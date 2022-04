Warren Buffett osti ison siivun tietokoneyhtiöstä – osake ennätyshinnoissa

Omahan oraakkeliksi kutsutun suursijoittajan esimerkki on innostanut muitakin ostoksille.

Tietokoneita ja tulostimia valmistavan HP:n osakkeen kurssi on suunnannut uusiin ennätyksiin, kun suursijoittaja Warren Buffettin Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiö kertoi hankkineensa yli yhdentoista prosentin osuuden yhtiöstä.

New Yorkin torstaiaamussa eli saman päivän illansuussa Suomen aikaa HP:n osake oli kallistunut 18 prosenttia yli 41 dollariin, kun markkinoilla on innostuttu yhtiöstä. Aiemmin tänä vuonna kurssi on liikkunut reippaasti alempana 30 ja 40 dollarin välillä.

HP on perinteinen teknologiayhtiö, ja henkilökohtaisten tietokoneiden ja tulostimien valmistajana sen tuotteiden kysyntä on kasvanut koronaviruspandemian lisättyä etätöitä ja etäkoulunkäyntiä.

Warren Buffettin sijoituksia seurataan tarkkaan, sillä Omahan oraakkeliksikin kutsuttua Buffettia pidetään taitavana markkinatuulien haistelijana.

Berkshire Hathawaylla on viime aikoina ollut tosin vaikeuksia löytää sijoituskohteita 147 miljardiin dollariin kasvaneille käteisvaroilleen. Yhtiön mukaan arvostustasot ovat nousseet korkeiksi ja kilpailu muiden sijoittajien kanssa kiristynyt.

Viime kuussa Berkshire Hathaway löysi kuitenkin 22 miljardin dollarin edestä sijoituskohteita. Näihin lukeutuivat 15 prosentin osuus öljy-yhtiö Occidental Petroleumista sekä vakuutusyhtiö Alleghanyn osto 11,6 miljardilla dollarilla.

Buffettin sijoitusyhtiö omistaa tusinoittain eri toimialojen yhtiöitä. Berkshire Hathawayn omistuksiin kuuluvat esimerkiksi autovakuutusyhtiö Geico ja rautatieyhtiö BNSF. Vuoden 2021 lopussa yhtiöllä oli 161 miljardin dollarin hintainen siivu teknologiayhtiö Applesta.