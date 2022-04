Yli satavuotias pyöräfirma kasaa edelleen pyörät Suomessa – ”Tästä sesongista tulee viime vuottakin vaikeampi”

Sulvalla valmistetaan pyöriä yli 110 vuoden kokemuksella

Jan Peter Bonn on toiminut Tähtipyörän toimitusjohtajana vuodesta 1997 alkaen. Mielenkiintoa työssä on riittänyt, kun pyöräilytrendit ovat muuttuneet ja tavarantoimittajat vuosien varrella vaihtuneet.

Vuodesta 1912 toimineessa yhtiössä kootaan edelleen Tähtipyöriä. Yhtiön toimitusjohtaja Jan Peter Bonn auttaa myös muita pyörävalmistajia pyörien suunnittelussa, mutta yhteistyön yksityiskohdista hän pitää suunsa visusti supussa.

Huhtikuussa vajaan 3 000 asukkaan Sulvalla valmistaudutaan jälleen uuteen pyöräkauteen. Siihen on valmistauduttu niin hyvin kuin mahdollista, mutta epävarmuus on läsnä jo toista vuotta peräkkäin.

– Tästä sesongista on tulossa vielä viime vuottakin vaikeampi. Viime vuonna pyörävalmistajilla oli vielä jonkin verran osia varastossa, kun tuotantoa alettiin kiihdyttää. Nyt varastot ovat olleet tyhjät, Tähtipyörän toimitusjohtaja Jan Peter Bonn kertoo.

Bonn kertoo, että vaikka koko talvi on pyritty tilaamaan osia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, tavaraa ei ole mahdollista saada nopeasti. Tämä johtuu koronasta, joka on laittanut tehtaita kiinni Aasian maissa ja sotkenut toimitusketjuja.

Myös raaka-aineista on pulaa, mikä näkyy kotimaisissakin tavarantoimittajissa. Tähtipyörä ostaa pietarsaarelaisesta Herrmansista esimerkiksi vannenauhaa, kädensijoja, heijastimia ja lamppuja.

– Toimitusaika vaihtelee 16 viikosta 50 viikkoon.

Noah Wik kokoaa Tähtipyörää.

Bonn pyrkii ostamaan osia mahdollisimman läheltä. Osat tulevat eri puolilta Suomea, Eurooppaa ja Aasiaa. Esimerkiksi renkaat tulevat Lieksasta ja puolat sekä vanteet Ranskasta.

Käytännössä kaikissa osissa toimitusajat ovat kymmeniä viikkoja tai jopa yli vuoden. Haastetta lisää vielä se, että raaka-aineiden ja rahdin kustannukset ovat nousseet kymmeniä prosentteja.

Bonn on ehtinyt nähdä Tähtipyörässä monenlaisia aikoja, joskaan koronan kaltaista mullistusta hän ei ollut kokenut aiemmin.

Bonn aloitti työskentelyn Tähtipyörässä 1990-luvun alussa lamavuosina.

– Lamahan oli hyvää aikaa pyörävalmistajille ja -kauppiaille. Silloin – kuten myös vuonna 2008 – huomasi, että varaosia meni enemmän kuin uusia pyöriä, kun ihmiset korjasivat vanhoja pyöriään.

Bonnista tuli toimitusjohtaja vuonna 1997, kun appiukko Toivo Hatanpää siirsi vetovastuun eteenpäin. Nyt Bonn esittelee hänen kunniakseen tehtyä Toivo-mallin pyörää ja käy läpi yhtiön historiaa.

Pyörien valmistus alkoi vuonna 1912 Vaasan keskustassa nimellä Rautakauppa Oy Teräs. Silloin pyörä mullisti monen arjen, kun moneen paikkaan pääsi aiempaa huomattavasti helpommin ja nopeammin.

Sotien jälkeen pyörien valmistusta vaikeutti teräksen saanti. Sitä säännösteltiin ja yhtiö sai sitä korttia vastaan. Tämä säännöstely päättyi vuonna 1949.

Tähtipyörän hallissa Bonn esittelee joskus 1950- tai 1960-luvulla valmistettua pyörää, jonka keulassa on yhtiön alkuperäinen logo. Pyörä on edelleen käyttökuntoinen.

1950- tai 1960-luvulla valmistettu pyörä.

Vielä muutama vuosi sitten yhtiössä oli vielä töissä työntekijöitä samalta aikakaudelta.

– Vuonna 2019 eläköityi työntekijöitä, jotka aloittivat yhtiöllä 14–15-vuotiaina. Saatan vieläkin soittaa heille, jos tarvitsen heidän asiantuntemustaan.

