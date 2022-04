Vaikka kyseessä on vapaaehtoinen varotoimi, jo ostettuja tuotteita ei suositella syötäväksi.

Makeisyhtiö Ferrero tiedottaa selvittävänsä yhdessä Ruokaviraston kanssa mahdollista yhteyttä Kinder-yllätysmunien ja salmonellatapausten välillä. Yhtiö kertoo ottavansa kuluttajien turvallisuuden vakavasti, mutta korostaa, ettei yhdessäkään markkinoilla olevassa Kinder-tuotteessa ole toistaiseksi havaittu salmonellaa. Yhtiö ei ole myöskään saanut asiasta kuluttajapalautetta.

Vapaaehtoisena varatoimenpiteenä Suomen myymälöistä vedetään kuitenkin pois seuraavat tuote-erät:

Kinder Surprise 20g, Kinder Surprise 20g pinkki ja Kinder Surprise 20g x 3-pack (parasta ennen 11.7.2022 – 7.10.2022), Kinder-minimunat (parasta ennen 21.8.2022) Kinder Schoko-Bons (parasta ennen 25.5.2022 – 19.8.2022).

– Teemme vähittäiskaupan toimijoiden kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että nämä tuotteet poistetaan myynnistä. Jos olet ostanut tällaisen tuotteen, tuotetta ei suositella syötäväksi. Pyydämme säilyttämään tuotteen ja olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme, Ferrero tiedottaa.

Aamupäivällä myös Ruokavirasto tiedotti verkkosivuillaan Ferreron ilmoittamasta takaisinvedosta.

Italialainen Ferrero on joutunut vetämään yllätysmuniensa valmistuseriä takaisin ympäri Eurooppaa. Tuotteisiin yhdistettyjä salmonellatapauksia on kirjattu ainakin Britanniassa, mutta myös Irlannissa, Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kinder-munat on yhdistetty Britanniassa ainakin 63 salmonellatapaukseen, joista valtaosa on viranomaisten mukaan todettu alle viisivuotiailla lapsilla.

Britanniassa Ferrero on vetänyt takaisin Kinder-munat, joiden parasta ennen -merkintä on välillä 11.7.–7.10. Maan ruokavirasto on kehottanut välttämään tällä päiväyksellä varustettujen Kinder-tuotteiden syöntiä.