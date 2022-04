Koulut ja päiväkodit kiinni jo huomenna useassa kaupungissa – nämä asiat hiertävät opetusalan kiistassa

Opetus- ja kasvatusalan työntekijät aloittavat tällä viikolla lakot useassa kaupungissa. Parin viikon päästä on pääkaupunkiseudun vuoro.

Koulut ja päiväkodit ovat kiinni keskiviikkona ja torstaina Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lakon vuoksi. Jos neuvotteluratkaisua OAJ:n ja Kuntatyöntekijöiden pääasiassa palkkoja koskevaan kiistaan ei löydy, on Tampereella ja Kuopiossa edessä samanlainen kaksipäiväinen lakko ensi viikolla eli 12.–13. huhtikuuta.

OAJ:n laajin lakko saattaa alkaa pääsiäisen jälkeen pääkaupunkiseudulla. Järjestön lakkovaroituksen mukaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten koulut ja päiväkodit olisivat kiinni 19.–25. huhtikuuta.

OAJ:n neuvottelut ovat osa laajempaa kunta-alan työriitaa, jossa suurinta huomiota ovat herättäneet hoitajien jo alkaneet lakot. Koulujen ja päiväkotien sulkeutuminen voi kuitenkin sekin vaikeuttaa huomattavasti perheellisten työntekijöiden arkea, kun lapset jäävätkin kotiin.

– Valtakunnansovittelija jätti viime viikolla sovitteluesityksen, jonka järjestöt yksimielisesti hylkäsivät. Tämän jälkeen ei ole tapahtunut käytännössä mitään, kertoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

– Tässä on varmaan tuumaustauko myös sovittelijalla. Saattaa olla että yhteydenottoja tulee lähiaikoina, mutta nyt sellaista ei ole tiedossa.

Pääkaupunkiseudulla lakossa olisivat kunnallisten koulujen lisäksi myös 15 yksityistä koulua.

OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin mukaan palkankorotuksille ei ole aiemminkaan löytynyt hyvää hetkeä, meni taloudella hyvin tai huonosti.

Lindroosin mukaan kiista koskee käytännössä palkankorotusten tasoa. OAJ:n mukaan alan palkkakehitys on jäänyt jälkeen muita aloja. OAJ on aiemmin kertonut alan palkkatason esimerkkeinä, että yliopistosta valmistuneen varhaiskasvatuksen opettajan palkka on vain vähän päälle 2 400 euroa ja luokanopettajilla reilut 2 700 euroa.

– Olemme hakemassa useampivuotista palkkaohjelmaa, jolla pystyttäisiin korjaamaan ansiokehitystä palkankorotusten yleisen linjan päälle, Lindroos sanoo.

Järjestö ei ole kertonut julkisuuteen mitään tiettyjä prosenttilukuja toivomistaan palkankorotuksista.

– Meillä sisarjärjestöt, esimerkiksi Tehy, Super ja JHL, ovat nostaneet erilaisia prosentteja, mutta me emme ole ottaneet niiden suuruuteen kantaa. Olemme vaan todenneet, että ne kyllä kelpaa meille, Lindroos sanoo.

Hoitajaliitot ovat vaatineet palkkaohjelmaa, joka nostaisi palkkoja viiden vuoden ajan joka vuosi 3,6 prosenttia enemmän kuin muilla aloilla.

Lindroos myöntää, että koronapandemian ja Ukrainan sodan takia ajankohta palkankorotusvaatimuksille on hankala.

– Mutta arvio on ollut, että menee talous ylös tai alas, niin koskaan muulloinkaan ei tunnu olevan hyvä hetki, hän toteaa.

Lindroosin mukaan opetusalan sopimuksiin on myös vuosien aikana jäänyt eri opettajaryhmiä koskevia eroja, joita palkkaohjelmalla voisi myös korjata.

Erityisesti Lindroos mainitsee varhaiskasvatuksen opettajat, jotka viime kesänä siirtyivät yleisesti kunnallisesta virka- ja työehtosopimuksesta opetusalan työehtosopimuksen piiriin.

– Se on meidän jäsenporukassa se ryhmä, jonka palkkataso on kaikkein alhaisin, Lindroos sanoo.

Yksityisiä kouluja koskevia kiistoja ei ole vielä neuvoteltu valtakunnansovittelijan kanssa. Myös yksityisellä puolella kyse on pääasiassa palkoista. Lisäksi työnantajapuoli on Lindroosin mukaan ehdottanut muun muassa poissaoloihin ja vapaisiin liittyviä heikennyksiä työehtosopimuksiin.