Suomessa vain Helkama ja Tähtipyörä kokoavat vielä omat pyöränsä. Yhtiöiden historia on alkanut suurin piirtein samoihin aikoihin, sillä Helkama on perustettu vuonna 1905. Tähtipyörässä pyöriä on kuitenkin valmistettu pidempään, sillä Helkamassa omien pyörien valmistus aloitettiin vasta 1953.

Tähtipyörässä on käynnissä jo 110. vuosi, kun yhtiössä kasataan pyöriä. Yhtiön kokoonpanohalli sijaitsee Mustasaaren kunnassa Vaasan vieressä maaseutumaisessa ympäristössä. Sinne yhtiö muutti vuonna 1985.

Pyörien, kuten myös yhtiön perusidea on pysynyt ennallaan. Tähtipyörässä työntekijät kokoavat 1-, 3-, ja 7-vaihteisia peruspyöriä.

– Vakiopyörät ovat aina olleet se, mihin me olemme keskittyneet.

Yhtiö myös myy verkkosivujen kautta muutamien muiden valmistajien maastopyöriä sekä sähköpyöriä. Bonn kertoo, että yhtiön myymistä pyöristä yli 90 prosenttia on Tähtipyöriä.

Pyörien myynti ei ole yhtiön ainoa tulonlähde. Bonn kertoo, että hän tekee yhteistyötä useiden pyörävalmistajien kanssa ja auttaa pyörien suunnitteluissa.

– Sitä kautta saamme meille esimerkiksi runkoja.

Bonn ei kuitenkaan suostu kertomaan, mitä pyöriä Bonn on ollut mukana suunnittelemassa tai saako Tähtipyörä provisioita malleista, joiden suunnittelussa hän on auttanut.

– Minä en voi kertoa niistä yksityiskohdista. Olemme sopineet, että voin kertoa tekeväni yhteistyötä.

Tähtipyörä on suunnitellut ja valmistanut pyörät, joita saa vuokrata Merenkurkun alueen yrityksistä. Sopimukseen kuuluu myös huolto ja talvisäilytys

Vuosien varrella luodut yhteistyökuviot varmistavat, että Tähtipyörä saa osansa myös sähköpyörien suosiosta, vaikka yhtiö ei aiokaan koota niitä itse.

Pyöräily ei ole pysynyt vuosien varrella ennallaan, vaan trendejä on tullut ja mennyt. Myös monien osien tuottajat ovat lopettaneet ja uusia on pitänyt etsiä tilalle. Bonn kertoo, että tämä on pitänyt homman mielenkiintoisena.

– Tämä on hyvin vaihtelevaa hommaa. En varmaan olisi jaksanut tätä näin kauan muuten. Tässä pitää jatkuvasti keksiä uusia tapoja tehdä asioita.

Myös pyörämalleja on pitänyt lopettaa. Bonn kertoo, että vielä 1990-luvulla yhtiö valmisti 12-, 14- ja 16-tuumaisia lastenpyöriä.

– Nyt ne ovat siirtyneet pitkälti pyöräkaupoista marketteihin.

Bonnin pitkä kokemus on auttanut myös luovimaan koronan muuttamassa maailmassa. Uusia toimittajia on pitänyt etsiä ja kysyntää on pitänyt ennakoida aiempaa aikaisemmin. Siitä huolimatta tavarasta on pula.

– Mekin suunnittelemme tässä samalla jo vuotta 2023 ja 2024, ja niin tekee moni muukin.

Tähtipyörä työllistää ympärivuotisesti ja täysipäiväisesti vain Bonnin. Sesonkina ja osa-aikaisesti hän tarjoaa töitä kuudelle henkilölle. Näistä kolme on hänen omaa poikaansa.

Vuosien varrella Bonn on tarjonnut sesonkitöitä lukuisille nuorille. Bonn ei ole harmitellut, kun joku hänen työntekijänsä on päässyt johonkin muualle töihin. Päinvastoin hän on ollut iloinen heidän puolestaan.

– Olen aina kannustanut nuoria opiskelemaan ja menemään elämässä eteenpäin. Tärkeintä on, että jokainen pääsisi tekemään sellaista työtä, josta tykkää.

Bonnille se työ on ollut johtaa yli 110-vuotiasta yhtiötä.

Näillä näkymin Bonn saa myös jatkaa työn parissa. Pyöräilyn suosio on nimittäin kasvanut viime vuosina ja se suuntaus näyttää jatkuvan.

– Nyt kun polttoaineiden hinnat nousevat, niin on ihan selvää, että pyöräilyn suosio kasvaa. Siinä säästää ja kunto kasvaa.