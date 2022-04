Kahvin hinta ei näytä laskemisen merkkejä – Ukrainaan tarkoitettua kahvia yritetään myydä myös Suomeen

Maailman suurin kahvintuottajamaa Brasilia on kärsinyt säähän liittyvistä ongelmista, joiden vuoksi kahvin hinnan ei odoteta muuttuvan merkittävästi, vaikka kahvin kysyntä on vähentynyt.

Raakakahvin hinta on heilahdellut voimakkaasti viime vuosina. Heilahtelua ovat voivat aiheuttaa muun muassa heikot säät, varastojen niukkuus, vaikeudet kuljetuksissa sekä spekulatiivisten sijoittajien keinottelu. Erityisen paljon vaikutusta on olosuhteilla Brasiliassa, joka on maailman suurin kahvintuottaja, mutta myös toiseksi suurin kuluttaja.

Vuodenvaihteessa kahvin hinta oli huomattavasti korkeampi kuin vuotta aiemmin. Syyksi kerrottiin Brasilian kahvisato, joka kärsi pahimmasta hallasta 25 vuoteen.

Noin kolmasosa kaikesta maailman kahvista tuotetaan Brasiliassa. Uutistoimisto Reutersin mukaan Brasilian kahvisadon odotetaan olevan myös tänä vuonna tavanomaista pienempi.

Hinnan vaihtelua seurataan alalla tarkkaan. Helsingin Kahvipaahtimon toimitusjohtaja Aki Aunola ei odota, että kahvin hinta ainakaan laskisi. Hän tosin korostaa, että hintaa on vaikea ennakoida varmasti.

– Tällä hetkellä ei ole mitään merkkejä, miksi hinta tulisi alas, hän sanoo.

Aunola sanoo, että Helsingin Kahvipaahtimo osti muutama viikko sitten erän kahvia Brasiliasta. Erän rahtihinta oli kaksinkertainen edelliseen erään verrattuna. Aunola sanoo, että logistiikan hinnannousu näkyy auttamatta myös asiakkaan maksamassa hinnassa, vaikka logistiikan osuus kahvin hinnasta on verrattain pieni.

– Se on osa kokonaisuutta, joka pitää hintoja ylhäällä.

Lappeenrantalaisen Lehmus Roasteryn toimitusjohtaja Arttu Muukkonen on samoilla linjoilla Aunolan kanssa.

– Uskomme, että se pysyy kuta kuinkin samalla tasolla kuin nytkin. Ei se varmasti hirveästi nouse, mutta ei laskekaan.

Brasiliassa kahvisadot ovat kärsineet sään ääriolosuhteista, mikä vaikuttaa suoraan kahvin maailmanmarkkinoihin.

– Kun hallasta kärsineet pensaatkaan eivät tuota marjaa, ei se määrä ainakaan tänä vuonna kasva. Ensi vuodesta kukaan ei tiedä mitään.

Reuters kertoo, että Ukrainan sota saattaa vaikuttaa raakakahvin maailmanmarkkinoihin. Konsulttiyhtiö HedgePoint arvioi huhtikuun alussa julkaisemassaan raportissa, että sodan vuoksi kahvinkulutus Venäjällä laskee huomattavasti.

Samoin Ukrainassa kahvinkulutus laskee sodan vuoksi. HedgePointin mukaan kahvin kysyntä maailmalla pysyy silti korkeampana kuin tarjonta, koska Brasilian sadosta odotetaan jälleen heikkoa.

HedgePointin arvion mukaan sodalla on kuitenkin pitkällä aikavälillä vaikutuksia myös kahvimarkkinoihin. Sen mukaan vuosina 2022–2023 maailmalla on kahvin ylituotantoa.

Muukkonen kertoo, että ukrainalainen kahvin maahantuoja Fest Coffee Mission on lähestynyt myös suomalaisia paahtimoita. Fest Coffee Mission ei saanut sodan vuoksi toimitettua kahvilähetystään Ukrainaan, ja lähetys jouduttiin toimittamaan Puolaan, josta yritys yrittää myydä varastoa tyhjäksi.

Ukrainalainen Fest Coffee Mission kertoi asiasta myös Facebookissa. Muukkonen kertoo, että Lehmus Roasterylla selvitetään, onko ukrainalaisella yrityksellä varastossa kahveja, joille heillä on tarvetta.

Muukkonen kertoo myös, että aiemmin Lehmus Roastery osti Ukrainasta kahvipussit, joissa he myyvät kahvin asiakkaille. Muukkonen kertoo, että ukrainalaiselta valmistajalta ei ole muutamaan viikkoon saanut hankittua pusseja.

– Nyt joudumme kyselemään, mistä saisi vastaavia pusseja.