Jahteja, helikoptereita, taidetta – EU on jäädyttänyt jo 30 miljardin euron arvosta oligarkkien omaisuutta

Jäädytetty omaisuus on todennäköisesti vain pieni osa pakotteiden piirissä olevasta omaisuudesta.

Euroopan unionin (EU) maat ovat tähän mennessä takavarikoineet 30 miljardin euron edestä venäläisoligarkkien ja muiden Kremliä lähellä olevien ihmisten omaisuutta, Euroopan komissio kertoi perjantaina.

Jäädytettyjen varojen joukossa on pankkitilejä, luksusjahteja, helikoptereita, kiinteistöjä ja taidetta, komissio kertoo. Lisäksi noin 196 miljardin euron edestä varainsiirtoja on estetty.

Komissiolla ei kuitenkaan ole arviota siitä, kuinka paljon pakotteiden alaista omaisuutta kaikkiaan unionin alueella on.

Takavarikoidun omaisuuden määrä on todennäköisesti vain murto-osa kaikesta siitä varallisuudesta, joka oligarkeilla ja muilla pakotteiden alaisilla henkilöillä EU:ssa on. Alankomaat on arvioinut, että yksin sen hallinnoimilla alueilla olisi 27 miljardin euron arvosta pakotteiden alaista omaisuutta.

Omaisuutta on usein kätketty bulvaanien ja kuoriyhtiöiden suojiin, mikä tekee sen tosiasiallisen omistajan selvittämisen vaikeaksi. Tämä koskee erityisesti maita ja alueita, joissa todellisia edunsaajia koskeva sääntely on löyhää.

Komissio kertoi lisäksi, että vain puolet EU:n 27 jäsenmaasta on raportoinut pakotteiden vuoksi tekemistään toimista. Näin siitä huolimatta, että niillä on velvollisuus toimistaan komissiolle kertoa.

Monet EU-maat ovat suhtautuneet nihkeästi tietojen julkistamisvelvoitteeseen.

Venäjä käynnisti hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuun loppupuolella, minkä jälkeen EU on asettanut pakotteita 700:lle Kremliä lähellä olevalle henkilölle. Joukossa on useita superrikkaita oligarkkeja ja liikemiehiä. Pakotelistan odotetaan kasvavan tänään vielä 200 henkilöllä.