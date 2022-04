VR pysäyttää idän tavaraliikenteen

VR:n mukaan liikenteen alasajoon voi mennä kuukausia.

Rautatieliikennettä hoitavan VR Groupin hallitus on tehnyt päätöksen pysäyttää idän tavaraliikenne.

Tavaraliikennettä hoitava VR Transpoint laatii suunnitelman liikenteen alasajamiseksi. Tarkoitus on huomioida Suomen huoltovarmuuden tarpeet.

– Yhtiössä on sodan alusta alkaen työstetty kokonaisarviota sidosryhmät ja huoltovarmuus huomioiden. Työ on nyt saatu näiltä osin päätökseen. Päätöksen valmistelu on ollut valitettavan pitkä ja vaikea prosessi, sanoo VR Groupin vt. toimitusjohtaja Topi Simola tiedotteessa.

VR tavoittelee liikenteen mahdollisimman nopeaa alasajoa, mutta arvio on, että prosessiin kuluu useita kuukausia. EU:n pakotteet eivät toistaiseksi estä rautatieliikennettä EU:n ja Venäjän välillä.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) kertoi kuitenkin eilen, että VR:n tulisi keskeyttää tavaraliikenne Venäjälle.

Aiemmin VR ehti keskeyttää VR Transpointin idän-tavaraliikenteen 27. maaliskuuta alkaen Venäjän rautateihin kohdistuvien Britannian pakotteiden takia. Liikenne aloitettiin kuitenkin maaliskuun lopussa uudelleen, kun todettiin etteivät pakotteet rajoita liikennettä.

Henkilöliikenteeseen keskittynyt Allegro-liikenne on ollut keskeytyksissä maaliskuun lopusta alkaen toistaiseksi.

VR Group kertoi maanantaina, että yhtiön toimitusjohtaja Lauri Sipponen on irtisanottu tehtävästään, jossa hän ehti olla vain kahdeksan kuukautta.

Aluksi VR Group kertoi, että Sipponen olisi irtisanoutunut. Yhtiö kuitenkin lähetti myöhemmin korjauksen tiedotteeseen ja tarkensi, että Sipponen on irtisanottu eikä irtisanoutunut.

Tuppurainen kertoi Twitterissä tänään saaneensa VR:n hallituksen puheenjohtajalta selvityksen tapauksesta.