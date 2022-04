Ruotsalaista muotimiljonääriä syytetään rasismista – ”Kyllä, sanoin noin”

Nykyiset ja entiset työntekijät syyttävät Ruotsin menestyneimpiin vaatesuunnittelijoihin kuuluvaa Gudrun Sjödeniä rasismista sekä työpaikkakiusaamisesta.

Suomessakin tunnettua ruotsalaista muotisuunnittelijaa ja miljonääriä Gudrun Sjödeniä syytetään rasismista ja työpaikkakiusaamisesta. Noin 20 muotitalon entistä ja nykyistä työntekijää on kertonut kokemuksistaan Expressen-sanomalehdelle.

– Koska olet musta, en voi tulkita ilmeitäsi, sinun täytyy ilmehtiä selkeämmin, Sjöden sanoi lehden mukaan eräälle keskiportaan johtajalle.

Sjöden myös myöntää kommenttinsa Expressenille.

– Kyllä, sanoin noin. Minun mielestäni on vaikeaa tulkita tummia ihmisiä, he eivät ole niin helposti ymmärrettäviä kuin tavalliset ruotsalaiset.

Gudrun Sjöden on H&M:n jälkeen yksi Ruotsin menestyneimmistä vaatealan yrityksistä. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 84 miljoonaa euroa ja sen vaatteita viedään yli 70 maahan. Helsingissä Gudrun Sjödenillä on myymälä Erottajalla.

Sjödenin työntekijät syyttävät hänen muun muassa kutsuneen kiinalaisia ”tsingtong-ihmisiksi”, puhuneen halveksivasti puolalaisista sekä kutsuneen mustia n-sanalla. Sjöden kuitenkin kiistää nämä väitteet.

Työntekijöiden mukaan Sjöden myös saattoi kutsua työntekijää suoraan lihavaksi tai muuten arvostelleen heidän ulkonäköään.

Sjödenin mukaan kyse on ollut suorapuheisuudesta.

– En pidä sitä outona. Jotkut ihmiset voivat olla herkkiä, tietenkin, hän toteaa Expressenille.

Monet lehden haastattelemat työntekijät moittivat myös yhtiön toimitusjohtajaa Ann Adelssonia. Useat kuvaavat yhtiön johtamistapaa sanalla hirmuvalta. Yhtiön entisen henkilöstöjohtajan mukaan häirintä, loukkaukset, kiusaaminen ja uhkaukset olivat jokapäiväisiä.

Eräs HR-osaston työntekijä tuli yhtiöön ollessaan raskaana. Jälkeenpäin hän sai kuulla Adelssonin kutsuneen häntä ”vialliseksi tavaraksi”.

Hr-työntekijän mukaan Adelsson esimerkiksi suuttui, kun hän ensimmäisellä viikolla kysyi yhtiön rutiineista.

– Niin kauan kun et tunne käytäntöjämme, voit olla hiljaa, Adelsson huusi työntekijän mukaan.

Adelsson kiistää entisen HR-työntekijän väitteet.

Gudrun Sjödenin sanomiset ja mielipiteet ovat herättäneet kritiikkiä myös aiemmin. Vuonna 2018 Ruotsissa syntyi kohu, kun hän haastattelussa arvosteli naisia, jotka valittavat pieniä tulojaan tai vähäistä eläkettään.

– Vuosien varrella on taisteltu siitä, ettei pidetä lapsia liian kauan päiväkodissa tai siitä, etteivät äidit ole liikaa poissa lastensa luota. He, jotka valittavat, etteivät saa korkeampaa palkkaa tai eläkettä, ovat tässä asemassa, koska ovat valinneet itse niin. He ovat jättäneet panostamatta uraansa, hän totesi.

Monien arvostelijoiden mukaan Sjödenin oma menestys on mahdollista juuri matalapalkkaisten naisten ansiosta. Esimerkiksi yrityksen vaate- ja kodintekstiilimallisto on ompelutettu halpatyömaissa Pakistanissa ja Sri Lankassa. Yritys ei ole myöskään allekirjoittanut työntekijöiden kanssa työehtosopimusta.