina.

– Energia näkyy nopeasti kun käy tankkaamassa, mutta muussa ostoskorissa on 6–9 kuukauden viive. Sielläkin on odotettavissa lisäpainetta.

Nummiaro uskoo, että vaikka energian hintaan vaikuttaa nyt ”sotahinnoittelu”, tulee se myös jäämään korkeammalle tasolle.

Entä koska viimeksi Suomessa on ollut näin nopea inflaatio? Suomessahan on nähty lyhytaikaisia inflaatiopiikkejä aiemminkin.

– Finanssikriisin jälkeen inflaatio oli korkealla, johon vaikutti kohtalaisen nopea palkkojen nousu. Vuonna 2011 inflaatio oli jonkin aikaa neljän prosentin paikkeilla, sanoo OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Yli viiden prosentin inflaatiolukuja on kuitenkin nähty viimeksi 1990-luvun alussa.

Jotta inflaatio jäisi väliaikaiseksi ilmiöksi, pitäisi raaka-ainehintojen alkaa laskea. Tämä estäisi energian kallistumisen heijastusvaikutuksia muille sektoreille.

– Jotta inflaatio jäisi tilapäiseksi, meidän pitäisi aika nopeasti nähdä raaka-ainehintojen laskua. Se on toki mahdollista, mutta en olisi niin optimistinen, koska raaka-ainehintoja nostavat muutkin syyt kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Heiskanen sanoo.

Energian hintojen nousu voi näkyä jatkossa palkkavaatimuksissa, jolloin riski korkean inflaation pitkittymisestä kasvaa entisestään.

Yksi asia, joka yleensä on merkinnyt energian hintojen laskua, on talouden taantuma. Heiskanen ei kuitenkaan usko, että näköpiirissä olisi talouden kovin nopeaa hidastumista.

– Toki se, että kiihtynyttä inflaatiota joudutaan suitsimaan kireämmällä rahapolitiikalla tulee hidastamaan taloutta, samoin kuin ostovoiman heikkeneminen.

Heiskanen uskoo, että jarruttava vaikutus näkyisi vasta vuonna 2024, jos sellainen on tulossa.

Eri asia on se, että jos EU turvautuu tiukkoihin energiapakotteisiin tai Venäjä sulkisi itse energiahanansa. Tällöin talous jarruttaisi nopeasti.