Onko tämä ”valtava ryöstö” Putinin hyökkäyksen todellinen motiivi?

Venäjä ei tarvitse Ukrainan öljyä, kaasua ja hiiltä. Mutta se voi silti kaapata ne.

Miksi Venäjä hyökkäsi Ukrainaan? Sotiiko se vain alistamishalustaan?

Muitakin syitä on haettu. New York Timesissa Bret Stephens esitti, että Putinin päämääränä olisi ehkä varmistaa Venäjän energiavaltaa. Ukrainassa on hiilen lisäksi kaasu- ja öljykenttiä.

Stephens lainaa kanadalaista energia-asiantuntijaa David Knight Leggia, joka väittää että hyökkäys kätkee ”valtavan ryöstön”. Vietyään energiavarat ja Ukrainan rannikon Putin aikoisi jättää luhistuvan tynkävaltion lännen ruokittavaksi.

Pari vuotta sitten asiantuntijat Anatoliy Amelin, Andrian Prokip ja Andreas Umland arvioivat Harvard International Reviewissa, että Ukrainalla on Norjan jälkeen suurimmat käyttämättömät kaasuvarat Euroopassa. Venäjä ei ollut vertailussa mukana.

Venäjän uhka on kuitenkin ajanut kiinnostuneet länsimaiset energiayhtiöt Ukrainasta jo ennen nykyistä sotaa. Vuonna 2014 Krimin vallatessaan Venäjä sai kontrolliinsa myös suuret vedenalaiset kaasuesiintymät.

Venäjän kokonaan haltuunsa havittelemilla Donetskin ja Luhanskin alueilla on hiilikenttiä sekä mahdollisuus saada kaasua liusketekniikalla.

Ukrainalla on energiavaroja myös länsiosissaan, jonne Venäjän hyökkäys ei ole yltänyt.

– Venäjän energiavarojen näkökulmasta Ukrainan energiavarojen kaappaamisella ei ole suurta merkitystä. Venäjällä on niin suuret öljy- ja kaasuvarat, sanoo Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen.

– Ukrainalle kiusaa tekemisen näkökulmasta sitä on.

Erityisesti tämä tietysti koskee niitä Mustanmeren kaasuvaroja, joita Venäjä on valvonut jo kahdeksan vuotta Krimin miehitettyään.

– Nyt meriliikenne on pysähtynyt ja Odessan edustan varannot varmasti jäissä. Jos Venäjä tulevaisuudessa hallitsee näitä alueita, se rajoittaa Ukrainan kykyä tuottaa öljyä ja kaasua tulevaisuudessa.

Osa Eurooppaan tuotavasta venäläisestä kaasusta olisi voitu korvata ukrainalaisella kaasulla, jos Ukraina olisi voinut jatkaa varantojensa hyödyntämistä. Se olisi kuitenkin vaatinut ulkomaisia investointeja. Venäjän uhan vuoksi niitä ei ole tehty.

Vaikka Ukraina nyt saisi potentiaaliset energiakentät haltuunsa, tuotannon aloittaminen kunnolla veisi vuosia.

Liekkejä vaurioituneesta kaasuputkesta Harkovassa.

UkrainasSa on myös kivihiilipohjaista metaania, jota voidaan saada käyttöön liuskekaasutekniikalla.

– Yhdysvalloissa kaasuntuotanto on viimeisen kymmenen vuoden aikana lisääntynyt rutkasti juuri tällä tekniikalla.

Kivihiilellä on merkitystä Ukrainan omalle energiahuollolle, mutta sillä on muutakin merkitystä.

– Kivihiili on terästeollisuuden raaka-ainetta, ei pelkkää energiaa, Tynkkynen sanoo.

– Ennen sotaa Ukrainassa oli merkittävä raudan- ja terästuotanto.

Viime viikkojen uutiset ovat kertoneet suuren terästehtaan tuhoutumisessa piiritetyssä Mariupolissa venäläisten pommituksissa.

Tynkkysen mukaan Ukrainan talouden tulevaisuus ei kuitenkaan ole sen kaasu-, öljy- ja hiilivaroissa. Niiden osittainenkin menetys olisi tietysti lyhyellä aikavälillä kova menetys.

– Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, 30 vuotta, Ukrainan talous on nojannut kivihiileen ja venäläiseen kaasuun. Fossiilienergia on pitänyt sen aika huonossa kasvukantissa, Tynkkynen sanoo.

– Vuonna 1991 Puolan ja Ukrainan kansantuote henkeä kohti oli suunnilleen sama. Nyt se on Puolassa viisinkertainen. Osa ongelmaa on, että Ukraina on nojannut fossiilienergiaan, jolla on tuotettu lannoitteita ja terästä maailmanmarkkinoille. Talous ei ole monipuolistunut.

Ukrainan itäosa tunnetaan hiilikaivoksista. Osa joutui käytännössä Venäjän haltuu jo vuonna 2014.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ei myöskään usko, että Venäjä kävisi sotaa lisää energiakenttiä vallatakseen.

– Eihän Venäjällä luonnonresursseista ole pulaa, Aaltola sanoo.

Hänen mielestään valloitussota tulee kalliiksi, vaikka alue otettaisiinkin. Venäjä pommittaa Ukrainaa hajalle, joten jos se ottaa alueita haltuunsa, ne pitää rakentaa uudestaan.

– Kyllä Krimin valtauskin siltoineen on ollut Venäjälle kallista touhua.

Venäjä yhdisti Krimin aiemmin alueisiinsa idässä suurella sillalla.

Energiakysymykset ovat Aaltolan mukaan kuitenkin Venäjän ongelmien ja toimien taustalla. Ilmastonmuutos uhkaa sen energiataloutta monella tavalla, ja muu talous on kehittymätöntä. Tämä ajaa riskinottoihin.

Nainen ohittaa palavan bensa-aseman Harkovassa.

Aaltola epäilee sinänsä ”sotasaalisajattelua”.

– Yhdysvaltain Persianlahden operaatioiden aikana puhuttiin sen haluavan öljyä, mutta olihan heilläkin sitä omastakin takaa.

Hänen mukaansa Venäjä haluaa hyökkäyksellään estää Ukrainan demokratisoitumisen. Takana on suurvaltapolitiikkaa ja isovenäläistä asemaa. Vladimir Putin haluaa varmistaa tulevaisuutensa.