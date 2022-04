FT: Suomen kansalainen Boris Rotenberg päätymässä EU:n pakotelistalle

EU laajentaa pakotelistojaan. Joukkoon on tulossa jo toinen Suomen kansalainen, Boris Rotenberg, Financial Times kertoo.

Euroopan unioni (EU) laajentaa pakotteiden kohteena olevien oligarkkien listaansa, jolle se on sisällyttämässä toistaiseksi toisen Suomen kansalaisen.

EU on lisäämässä listalleen Boris Rotenbergin, joka kuuluu presidentti Vladimir Putinin läheisiin liikekumppaneihin, talouslehti Financial Times kertoo. Rotenberg on Venäjän ja Suomen kansalainen. Hänen veljensä Arkadi Rotenberg oli listalla jo aiemmin.

Pakotelistalle on lisäksi joutumassa Herman Gref, joka on Venäjän suurimman pankin Sberbankin johtaja ja alumiinijätti Rusalin Oleg Deripaska sekä Aleksander Shulgin ja Said Kerimov.

Ulkomailla asuvat Putinin aikuiset tyttäret Jekaterina Tihonova ja Maria Vorontsova ovat myös joutumassa pakotteiden kohteeksi.

Mikäli EU-maat hyväksyvät komission ehdotuksen, pakotteiden kohteena olevien varat jäädytetään ja heiltä estetään matkustaminen EU:n alueella.