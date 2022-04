”Jopa kauppoja kaatuu” – lupaprosessien hitaus hankaloittaa asuntokauppaa, erityisesti kuolinpesät vaikeuksissa

Suomen Kiinteistövälittäjät ry kertoo ongelmien liittyvän erityisesti perunkirjoituksia varten tarvittaviin sukuselvityksiin sekä edunvalvontapäätöksiin.

Digi- ja väestötietovirasto on pyrkinyt lyhentämään käsittelyaikoja jo pitkään.

Digi- ja väestötietoviraston (DVV) palveluiden hitaus vaikuttaa edelleen asuntokauppojen toteutumiseen, selviää Suomen Kiinteistövälittäjät ry:n (SKVL) toteuttamasta kevään 2022 markkinaennusteesta. SKVL:n mukaan ongelmat ovat jatkuneet jo pitkään.

DVV:n asuntokauppaan liittyvät ongelmat koskevat SKVL:n mukaan esimerkiksi edunvalvonta­päätösten vahvistamisia sekä perukirjoja varten tarvittavia sukuselvityksiä, joiden käsittelyaikoja on pyritty viraston puolella lyhentämään jo ainakin viime kesästä lähtien.

Lue lisää: Holhottaviksi joutuneiden vanhusten asuntojen myyntiluvat viipyvät kuukau­sitolkulla – "Tilanne on suorastaan järkyttävä"

Ruuhkien purkuun kerrottiin tuolloin palkattavan määräaikaisia työntekijöitä. SKVL:n toimitusjohtajan Jussi Mannerbergin mukaan tilanne ei ole lupauksista huolimatta parantunut, vaan mennyt pikemminkin entistä huonompaan suuntaan.

– Kyllä tämä kertoo valitettavasti sitä kieltä, että homma ei toimi. Saamme jatkuvasti palautetta jäseniltämme, että heillä jopa kaatuu kauppoja tämän takia, sillä ihmiset eivät pysty odottamaan kuukausikaupalla, Mannerberg toteaa.

Mannerbergin mukaan viiveet osuvat pahiten kuolinpesiin ja niiden osakkaisiin. DVV vastaa perunkirjoituksia varten tarvittavista sukuselvityksistä. Perunkirjoitus pitäisi tehdä kolmen kuukauden sisällä henkilön kuolemasta.

– Nythän he joutuvat anomaan jopa lisäaikaa verottajalta saadakseen perukirjat tehtyä, koska niitä sukuselvityksiä ei saada edes kolmessa kuukaudessa ulos sieltä. Tämä on todellista kokemusta kentältä.

Varsin merkittävä osa asuntokaupoista tehdään Mannerbergin mukaan osana kuolinpesien jakoa.

Toinen ongelmakohta, edunvalvontapäätösten vahvistaminen, on niin ikään haaste asuntomarkkinoilla. Esimerkiksi vanhainkotiin muuttaneen vanhuksen asunnon myyntiluvan hankkiminen voi johtaa jopa vanhuksen velkaantumiseen, kun asunnon myynti viivästyy.

Virastosta on jopa ehdotettu kaupantekoa ennen varsinaisten lupien saantia, Mannerberg kertoo.

– Olen jopa kuullut sellaista, että ”tehkää vaan ne kaupat, kyllä tämä tulee perässä”. Ajattele sitten, jos he eivät hyväksykään, mikä hirveä prosessi kaupan purkaminen ja peruminen on. Ihan käsittämätöntä.

DVV:n holhoustoimen yksikön johtaja Aila Heusala kertoo Taloussanomille, että DVV:ssä, erityisesti holhoustoimessa, asiat alkoivat ruuhkautua pian viraston toiminnan alkamisen jälkeen keväällä 2020.

