Näissä ammateissa on nyt pahin pula tekijöistä – katso lista

Kevään 2022 ammattibarometrin mukaan pula sote-alan ammattilaisista on edelleen kova, ja tilanne on heikentynyt edelleen viime syksystä. Ravintola-alan työntekijöiden kysynnässä on havaittu suurta kasvua.

Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on noussut korona-aikaa edeltäneelle tasolle, selviää työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tänään julkaisemasta ammattibarometrista. Työvoiman ylitarjontaa potevien ammattien määrä puolestaan on laskenut vain loivasti.

Eniten pulaa on edelleen terveys- ja sosiaalialan ammattilaisista, ja näkemys työvoiman saatavuustilanteesta alalla on heikentynyt edelleen viimesyksyisestä. Pula lähi- ja sairaanhoitajista on erityisen suurta, ja työvoimaa kaivataan alalle laajalti koko maassa, TEM arvioi.

Viime vuoden loppupuolella lähihoitajien avoimia työpaikkoja on ollut ministeriön mukaan työnvälityksessä keskimäärin 8 000 kuukaudessa. Sairaanhoitajien paikkoja ilmoitettiin kuukaudessa puolestaan keskimäärin noin 4 600.

Pulaa on sote-alalla myös esimerkiksi sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylilääkäreistä ja erikoislääkäreistä sekä lastentarhanopettajista.

Työvoimapulasta kärsivien joukkoon ovat nousseet uusina esimerkiksi ravintola- ja suurtaloustyöntekijöiden ammatit, joiden työntekijöistä oli vielä vuosi sitten ylitarjontaa. Nyt tilanne on muuttunut selvästi, ja työntekijöitä kaivataan ympäri Suomen. Pula on yltynyt useilla alueilla jopa suureksi.

Muutoksen taustalla on selkeä muutos alan työvoiman kysynnässä. Vuoden 2021 alussa koronapandemian ollessa pahimmillaan alan uusia työpaikkoja ilmoitettiin työnvälitykseen noin 1 200 kuukaudessa, kun tämän vuoden alussa uusia paikkoja on ollut tarjolla jo noin 3 200 kuukaudessa.

Toinen jälleen ammattibarometrin top-15 -listalle noussut ammattiryhmä on rakennusalan työnjohtajat. Työnjohtajista on ollut pulaa joillakin alueilla ainakin kevään 2019 jälkeen, mutta suurta pulaa ei ole ollut millään alueella. Uusimman arvion mukaan työnjohtajien pula on kuitenkin laajentunut alueellisesti, ja sekä Hämeessä että Pohjois-Savossa pula on jo suurta.

Rakennusalan työnjohtajien kysynnän ja tarjonnan volyymit eivät kuitenkaan ministeriön mukaan ole yhtä suuria kuin esimerkiksi ravintola-alan ammateissa. Vuoden 2021 loppupuolella työnjohtajien avoimia työpaikkoja oli noin 600, ja alan työttömiä samaan aikaan noin 700.

Ylitarjonta-ammattien kärjen muutokset ovat olleet vähäisiä, ja ylitarjontaa on edelleen yleisesti esimerkiksi yleissihteerin ammatissa. Ylitarjonta on runsasta myös luovan työn ja kulttuurialan ammateissa, kuten toimittajien, yhteiskunta- ja kulttuuritutkijoiden sekä kuvataiteilijoiden keskuudessa.

Lisäksi työnhakijoita on vapaita paikkoja enemmän tarjolla ammatteihin, joiden kysyntä on vähentynyt elinkeinorakenteen muutosten takia. Tällaisia ovat ministeriön mukaan esimerkiksi vaatturi, turkkuri, pukuompelija ja graafisen alan suunnittelija.

Yleisesti ottaen työmarkkinatilanne vaihtelee alueittain. Parhaiten kysyntä ja tarjonta oli tasapainossa Satakunnassa ja Etelä-Savossa. Suhteellisesti huonoiten kysyntä ja tarjonta kohtasivat puolestaan Kainuussa, jossa työvoimapula-ammatiksi määriteltiin yli puolet arvioiduista ammateista.

Tuoreen ammattibarometrin tulokset perustuvat työ- ja elinkeinotoimistoissa helmi–maaliskuun 2022 tehtyyn arvioon hieman yli 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan suhteista lähitulevaisuudessa. Ammattibarometrin tuloksia voit tarkastella tästä.

15 eniten työvoimapulasta kärsivää ammattia:

Lähihoitajat Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat Sosiaalityön erityisasiantuntijat Ylilääkärit ja erikoislääkärit Yleislääkärit Lastentarhanopettajat Kuulontutkijat ja puheterapeutit Hammaslääkärit Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Psykologit Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Toimisto- ja laitossiivoojat Erityisopettajat Ylihoitajat ja osastonhoitajat Rakennusalan työnjohtajat

15 eniten työvoiman ylitarjonnasta kärsivää ammattia: