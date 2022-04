Selvitys osoitti nais- ja miesekonomien ison palkkaeron: naiselle jopa 291 000 euroa vähemmän työuran aikana

Suomen Ekonomien selvityksen mukaan mies- ja naisekonomien palkkaero on 22 prosenttia. Selittymätöntä eroa palkoissa on 9 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla työskentelevien naisekonomien keskipalkka on 78 prosenttia miesekonomien keskipalkasta, Suomen Ekonomien selvitys paljastaa.

13 prosenttia palkkaerosta selittyy esimerkiksi tehtävänkuvien eroilla: miehet ovat johtotehtävissä ja parempipalkkaisilla aloilla useammin kuin naiset, miehet tekevät pidempää työviikkoa sekä saavat naisia useammin tulospalkkioita. Lisäksi miehet ovat naisia vähemmän poissa työelämästä.

9 prosenttia erosta on kuitenkin selittymätöntä eli palkassa on eroa, vaikka työskennellään samanlaisissa tehtävissä ja vaikka sekä miehillä että naisilla on sama koulutus, yhtä pitkä työura ja sama työviikon pituus. Ainoa erottava tekijä on sukupuoli.

Sukupuolesta johtuvasta palkkaerosta kertyy työuran aikana jopa 291 000 euroa, Suomen Ekonomit kertoo tiedotteessaan.

– Jäsentemme selittymättömiä palkkaeroja on tutkittu jo kymmeniä vuosia, mutta ero on kaventunut vain hieman. Olisi jo aika tunnustaa, etteivät palkkaerot katoa itsestään, Suomen Ekonomien erityisasiantuntija Kosti Hyyppä sanoo tiedotteessa.

Hyypän mukaan läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä on tehokas tapa estää palkkaerojen syntyä jo rekrytointivaiheessa.

Isoimmat palkkaerot ovat rahoitus- ja vakuutusalalla, jolla selittymätön palkkaero on liki 14 prosenttia. Samansuuruinen ero oli myös ylimmässä johdossa. Asiantuntijoilla selittymätön palkkaero oli noin 6 ja keskijohdossa 7 prosenttia.

Tiedot perustuvat viime lokakuussa tehtyyn palkkatutkimukseen, johon vastasi 3 120 ekonomia.