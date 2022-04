Marjalle tarjottiin uutta sähkösopimusta – 800 euron lisäkulut vuodessa

Vanhojen ja merkittävästi nykyistä edullisempien sopimusten päättyessä vallitseva markkinatilanne on haastava sekä asiakkaalle että myyjälle, sanoo Oomi Energian liiketoimintajohtaja.

Sähkön hinta on noussut viime kuukausina voimakkaasti, eikä muutoksessa ole kyse enää vain pörssisähkösopimuksista. Esimerkiksi energiayhtiö Helen ilmoitti viime viikolla toistaiseksi voimassa olevien sopimusten sähkön hinnan nousevan toukokuun alussa noin 26 prosenttia. Vattenfall taas nosti sähkön hintaa jo maaliskuun alussa 11 prosentilla.

Helenin mukaan syynä nousuun on sähkön hankintakustannusten kasvu esimerkiksi Ukrainan sodan ja polttoaineiden hintojen nousun takia.

Lue lisää: Yhä useamman sähkölaskuihin roima korotus, joidenkin lasku pienenee – ”Tämä on käsittämätön tilanne, ei tällaista ole ennen ollut”

Vaikka hinnannousu on ollutkin tiedossa, yllättyi vantaalainen eläkeläinen Marja Heikkinen-Jarnola sähkönmyyntiyhtiö Oomi Energian hänelle tekemästä tarjouksesta. Heikkinen-Jarnola on entuudestaan Oomin asiakas, ja hänen kaksivuotinen määräaikainen yleissähkösopimuksensa päättyy syyskuun lopussa.

– Myyjä otti minuun yhteyttä jo nyt uusi sähkösopimus mielessään. Nykyinen sähkön kulutusmaksuni on 4,59 senttiä kilowattitunnilta, ja se nousisi uudella sopimuksella 11,39 senttiin, hän kertoo.

Kulutusmaksu nousisi Heikkinen-Jarnolan tapauksessa uuden sopimuksen myötä lähes 150 prosenttia. Hän teki laskelmia siitä, mitä hinnannousu käytännössä tarkoittaisi.

Kyseinen sähkösopimus koskee Heikkinen-Jarnolan omistamaa 45 neliön sähkölämmitteistä rivitalokaksiota. Viime vuonna asunnon sähkömenot olivat yhteensä noin 1 360 euroa eli 113 euroa kuukaudessa.

– Oomin osuus eli sähkön kulutusmaksun osuus oli 580 euroa, ja Vantaan Energian sähkönsiirron osuus 780 euroa. Nyt kulutusmaksu nousisi 800 eurolla 1 380 euroon. Se on aivan valtava määrä.

Kokonaisuudessaan Heikkinen-Jarnolan asunnon vuosittaiset sähkömenot nousisivat noin 59 prosenttia eli 1 360 eurosta 2 160 euroon. Kuukautta kohden nousua olisi noin 67 euroa.

Taloussanomat on nähnyt sekä Heikkinen-Jarnolan nykysopimuksen viimeisimmän sähkölaskun että Oomin tekemän uuden sopimustarjouksen. Myös tarjottu sopimus oli kahden vuoden määräaikainen yleissähkösopimus.

– Myyjä sanoi puhelimessa, että jos sähkön markkinahinta alenee jossain vaiheessa, sitä voidaan alentaa kesken sopimuskauden. Tuskinpa se alenee.

Huolimatta kovasta noususta ei kyse ole nykytilanteen valossa edes tavattoman kalliista sähkösopimuksesta.

– Katsoin Energiaviraston sivulta asuinalueeni sähkön myyntiä suorittavia yrityksiä ja huomasin, ettei Oomin tarjous ollutkaan kalleimmasta päästä. On täällä vieläkin kalliimpia, Heikkinen-Jarnola kertoo.

Heikkinen-Jarnola ei ole toistaiseksi ottanut hänelle tarjottua sopimusta, sillä nykyistä sopimuskautta on jäljellä vielä lähes puoli vuotta. Hän arvelee, että sähkölasku tulee kasvamaan syyskuun jälkeen joka tapauksessa.

– Jos 800 eurolla nousee vuositasolla sähkölasku 45 neliön asunnossa, on se kyllä paljon. Tuohan on keskivertoeläkeläiselle puolen kuun eläke. Nousu on hirveää, eikä tälle oikein mitään voi tehdä. Kyllä se on maksettava.

Oomi Energian liiketoimintajohtaja Ari Lehtinen kertoo tilanteen olevan tällä hetkellä hyvin poikkeuksellinen. Huima hinnannousu johtuu toisaalta parin vuoden takaisesta edullisesta hintatasosta ja toisaalta viimeaikaisista nopeista muutoksista sähkömarkkinoilla.

– Loppuvuoden 2021 aikana sähkön hinnat nousivat historiallisen korkeaksi kaasun hinnan kehityksen ja kylmän sään takia. Vuoden 2022 alkupuolella Ukrainan kriisi on tehnyt näkymät sähkömarkkinoilla hyvin epävarmoiksi ja tämä heijastuu johdannaismarkkinoille ja sitä kautta asiakkaille tarjottavien sähkösopimusten hintoihin. Venäjän energiariippuvuudesta halutaan eroon ja tällä voi olla pitkään vaikutusta sähkömarkkinoihin.

Lehtinen kertoo, että sekä määräaikaissopimusten että toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnat ovat seuranneet markkinatilanteen kehitystä, ja nousseet vastaamaan markkinatilannetta.

Ei myöskään ole epätavallista, että asiakkaisiin ollaan yhteydessä kuukausia ennen sopimuskauden päättymistä.

– Mikäli asiakas kokee, että tällä hetkellä ei ole oikea aika valita määräaikaista sopimusta, meillä on sopimusuusinnassa myös vaihtoehtona toistaiseksi voimassa oleva sopimustyyppi. Kokemuksemme mukaan suurin osa asiakkaistamme on ollut tyytyväisiä tähän toimintamalliin, kun päätöstä ei tarvitse tehdä viime hetkellä.

Lehtinen myöntää, että vanhojen merkittävästi nykyistä edullisempien sopimusten päättyessä vallitseva markkinatilanne on haastava sekä asiakkaalle että myyjälle.

– Markkinahinnan kehitystä on mahdotonta ennustaa ja Ukrainan kriisin myötä hintataso voi olla arvaamaton.