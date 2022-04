Tehy ja SuPer käyvät sairaanhoitopiirien kanssa jatkuvasti suojatyöneuvotteluita, jotta potilasturvallisuus ei vaarannu.

Hoitajalakon ensimmäinen viikonloppu on sujunut odotettua rauhallisemmin, kerrotaan sairaanhoitopiireistä.

Lakon ensimmäisenä päivänä perjantaina peruttiin runsaasti muun muassa leikkaustoimenpiteitä, mutta viikonlopun neuvottelujen jälkeen suojelutyön määrää on lisätty. Suojelutyö on työtaistelun aikana tehtävää kansalaisten hengen ja terveyden kannalta välttämätöntä työtä.

– Nyt kun eletään lakon neljättä päivää, tilanne on ehtinyt muuttua. Perjantaina jouduimme perumaan suurimman osan esimerkiksi syöpähoidoista, sädehoitojen kohdalla toista sataa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lähes kaikki sädehoidot pystytään tiistaina ja keskiviikkona toteuttamaan, sanoo vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala Oulun yliopistollisesta sairaalasta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä.

Vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Syöpähoidot ovat olleet vaakalaudalla muissakin sairaanhoitopiireissä. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa peruttiin jo viime torstaina kaikki kiireettömät toimenpiteet, ja vt. sairaalajohtaja Sirkku Jyrkkiön mukaan nyt näyttää, että hieman alle puolet syöpäkirurgiasta saadaan hoidettua.

– On ollut läheltä piti -tilanteita, mutta toki meidän erityisvastuualueellamme Satakunnan ja Vaasan keskussairaalat hoitavat suurimman osan syöpäleikkauksista. TYKS:ssa tehdään 12–15 syöpäleikkausta päivässä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin johtajajaylilääkäri Markku Mäkijärvi toteaa, että leikkausjonot kasvavat huolestuttavasti.

– Nyt on 76 päivystysleikkausta Töölön sairaalassa jonossa, se on aika paljon. Eilen sunnuntaina peruttiin 66 sydän- ja syöpäleikkausta.

Viikonlopun uhkakuvat eivät Markku Mäkijärven mukaan toteutuneet, mutta pelivaraa ei juuri ole.

– Viikonloppu meni pelättyä paremmin. Vakavia vaaratilanteita ei raportoitu, mutta tiukkoja kyllä. Päivystyksessä on ollut ajoittain kovaakin ruuhkaa. Nyt kun arki alkoi, on paljon kiireellisiä leikkauksia, ja leikkaussalit eivät vedä.

Husin johtajajaylilääkäri Markku Mäkijärvi

Tavallisesti Husissa on käytössä 150 leikkaussalia, mutta tällä hetkellä niistä on käytössä alle puolet. Suojatyöneuvottelujen tuloksena pystyttiin avaamaan muutama sali lisää.

Hoitajaliittojen lakko koskee noin 25 000 Tehyn ja SuPerin jäsentä kuudesta sairaanhoitopiiristä. Liitot neuvottelevat jatkuvasti sairaanhoitopiirien kanssa suojelutyön määrästä, jotta tilanne ei haittaisi potilasturvallisuutta kohtuuttomasti.

– Tilanne elää koko ajan niin, että meillä on aamutilanne, päivätilanne, iltatilanne ja yötilanne, Markku Mäkijärvi kuvailee.

– Hätävaraa ei kuitenkaan käytännössä ole. Jos hätätyönä joudutaan hälyttämään väkeä paikalle, se kestää usein liian kauan, kun tarvitaan välitöntä hoitoa.

OYS:n Terhi Nevala huomauttaa, että riski potilasturvallisuuden vaarantumisesta on väistämätöntä poikkeustilanteessa.

– Näkisin, että suojelutyöneuvottelut ovat sujuneet hyvin, hän toteaa.

Vaikka työtaistelusta on puhuttu julkisuudessa välillä kovinkin äänenpainoin, Sirkku Jyrkkiö ja Markku Mäkijärvi uskovat, että tavoite on kaikkien yhteinen.

– Tiedossa oli jo etukäteen, että kun sopimukset ovat katkolla, voi tulla häiriöitä potilaiden hoitoon. Työntekijäjärjestöillä on oikeus ajaa jäsenistönsä etua, ja meneillään on laillinen lakko. Se on osa demokraattista järjestelmää. Toivoisin, että työmarkkinaosapuolet pääsisivät nopeasti yksimielisyyteen, ja työrauha palautuisi, Jyrkkiö muotoilee.

Mäkijärvi toteaa, että työtaistelun aikana päätöksenteko on ollut vähän poikkeavaa, vaikka tavallisesti koko henkilökunta tekee työtä ”rinta rinnan”.

– Olen huolestunut, jos lakko parin viikon päästä vielä laajenee. Sen soisi nyt ratkeavan.

Hoitajaliitto SuPerin Silja Paavola.

Hoitajaliitto SuPerin Silja Paavola muistuttaa, että yhtään ilmoitusta potilasturvallisuuden vaarantumisesta ei ole tullut valvontaviranomaiselle. Hänen mukaansa työnantajapuoli käyttää potilasturvallisuutta retorisena keinona työtaistelussa.

– Tässä on käytetty tarkoituksenhakuista viestintää. On selvää, että lakko näkyy jossakin, mutta paikoin suojelutyössä on niin hyvin henkilöstöä, että työntekijöitä on vuorossa jopa enemmän kuin tavallisesti.

Paavola toteaa, että hoitajien lakkouhkaa ei otettu riittävän tosissaan, joten varautuminen jäi ohueksi. Nyt kentältä tulee epäuskoista viestiä pakkolaista.

– Mitä se tarkoittaa alan tulevaisuudelle? Potilasturvallisuus on aina ykkösasia, ja me haluamme saada konsensuksen tilanteeseen. Se ei tule pakolla.