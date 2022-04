Kaupungeissa on käynnissä purkuaalto – Helsingissä purkulupien määrä tuplaantui parissa vuodessa

Vanhoja rakennuksia puretaan kaupungeissa kiihtyvään tahtiin. Syitä ovat rakentamisen huono laatu, puutteellinen kunnossapito sekä entistä tiukemmat asemakaavat.

Vanhoja taloja puretaan kaupungeissa nyt ennätystahtia. Helsingissä purkulupien määrä on tuplaantunut muutamassa vuodessa. Vielä vuonna 2016 Helsingissä purkuluvan sai 48 taloa, mutta vuonna 2019 lupien määrä oli jo yli kaksinkertainen. Vuoden 2019 alusta lähtien Helsingissä on purettu yhteensä 564 rakennusta.

– Purkamisen määrä on kasvanut, vahvistaa arkkitehti Ulla Vahtera Helsingin kaupungin Rakennusvalvontapalvelut-yksiköstä.

– Asuinrakennusten kohdalla perusteena käytännössä aina on huonokuntoisuus, mutta toisaalta taustalla hyvin vahvasti ovat lainvoiman saaneet asemakaavat, jotka mahdollistavat niin tonttien pilkkomisen kuin myös kerrosalan aiempaa suuremman määrän.

Suuri osa puretuista taloista on omakotitaloja. Erityisen paljon viime vuosina on purettu 50–60-lukujen omakotitaloja, kertoo purkupalveluita tarjoavan JST Kuljetuspalvelut Oy:n toimitusjohtaja Jukka Tuominiemi.

– Nehän ovat monesti lautahökkeleitä, joissa on eristeenä puruja ja vanhoja Hesareita. Kivahan niitä on kyllä lukea, naurahtaa Tuominiemi.

– Niistä näkee, että ne on tehty pula-aikana.

Toinen Vahterankin mainitsema syy ovat kaavamuutokset, jotka sallivat entistä enemmän rakentamista esimerkiksi rintamamiestalojen alkuperäisille tonteille. Tyypillisesti puretun talon tilalle rakennetaan kaksi uutta tai paritalo, mutta asemakaavan muutosten jälkeen pientalotonteille saattaa jatkossa nousta suurempiakin rakennuksia.

– Asemakaavat rajoittavat, joten vain asemakaavojen mahdollistamilla paikoilla pientalojen tilalle rakennetaan rivitaloja tai kerrostaloja, Vahtera sanoo.

– Tällaisia tapauksia ei vielä ole paljon, mutta kaupunkia tiivistetään, joten tämä määrä kasvanee.

Savonlinnassa on viime vuosina purettu jopa lukuisia kerrostaloja, joissa on ollut yhteensä yli 600 asuntoa. Pääosa kerrostaloasunnoista on kuulunut yleishyödyllisille omistajille. Syynä on kaupungissa toimineen opettajankoulutuslaitoksen lakkauttaminen vuonna 2018.

– OKL:n lähdön myötä väkiluku väheni merkittävästi ja väkiluku on edelleen hieman vähentynyt, kertoo rakennustarkastaja Juha Karvinen Savonlinnan rakennusvalvonnasta.

– Ennen vuotta 2018 ei asuinrakennuksia juurikaan purettu.

Myös Oulussa purkulupien määrä on kasvanut muutamassa vuodessa.

Vuonna 2019 kaupungin rakennusvalvonta myönsi yhteensä 29 purkulupaa. Seuraavana vuonna määrä nousi 40:een. Suurin osa purettavista taloista oli omakotitaloja.

Tänä vuonna kaupungissa on tähän mennessä myönnetty 18 purkulupaa, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina vastaavana ajanjaksona.

Oulussakin purkamisen syynä on yleensä joko entistä tiiviimpi rakentaminen tai rakennuksen huono päässyt kunto.

Kaupunginarkkitehti Janne Rajala Oulun rakennusvalvonnasta arvioi, että Suomessa on edelleen parantamisen varaa asuinrakennusten kunnossapidon kulttuurissa kertakäyttörakentamisen sijaan.

– Se tarkoittaa kiinteistöjen säännöllistä ja asianmukaista huoltoa sekä oikea-aikaista peruskorjausta ja -parannusta, joilla toimilla voidaan huomattavasti pidentää rakennusten käyttöikää sekä ylläpitää ja nostaa kiinteistöjen arvoa, Rajala toteaa.

Kunnostaminen olisi usein myös ekologisempaa kuin vanhan purkaminen.

– Vanhan rakennuksen korjaaminen tai modifiointi ja kierrätys uuteen käyttöön on myös kestävän kehityksen ja hiilijalanjäljen näkökulmasta usein uudisrakentamista suositeltavampi ilmasto- ja kulttuuriteko.

Helsingin Vahteran mukaan rakennusvalvonnalla ei kuitenkaan ole purkuhakemusten käsittelyssä juuri vaihtoehtoja kuin myöntää lupa.

– Purkamislupien kanssa olemme rakennusvalvontaviranomaisina varsin ”raamitettuja”, Vahtera kertoo.

– Jos rakennukset eivät asemakaavoissa ole merkitty suojelluiksi, purkamisluvat käytännössä joudutaan myöntämään. Samanlaisen suojelustatuksen antavat myös rakennussuojelu- ja kirkkolait. Tietynlaisia prosesseja purkamiselta välttymiselle on, mutta ne ovat harvinaisia.

Purkualan ammattilainen arvioi, että 50–60 -lukujen talojen jälkeen purku-urakat jatkuvat nuoremmissa taloissa. Tuominiemen mukaan syyt johtuvat usein alkuperin huonosta suunnittelusta ja rakentamisesta.

– Kaikista huonoin rakennusaika on ollut 70–80 -luku, hän puhahtaa.

– Silloin ei ole osattu rakentaa mitään, on tehty tasakattoja ja valesokkeleita, se on surullisen surkeaa. Sen sijaan 30–40 -lukujen talot ovat vielä hyvin tehtyjä.