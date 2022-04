Suora lähetys kello 9.15: Kuka maksaa laskun, kun pakotteet kovenevat? ISTV:n studiossa tutkija Antti Ronkainen

Venäjän hyökkäys Ukrainaan heitti Euroopan hetkessä uuteen ja tuntemattomaan aikaan, jossa raha- ja talouspolitiikan periaatteet ovat epäselviä. Mihin Suomessa on varauduttava, kun pakotteet ja vastapakotteet kovenevat? ISTV:n studiossa talouden tilasta keskustelevat poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen ja IS:n erikoistoimittaja Jan Hurri.

Euroopan unioni on tekemässä jo viidettä pakotepakettia Venäjää vastaan. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan viides pakotepaketti pitäisi sisällään kivihiilen tuontikiellon, EU-satamien sulkemisen venäläisiltä aluksilta, toimia venäläispankkeja kohtaan sekä uusia vienti- ja tuontikieltoja.

Financial Times -lehden mukaan EU:n ulkoasiainneuvoston on määrä keskustella ensi viikon alussa venäläisen öljyn tuontikiellosta. EU-mailla on kiire päästä eroon Venäjän energiamarkkinoista, mutta loikka on suuri – ja aikaa on vähän.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vienyt Euroopan uudenlaiseen maailmaan, jossa tutut raha- ja talouspolitiikan toimintamallit ovat jääneet taakse. Inflaatio on jo valmiiksi korkealla ja uhkaa nousta lisää. Energia ja ruoka ovat jo kallistuneet.

Miltä Euroopan lähitulevaisuuden talousnäkymät näyttävät? Miten vaikeaa Venäjän tuontiöljystä ja -kaasusta irtautuminen oikein on? Millaisia mahdollisuuksia Euroopan keskuspankilla on tukea Euroopan taloutta? Nousevatko korot? Kuka maksaa laskun? Mistä me kuluttajat joudumme tulevina kuukausina ja vuosina maksamaan aiempaa enemmän?

Muun muassa näistä kysymyksistä ISTV:n studioon saapuvat keskustelemaan poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta ja Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Jan Hurri. Keskustelut juontaa ISTV:n Lauri Silvander.