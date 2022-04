Kinder-munat on yhdistetty kymmeniin salmonellatapauksiin Euroopassa

Pääsiäisen klassinen yllätysmuna on yhdistetty salmonellatapauksiin ainakin Britanniassa, Irlannissa, Ranskassa, Belgiassa, Saksassa ja Ruotsissa.

Italialainen makeisyhtiö Ferrero on joutunut vetämään takaisin joitakin Kinder-yllätysmunien valmistuseriä ympäri Eurooppaa. Suomalaisillekin tuttuja suklaamunia on yhdistetty salmonellaepäilyihin ainakin Britanniassa, mutta myös Irlannissa, Ranskassa, Saksassa ja Belgiassa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kinder-munat on yhdistetty Britanniassa ainakin 63 salmonellatapaukseen, joista valtaosa on viranomaisten mukaan todettu alle viisivuotiailla lapsilla.

Suomessa Ruokavirasto ei ole saanut Ferrerolta ilmoitusta takaisinvedosta, mutta ylitarkastaja Paula Hietasen mukaan asia on selvityksessä.

– Ruokavirasto on tietoinen, että Kinder-tuotteisiin on yhdistetty sairastuneita useassa Euroopan maassa ja asiaa selvitetään kansainvälisenä yhteistyönä, Hietanen kommentoi Taloussanomille sähköpostitse.

Myöskään THL:n mukaan tiedossa ei ole Kinder-tuotteisiin liittyviä epäiltyjä salmonellatapauksia Suomessa.

– Euroopassa Kinder-tuotteisiin liittyväksi epäiltyjen sairastuneiden epidemiakantaa on verrattu Suomessa todettuihin potilaiden salmonellakantoihin, eikä vastaavia salmonellakantoja ole todettu. THL seuraa tilannetta yhteistyössä Ruokaviraston kanssa, THL kertoo Taloussanomille.

Ruotsissa Kinder-tuotteisiin mahdollisesti liittyviä salmonellatapauksia on ehditty todeta jo neljä. Ruotsin ruokaviraston tiedotteen mukaan kaikki salmonellaepäilyihin liitetyt Kinder-tuotteet ovat peräisin samasta tehtaasta Belgiassa.

– Emme vielä tiedä, missä määrin tästä belgialaisesta tehtaasta peräisin olevia tuotteita on Ruotsin markkinoilla. Tiedämme tilanteesta todennäköisesti enemmän piakkoin, sanoo Ruotsin ruokaviraston Mats Lindblad tiedotteessa.

Ferrero on vetänyt Britanniassa takaisin Kinder-munat, joiden parasta ennen -merkintä on välillä 11.7.–7.10. Maan ruokavirasto on kehottanut välttämään tällä päiväyksellä varustettujen Kinder-tuotteiden syöntiä.