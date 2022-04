Perintäfirman kirjeistä paljon valituksia KKV:lle – yhtiö uhkaa oikeustoimilla

Monien perintäkirjeiden saajien mukaan esitetyt vaatimukset ovat perusteettomia.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tiedotteen mukaan kuluttajaneuvontaan tulee edelleen paljon yhteydenottoja Kasbonon perintäkirjeistä, joissa uhataan oikeustoimilla.

Kyse on aikaisemmin syntyneistä veloista, jotka Kasbono on ilmoittanut ostaneensa alkuperäisiltä velkojilta.

KKV ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoivat jo vuonna 2020 Kasbonon epäselvistä perintäkirjeistä. Monet perintäkirjeiden tai haasteen saajista pitävät vaatimuksia perusteettomina.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ei ole hyväksynyt Kasbonoa perintätoiminnan harjoittajien rekisteriin. Yrityksen pitää rekisteröityä siihen, jos se harjoittaa vapaaehtoista perintätoimintaa eli esimerkiksi lähettää maksuvaatimuksia. AVI kielsikin vuonna 2020 Kasbonoa harjoittamasta vapaaehtoista perintää.

Kasbono saa kuitenkin harjoittaa oikeudellista perintää, joka ei edellytä rekisteröintiä. KKV:n tietojen mukaan tuomioistuimissa onkin käsittelyssä satoja Kasbonon vireille laittamia velkomuskanteita.

Erityisesti näitä on laitettu vireille EGE Finance -pikavippiyhtiöltä vuosina 2009–2013 otetuista luotoista.

Jos vaadittu velka on velallisen mielestä kokonaan tai osittain aiheeton, voi velallinen riitauttaa sen. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos velka on vanhentunut tai perintäkulut ovat kohtuuttomia.

Kuluttajat ovat riitauttaneet kymmeniä käräjäoikeuksissa vireillä olevia velkomuskanteita. KKV:n tiedossa ei ole tapauksia, jossa velkomuskanne olisi riitauttamisen jälkeen menestynyt.

Kasbono on liitetty maskikaupoistaan tunnettuun liikemies Onni Sarmasteeseen, jolla on ollut omistus yhtiöstä.