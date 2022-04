Legendaarinen kalakauppias kuoli yllättäen 55-vuotiaana – vaimo jäi yksin pyörittämään yritystä ja perhettä

Svetlana Ekström kertoo oppineensa yhteisten vuosien aikana Magnus Ekströmiltä paljon.

Hakaniemen Kauppahallissa Ekströmin kalapuotia pyörittävä Svetlana Ekström pahoittelee jo toistamiseen haastattelun keskeytymistä. Lounasaika ei ole alkanut, ja kauppahallissa on rauhallista.

– Asiakkaalla oli kiire, hän selittää palatessaan pöytään.

Svetlana Ekström on pyörittänyt kalapuotia yksin siitä lähtien, kun hänen miehensä, pitkän linjan kalastaja ja kalakauppias Magnus Ekström kuoli yllättäen helmikuussa vain 55-vuotiaana. Pitkäaikaissairauksista kärsinyt Ekström kuoli kolme viikkoa koronadiagnoosin jälkeen, Svetlana Ekström kertoo.

Yhtäkkiä Svetlana Ekström jäi pyörittämään yksin perinteikästä kalapuotia ja ravintolatoimintaa. Kaikkea Ekströmin ei tarvitse opetella, sillä pariskunnalla työnjako oli varsin selvä.

– Magnus oli kalastaja ja taiteilija. Bisneksen hoitaminen oli aina minun juttuni, Ekström sanoo.

Magnus Ekström oli tunnettu hahmo varsinkin Hangossa, ja laajasta tuttavapiiristä on ollut apua Svetlanalle. Ystävät ja tuttavat ovat tarjoutuneet esimerkiksi auttamaan kalapuodissa tarvittaessa.

Magnus ja Svetlana Ekström

” Magnus oli kalastaja ja taiteilija. Bisneksen hoitaminen oli aina minun juttuni.

Svetlana Ekström jäi pyörittämään Ekströmin kalapuotia yksin sen jälkeen, kun hänen miehensä Magnus Ekström menehtyi yllättäen.

Svetlana Ekström kuvailee Hakaniemen Kauppahallia ”puoleksi elämäkseen”. Remontissa olevalla vanhalla hallilla on tunnearvoa, sillä hän tapasi tulevan puolisonsa siellä 1990-luvun lopulla, 23-vuotiaana. Tuolloin Magnus Ekström oli pyörittänyt kalapuotia kauppahallissa noin vuosikymmenen.

Tapaamista seuranneiden 25 vuoden aikana Magnus Ekström opetti Svetlana Ekströmin kalastajaksi ja kalakauppiaaksi. Svetlana Ekström sanoo, että Magnus Ekström sai kalastamisen näyttämään helpolta.

– Moni ei esimerkiksi tiedä, miten vaikeaa jään alla kalastaminen on. Se on vaikeaa, hän korostaa.

Magnus Ekström työpaikallaan Hangossa 2006.

Silakkamarkkinoilla Helsingin Kauppatorilla lokakuussa 2008.

Ekströmin kalapuodin juuret ovat syvällä – miltei sadan vuoden takana – Hangon historiassa. Magnus Ekström oli kolmannen sukupolven kalastaja, sillä hänen isoisänsä oli kalastaja, samoin hänen isänsä. Svetlana Ekströmille hän ehti opettaa 25 vuodessa paljon. Magnukselta pystyi aina kysymään, jos jotain ei tiennyt. Kun Magnus kertoi kalasta, myös muut kuuntelivat.

– Hänellä oli niin paljon tietoa. Se oli aivan uskomatonta.

Alun perin hankolaisesta kalapuodista Magnus Ekström laajensi toimintaa ja perusti kalapuodin Hakaniemen kauppahalliin vuonna 1987. Vuonna 2004 toiminta laajeni Hangossa saaristolaiskahvilaan ja vuonna 2008 avattiin ravintola På Kroken. Viime vuosina Magnus Ekström vastasi toiminnoista Hangossa ja Svetlana Ekström Helsingissä.

Syksyllä Ekströmin kalapuodilla on luultavasti muutto takaisin Hakaniemen vanhaan kauppahalliin, joka on ollut remontissa vuodesta 2018. Muuton yhteydessä Ekström joutuu luopumaan kalapuodin yhteydessä toimivasta kahvilasta, jossa on tarjoiltu myös lounasta.

Svetlana tapasi Magnus Ekströmin Hakaniemen Kauppahallissa 1990-luvun lopulla.

Hangon ravintola oli edellisinä kesinä vuokralla, ja niin on tulevanakin. Tuleva muutto on yksi syy, miksi Hangon toimipiste annettiin jälleen vuokralle. Toinen on, että Ekström tarvitsee aikaa lepäämiseen ja tulevan miettimiseen. Hän sanoo, että ei jaksaisi kaikkea yksin.

Toiveissa hänellä on myös, että pienemmällä työmäärällä aikaa jää enemmän 12-, 14- ja 21-vuotiaille lapsille. Viime kesänä työtä oli niin paljon, että ylimääräistä aikaa ei ollut.

– Haluan antaa enemmän aikaa lapsille.

Lapsissa saattaa levätä myös kalapuodin tulevaisuus. Ekström kertoo, että lapsista keskimmäinen on innokas harrastajakalastaja, vaikka aikookin aikuisena ryhtyä lentäjäksi. Vapaa-aikansa tuleva pilotti aikoo käyttää kalastamiseen.

– Minulle on kasvamassa uusi kalastaja.