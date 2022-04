Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Vuokra-autojen hinnat nousivat selvästi – tässä syyt

Autonvuokrauksen suosio on kasvussa, mutta samalla auton vuokraaminen on kallistunut. Autovuokraamojen mukaan taustalla on selkeitä syitä.

Hertz on maailman suurimpia autovuokraamoja.

Samaan aikaan kun autonvuokrauksen suosio on kasvanut, hinnat ovat nousseet. Vuokraamojen hinnoissa on selviä eroja eri yritysten ja paikkakuntien välillä. Nyrkkisääntönä on, että vuokraaminen on halvempaa muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla. Vuokran maksaminen verkossa heti varauksen yhteydessä on yleensä edullisin tapa vuokrata auto. Erilaiset tarjoukset ja sesonkihinnoittelu vaikeuttavat kuitenkin hintavertailua. Yksi lahjomaton hintamittari on Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksi, jonka mukaan yksityinen autonvuokraus oli helmikuussa 15,3 prosenttia kalliimpaa kuin vuotta aikaisemmin. Suomessa pitkään toimineen Hertzin myynti- ja markkinointijohtajan Antti Laakson mukaan autonvuokrausala on elänyt koronan puhkeamisen jälkeen eräänlaista poikkeusaikaa. Ulkomaisten matkailijoiden tilalle tuli kotimaan kysyntää. – Suomen kuluttajakysyntä korostui, kun autoja otettiin kuukausivuokralle, kun ihmiset eivät halunneet kulkea julkisilla. Myös lomailu koti-Suomessa lisääntyi, Laakso sanoo. Kuukausivuokrauksen eli minileasingin suosio on jatkunut Suomessa edelleen. Tämä koskee sekä kuluttajia että yrityksiä. Ulkomaisten liikematkustajien ja turistien kysyntä on edelleen vähäisempää kuin ennen koronaa, vaikka onkin viime aikoina elpynyt. Uusimmaksi uhaksi on tullut Ukrainan sota, joka voi vaikuttaa halukkuuteen matkustaa Venäjän lähialueille, kuten Suomeen, vaikka tästä ei ole Laakson mukaan vielä suurempia merkkejä. Kuluttajien käytöskin on muuttunut. Yleensä parhaimman hinnan saa varaamalla mahdollisimman aikaisin, mutta nyt varaaminen jää Laakson mukaan usein viime tippaan. – Koronankaan vuoksi varauksia ei uskalleta tehdä kovin pitkällä aikajänteellä. Vuokraushinnat ovat nousseet sekä Suomessa että koko Euroopassa. Useimmilla vuokraamoilla kehitys on samansuuntainen eli vuodessa pienen henkilöauton viikkovuokriin on tullut muutamia kymmeniä euroja lisää. Laakson mukaan hintojen nousulle on useita syitä. Koronan puhkeamisen jälkeen kysyntä romahti ja samalla hinnat tulivat alaspäin. Kysynnän palauduttua hinnat ovat taas nousseet, ja samaan aikaan vuokra-autokantaa ehdittiin jo supistaa. – Nyt kalustomääriä on lisätty varovaisesti. Vuokra-autoalalla on epävarmuuden takia keskimääräistä vähemmän autoja, Laakso sanoo. Samaan aikaan uusien autojen saatavuus ja hinnat ovat nousseet. Tähän vaikuttaa osaltaan globaali puolijohdepula. – Toimitusajat voivat olla vuoden mittaisia ja joissakin tapauksissa autoliike ei pysty edes antamaan toimituspäivää. Tämä näkyy ympäri maailman. Helkama Rentin pyörittämään Avis- ja Budget-verkostoon kuuluu lähes sata toimipistettä eri puolilla Suomea. Helkama Rentin toimitusjohtaja Ari Ilonen on myös Suomen Autovuokraamojen liiton puheenjohtaja. Hän vahvistaa Laakson mainitsemat taustat hintojen nousuun. – Viimeisenä Ukrainan sota on tuonut haasteita komponenttien saatavuuteen, Ilonen sanoo. Autojen hinnat ovat olleet nousussa ja heikon saatavuuden oloissa niiden hankinnan kilpailuttaminen ei käy vuokraamoilta mutkattomasti. – Joudutaan hankkimaan sitä mitä on saatavilla. Ilosen arvion mukaan suurilla kansainvälisillä vuokraamoilla henkilöautokaluston kiertoaika on yleensä 2–4 vuotta, pienemmillä se voi olla selvästi pidempi. Suurin osa autovuokraamoista noudattaa Ilosen mukaan kuluttajahinnoittelussa niin sanottua dynaamista hinnoittelua, joka elää päivittäin kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kysyntään vaikuttaa vapaa-ajan matkustus eli esimerkiksi etelän hiihtolomakausi. Suomessa suurin kysyntä keskittyy kuitenkin kesään. – Tällä hetkellä tarjontaa on aika hyvin, huhtikuu on eräänlainen nivelkuukausi. Lapin matkailusesongin jälkeen odotellaan kevätkesän kiireitä. Lue lisää: Korona-aika on saanut matkailuautojen myynnin ja vuokrauksen kukoistamaan