Tällaisen mökin voi saada 100 000 eurolla

Noin 100 000 eurolla voi saada kelpo mökin pienen vesistön rannalta tai kauempana vesistöistä.

Jos ei etsi mökkiä meren tai ison järven rannalta, sadallatuhannella eurolla voi saada kelpo kesänviettopaikan tai jopa ympärivuotisen vapaa-ajanasunnon. Budjetti riittää hyvin kuivanmaan tai saarimökin hankintaan.

Esimerkiksi Keski-Suomen alueella suurin osa mökkikaupoista tehdään noin sadallatuhannella eurolla. Näin kertoo Kiinteistömaailma Jyväskylä Tourula ja Kauppakatu Oy:n toimitusjohtaja, LKV Sanna Hotanen.

– Tuon hintaisia mökkejä löytyy pienempien vesistöjen rannoilta, mutta jos mennään Päijänteen rantapaikkoihin, hinta nousee 150 000 euroon ja siitä ylöspäin.

Samaa sanoo Kiinteistömaailma Kuopio Puijonkadun myyntipäällikkö, LKV Soili Lumilampi. Hänen mukaansa isompien järvien rannoilla satatuhatta euroa riittää korkeintaan pieneen ja heikkokuntoiseen 1960–1990-luvun vapaa-ajanasuntoon.

– Jos taas mennään pienempien järvien rannoille, sieltä voi voi kyllä saada 80-neliöisen 2000-luvun mökin.

Remontoitu kesämökki on Kalajoella meren läheisyydessä omalla tontilla. Hiekkaranta on parin sadan metrin päässä. Hintaa kohteella on 108 000 euroa.

Pienillä järvillä Lumilampi tarkoittaa muutaman kilometrin pituisia järviä. Hänellä on juuri nyt myynnissä yksi tällainen kohde Tuusniemellä kirkasvetisen Syväjärven rannalla. Vuonna 2015 rakennetussa komeassa kolmen rakennuksen kohteessa on omaa rantaa sata metriä eikä mökkinaapureita ole. Tarjouskaupalla myytävän, käyttökustannuksiltaan edullisen kohteen lähtöhinta on 90 000 euroa.

Kiinteistövälittäjä Noora Pajalalla ylivieskalaisesta Asunto Björndalista taas on välityksessä Kalajoen hiekkasärkkien pohjoispuolella sijaitseva hyväkuntoinen kohde, jossa ei ole omaa rantaa. Meri ja hiekkaranta kuitenkin löytyvät parin sadan metrin päästä.

Pajalan mukaan sadallatuhannella eurolla on melko mahdotonta saada omaa merenrantaa. Sen sijaan rannan läheisyydestä voi kuitenkin löytyä edullisempikin paikka.

Sijainti vaikuttaa hintaan niin ikään.

– Jos tämä kohde olisi Merisärkillä, hinta olisi paljon korkeampi. Suurin osa haluaa sinne missä ravintolat ja kahvilat ovat sähköskootterimatkan päässä.

Tuusniemellä sijaitsevaa kohdetta myydään tarjouskaupalla, ja sen lähtöhinta 90 000 euroa. Omaa rantaviivaa on sata metriä, ja samalla tontilla on kaksi muutakin uutta rakennusta.

Turunmaan Kiinteistöjen toimitusjohtaja Rabbe Holmberg vahvistaa Noora Pajalan toteamuksen: omasta merenrantapaikasta on turha haaveilla, jos budjetti on satatuhatta euroa.

– Sillä hinnalla kyllä on tarjolla mummonmökkityyppisiä paikkoja ilman omaa rantaa. Myös saaresta voi saada 1960-70-luvun mökin siihen hintaan. Rakennukset niissä ovat käytännössä arvottomia, mutta rakennusoikeus ja tontti kiinnostavat.

Edullisia mökkejä voi löytyä myös monien lauttayhteyksien takaa autotien päästä.

– Meillä on esimerkiksi Korppoon saaristossa yksi hyväkuntoinen hirsimökki, jonka hinta on 72 000 euroa. Siinä ei ole omaa rantaa, mutta näköala merelle on.

– Tietysti riippuu vähän millaista tonttia ja rantaa etsii. Jos haluaa parempikuntoista ja uudempaa, 150 000 euroa jo monessa tapauksessa riittää, kun kohde on kauempana. Mutta mitä lähempänä ja mitä parempitasoinen mökki on, hinta nousee 200 000:sta 300 000 euroon. Uutta vastaavissa puhutaan 400 000 eurosta, kertoo Holmberg.

Tämä kesämökki on myynnissä Snappertunassa, Raaseporissa. Talo on rakennettu vuonna 1965, ja tontilla on myös sauna ja verstas sekä suuri terassi. Hintaa kohteella on 110 000 euroa.

Mökkitontille halultaan omakotitalo

Sanna Hotasen mukaan tyypillinen perusmökin ostaja on yli 35-vuotias perheellinen.

– Moni hakee nyt mökkiä, jonka tontille olisi myöhemmin mahdollista rakentaa omakotitalo. On myös niitä, jotka hakevat selkeästi tasokkaampaa, omakotitalon veroista vapaa-ajanpaikkaa, jossa voi tehdä etätöitä. Tällaisten paikkojen arvot ovat nousseet.

Mökin sijainnilla on entistä isompi merkitys, kun polttoaineen hinta on huipussaan. Noora Pajalan mukaan myös sähköttömät erämaamökit ovat alkaneet kiinnostaa entistä useampia.

– Kyllä ostajat miettivät kulupuolta. Toinen uusi ilmiö on se, että halutaan loma-asunto kotiseudulta. Sen ei tarvitse olla minkään veden ääressä ja se voi olla vaikka rivitalo-osake, jossa voi tehdä etätöitä.

Soile Lumilampi on pannut merkille, että moni satsaa mökkikiinteistöön nyt enemmän rahaa kuin kaupunkiasuntoon.

Tällä arkkitehdin suunnittelemalla saarimökillä on hintaa 105 000 euroa. 36 neliön hyväkuntoinen mökki sijaitsee Saarijärvellä Karankasaaaressa. Energia otetaan auringosta ja kaasusta.

Turhasta ei kannata maksaa

Mökin ostajan ei kannata maksaa turhasta. Jos paikalle on käyttöä vain kesäisin, talviasuttavuuteen ei silloin kannata satsata rahaa.

– Mökin ei tarvitse olla viimeisen päälle eristetty, jos siellä ollaan vain kesällä. Jos taas hakee ympäri vuoden käytettävää, etäisyys on tärkeä. Kun mökki on kohtuullisen ajomatkan päässä, siellä voi käydä viikonloppuisinkin, summaa Noora Pajala.

Sanna Hotanen on sitä mieltä, että mökin jälleenmyyntiarvoakin kannattaa miettiä.

– Arvon säilymiseen vaikuttavat paikan sijainti, vesistö ja ilmansuunnat. Niistä kannattaa myös maksaa. Ja onhan se itsellekin hyvä, ettei mökiltä olisi hirveän pitkä matka vaikkapa kauppaan.

Hän neuvoo listaamaan ylös, millaiset asiat ovat mökkeilyssä tärkeitä ja mistä ei ole valmis tekemään kompromisseja.

– Niistä kannattaa kertoa myös välittäjälle, hän vinkkaa.

– Eikä mökkiä kannata pitää tyhjän panttina, sillä jos siellä ei käydä vuosiin, se alkaa näkyä mökin kunnossa ja sitä myöten myös arvossa.