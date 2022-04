Varman sijoituksista vastaava johtaja Reima Rytsölä siirtyy Solidiumin toimitusjohtajaksi

Rytsölä aloittaa Solidiumin johdossa viimeistään 1. lokakuuta. Solidiumin nykyinen toimitusjohtaja Antti Mäkinen jättää tehtävän 31. toukokuuta.

Eläkevakuutusyhtiö Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä jättää tehtävänsä Varmassa. Rytsölä siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle.

Varma tiedotti aamulla Rytsölän lähdöstä. Hiukan myöhemmin saatiin kuulla, että Rytsölä on nimitetty valtion pörssiomistuksia hallinnoivan Solidiumin toimitusjohtajaksi.

– Reima Rytsölällä on pitkä ja monipuolinen kokemus finanssialan ja viime vuosilta erityisesti sijoittamisen vaativista johtotehtävistä. Hän tuntee erinomaisesti Solidiumin toimintaympäristön ja täyttää muutenkin erittäin hyvin Solidiumin hallituksen tehtävälle asettamat kriteerit, Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas sanoo tiedotteessa.

Rytsölä on työskennellyt Varmassa vuodesta 2014 lähtien, ja hän on kehittänyt aktiivisesti yhtiön sijoitustoimintaa. Hän on aikaisemmin toiminut useissa johtotehtävissä Pohjola Pankki Oyj:ssä.

– Kiitän Reimaa lämpimästi koko Varman puolesta hänen erinomaisesta työpanoksestaan yhtiön kehityksen ja sijoitustoiminnon eteen. On ollut ilo tehdä hänen kanssaan yhdessä töitä. Toivotamme hyvää jatkoa ja menestystä uuteen tehtävään, toimitusjohtaja Risto Murto sanoo tiedotteessa.

Rytsölä aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään 1. lokakuuta. Varma aloittaa seuraajan haun välittömästi. Varma on yksi Suomen suurimpia sijoittajia. Vuoden 2021 lopussa Varman sijoitusten arvo oli 59 miljardia euroa.

Solidiumin toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti lakiasiainjohtaja Ulla Palmunen kesäkuun alusta alkaen siihen asti kunnes Reima Rytsölä aloittaa tehtävässään. Solidiumin toimitusjohtajan tehtävää vuodesta 2017 lähtien hoitanut Antti Mäkinen jättää tehtävän 31.5.2022.

