Saksan pankit varoittavat syvästä taantumasta venäläisestä energiasta irtauduttaessa

Valtiovarainministeri Linderin mukaan kaikki taloudelliset siteet Venäjään on joka tapauksessa katkaistava.

Saksa on tähän asti perustanut huomattavalta osin energiansaantinsa venäläisen maakaasun tuontiin.

Saksalaispankit ennakoivat maan talouskasvun hidastuvan tänä vuonna pari prosenttiyksikköä Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja edelleen jatkuvan koronaviruspandemian vuoksi.

– Tilanne kuitenkin heikkenee vielä enemmän, jos venäläisen öljyn ja kaasun tuonti tai vienti lakkaa. Saksan taloudessa selvä taantuma olisi väistämätön, saksalaispankkien etujärjestön BDB:n puheenjohtaja Christian Sewing sanoi järjestön tilaisuudessa maanantaina.

Sewing on Saksan suurimman pankin Deutsche Bankin pääjohtaja.

Saksan valtiovarainministeri Christian Lindner kuitenkin on sitä mieltä, että kaikki taloudelliset siteet Venäjään on katkaistava.

– Kansainvälisen yhteisön ja meidän eurooppalaisten on valmisteltava seuraava pakotepaketti. Kaikki on pöydällä. Tavoitteenamme on olla riippumattomia venäläisestä energiasta niin pian kuin mahdollista, Lindner sanoi toimittajille EU:n valtiovarainministerien kokouksen alla maanantaina.

Saksan talousministeri Robert Habeck puolestaan kertoi aiemmin maanantaina maansa tekevän joka päivä töitä sen eteen, että Saksa pääsisi irti venäläisestä energiasta.

– Tämä on oikea tavoite ja sellainen teko, jonka Putin tuntee joka päivä, Habeck sanoi tiedotustilaisuudessaan aamupäivällä.

Jos kaasua jossain vaiheessa ei ole riittävästi tarjolla, Saksa saattaa joutua turvautumaan tilapäisesti kivihiileen, hän sanoi.