– Tähän vaikutti muun muassa se, että siirryttiin asioiden valtakunnalliseen käsittelyyn. Uuden käsittelyprosessin omaksuminen ja käytäntöjen tarkempi ohjeistaminen vei aikaa. Lisäksi tiedonhallintalain voimaantulo edellytti, että kaikki saapuvat asiakirjat saatettiin sähköiseen muotoon. Tämä toi asioihin lisää käsittelyvaiheita. Samalla on kehitetty uusia sähköisiä järjestelmiä, mutta kehittäminen vie aikansa, Heusala kertoo sähköpostitse.

Hänen mukaansa asioiden käsittelyssä joudutaan vielä tälläkin hetkellä käyttämään useampaa järjestelmää samanaikaisesti, mikä ei ole omiaan ainakaan jouduttamaan käsittelyprosessia. Heusalan mukaan tilanne kuitenkin paranee vähitellen, kun uudet järjestelmät saadaan käyttöön.

Heusala kertoo myös, että DVV priorisoi myyntilupien käsittelyä ja pyrkii hoitamaan ne mahdollisimman nopeasti, jotta kauppoja päästäisiin toteuttamaan. Erilaisia lupia käsitellään vuositasolla noin 7 500 kappaletta.

SKVL:n selvitykseen vastanneista välittäjistä ja yrityksistä 43 prosenttia oli sitä mieltä, että DVV:n palvelut ovat hidastuneet entisestään joko merkittävästi tai jonkin verran. Lähes puolet taas koki, ettei tilanne ollut muuttunut aiemmasta.

Tilanne vaihtelee jonkin verran alueittain. Palveluiden koetaan selvityksessä hidastuneen etenkin Kainuussa, Varsinais-Suomessa Turku pois lukien, Salossa, Etelä-Savossa ja Satakunnassa. Kehityssuunta on kuitenkin käytännössä kaikkialla huono.

Mannerberg uskoo viivästysten johtuvan muun muassa huonosti toteutetusta järjestelmäuudistuksesta.

DVV:n Heusalan mukaan holhoustoimen osto- ja myyntilupien käsittelyaika on hetkellä keskimäärin reilut kaksi kuukautta. Perinnönjakolupien osalta käsittelyaika on pidempi, koska asiat vaativat yleensä tarkempaa selvittämistä ja lisäselvityspyyntöjä joudutaan tekemään enemmän.

– Arviomme on, että jo kesällä osto- ja myyntilupien keskimääräinen käsittelyaika tulee lyhenemään. Yksittäistapauksessa asian käsittely voi sujua nopeamminkin tai vastaavasti kestää kauemmin erityisesti, jos asiaan on pyydettävä lisäselvitystä.

DVV ei suinkaan ole ainoa, jonka palveluissa on erityisesti korona-aikana nähty ruuhkautumista. Mannerbergin mukaan asuntomarkkinoilla ongelmia on ollut myös esimerkiksi Maanmittauslaitoksen ja kirkon keskusrekisterin kanssa.

– Maanmittauslaitoksen kanssa digitaalinen prosessi onkin itse asiassa täysin manuaalinen. Huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä on käynyt vähän samalla lailla. Poliittinen päätös tuli, mutta lainsäädäntö ja tietotekniikka eivät ole pysyneet perässä ollenkaan.

Mannerberg epäilee, että järjestelmän vikoja ei haluta Digi- ja väestötietovirastossa täysin myöntää. Sitä, tuleeko tilanne parantumaan jatkossa, ei SKVL hänen mukaansa kykene arvioimaan.

– Näemme sen, mitä kentällä toteutuu, ja mitä muutosta siellä on. Jos he väittävät jotain muuta, niin epäilen, että siellä sumutetaan jotain isompaa. Enemmän on tullut meille palautetta tässä syksyn ja vuodenvaihteen jälkeen, että siellä ei ole oikeasti parantunut mihinkään tilanne.

Lue lisää: Kuumana käyvä asuntokauppa aiheutti pahan ruuhkan sähköisiin palveluihin – jonot useita kuukausia