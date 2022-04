”Työ on hidasta, koska sen on vaikeaa”, twiittasi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala etsii tällä viikolla edellytyksiä hoitoalan työriidan sovittelun edistämiseksi.

– Sovittelu on keskusteluja kasvokkain Bulevardilla ja etänä Teamsilla isommalla porukalla tai pienemmässä ryhmässä, mutta myös puhelinkeskusteluja. Tällä viikolla haen taas langanpäitä. Työ on hidasta, koska se on vaikeaa, Piekkala kirjoitti tiistaina Twitterissä valtakunnansovittelijan toimiston tilillä.

Hoitajajärjestöt Tehy ja Super kritisoivat maanantaina Piekkalaa siitä, ettei häneltä ole tullut uutta kutsua sovittelupöytään. Lakon aloittaneet järjestöt hylkäsivät viime viikolla alan työriitaa koskevan sovintoesityksen. Piekkala sanoi tuolloin, ettei sovittelua ole heti edellytyksiä jatkaa, vaikka sitä ei katkaista.

Tehy ja Super tavoittelevat hoitajille kunnianhimoista palkkaohjelmaa.